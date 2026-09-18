Uygun fiyatlı konutta kamu-özel sektör ortaklığı

Son iki yazıda birbirini tamamlayan iki konuyu ele aldım. Önce Z kuşağının mevcut gelir, pe­şinat ve kredi koşullarıyla nasıl ev sahibi olabile­ceğini sorguladım. Ardından orta sınıfın değişen konut tercihlerini, daha küçük ama nitelikli, ulaşı­labilir ve kullanım maliyeti yönetilebilir konut ih­tiyacını yazdım. Şimdi üretim tarafına geçmek is­tiyorum. Bu konutları kim, hangi arsa ve hangi fi­nansman modeliyle üretecek?

Geçtiğimiz günlerde BloombergHT’de ABD'deki konuta erişilebilirlik sorununu ele alan uzunca bir yayın vardı. Tartışma 2008 mortgage krizine kadar gidiyordu. Kriz sonrasında haciz yoluyla piyasaya çıkan çok sayıda müstakil konut, düşük faiz orta­mının da etkisiyle kurumsal yatırımcıların ilgisi­ni çekti. Büyük yatırım şirketleri bu konutları satın alarak kiralık konut portföyleri oluşturdular.

Öncelikle şu konuda netlik oluşturmak gereki­yor. Konut piyasasının finansal açıdan istikrarlı veya yatırımcı açısından cazip olması, o piyasanın hanehalkı açısından erişilebilir olduğu anlamına gelmiyor. Özel sermayenin konut yatırımlarına yönelmesi de kendi başına erişilebilir konut üret­miyor. Sermayenin hangi koşulla, hangi amaçla ve hangi kamu politikası içerisinde sisteme girdiği­ne bakmak gerekiyor.

Finansman tek başına yetmiyor

ABD'deki tartışmanın ikinci tarafı bence Türki­ye açısından daha da önemliydi. Finansmanı artır­mak ile konuta erişilebilirliği artırmak aynı şey de­ğil. Daha fazla kredi sağlayarak talebi finanse edebi­lirsiniz. Fakat yeterli konut üretmiyorsanız, arsa ve üretim maliyetini değiştirmiyorsanız, özellikle ar­zın sınırlı olduğu yerlerde sağlanan finansmanın bir bölümü dönüp konut fiyatlarına yansıyabilir. Dola­yısıyla uygun fiyatlı konut politikasını yalnız tale­bin finansmanı üzerinden kuramayız. Arzı, üretimi ve kamu ile özel sektör arasındaki risk-getiri payla­şımını da aynı denklemde düşünmek gerekiyor.

ABD'deki yayının son bölümünde tartışma za­ten buraya geldi. Kamu, ihtiyaç duyulan erişilebilir konutların tamamını tek başına finanse edemiyor. Özel sektör ise arsa, finansman, imar, altyapı ve in­şaat maliyetini dikkate almadan piyasanın altında konut üretemiyor. O zaman iki tarafın hesabını aynı proje fizibilitesinde buluşturmak gerekiyor.

Biz bunu 2023'te önermiştik

Yayını izlerken bizlerin 2023 yılında GYODER bünyesinde üzerinde çalıştığımız modeli yeniden hatırladım. Erişilebilir Konut Komitesi'nin yakla­şık bir buçuk yıllık çalışmasının ardından “GYO­DER Yeni Konut Modeli”ni kamuoyuyla paylaş­mıştık.

Modelde kamu veya yerel yönetim arsayı satmı­yor, uzun süreli olarak projeye tahsis ediyordu. Ar­sanın mülkiyeti kamuda kalıyordu. Özel sektör fi­nansmanı buluyor, tasarlıyor, inşa ediyor, kiralıyor, işletiyor, bakım ve onarımı üstleniyordu. Sözleşme sonunda konutların mülkiyeti kamuya geçiyordu.

Kamu-özel sektör ortaklığını kamu arazisinin özel sektöre verilmesi olarak görmemek lazım. Mo­delin özü riskin, maliyetin, getirinin ve sosyal yü­kümlülüğün taraflar arasında paylaşılması.

Kamu “uygun fiyatlı konut üretin” derken, özel sektörün önüne mevcut arsa, imar, finansman ve maliyet denklemini koyup gerisini ona bırakamaz. Kamu arsayı, altyapıyı, imar imkanını, vergi avan­tajını veya uzun vadeli finansman desteğini projeye koyabilir. Özel sektör geliştirme, yapım ve işletme kabiliyetini getirir. Özel sermaye de makul bir ge­tiri elde eder. Bunun karşılığında konutların belirli bölümü, belirli gelir grupları için, belirli bir süre bo­yunca erişilebilir kalır.

Uzun vadeli sermaye

2023'te bizim özellikle üzerinde durduğumuz konu finansmandı. Özel sektörün ihtiyaç duydu­ğu finansmanın kira gelirlerine dayalı menkul kıy­met ihracıyla sağlanmasını ve uzun vadeli yatırım stratejisi olan bireysel emeklilik şirketlerinin bu menkul kıymetleri portföylerine dahil etmeleri­nin teşvik edilmesini önermiştik. Bugün elimizde daha geniş bir araç seti ve geliştiricilerin uygula­dığı farklı finansman modelleri var.

Burada özel sermayenin getirisini ortadan kal­dırmamak gerekir. Getirinin hangi koşullarda el­de edileceğini belirlemek önemli. Çünkü yatırım yapılabilir olmayan bir model özel sermayeyi çek­mez. Sosyal yükümlülüğü olmayan bir model de erişilebilir konut üretmez. İkisinin aynı yapıda çalışması gerekir.

Gençlerin nasıl konut sahibi olabileceklerini ve­ya barınma imkanı yakalayabileceklerini, orta sı­nıfın konuta yönelik değişen bakış açısını ve özün­de erişilebilirliği tartışırken, İstanbul'da 15 bin ki­ralık sosyal konutun hayata geçirilmesine yönelik uygulama da daha görünür hale geldi. Bu önemli bir adım. Ama beraberinde başka bir tartışmayı getiri­yor. Konuta erişimi yalnız mülk sahibi olmak üze­rinden mi konuşacağız, yoksa erişilebilir kiralık ko­nut stoku da Türkiye'nin konut politikasının kalıcı araçlarından biri mi olacak? Kiralık sosyal konut projesini ve kamunun kiraya veren olarak piyasaya girmesini de gelecek yazıda konuşalım.