Uygun fiyatlı konutta kamu-özel sektör ortaklığı
Son iki yazıda birbirini tamamlayan iki konuyu ele aldım. Önce Z kuşağının mevcut gelir, peşinat ve kredi koşullarıyla nasıl ev sahibi olabileceğini sorguladım. Ardından orta sınıfın değişen konut tercihlerini, daha küçük ama nitelikli, ulaşılabilir ve kullanım maliyeti yönetilebilir konut ihtiyacını yazdım. Şimdi üretim tarafına geçmek istiyorum. Bu konutları kim, hangi arsa ve hangi finansman modeliyle üretecek?
Geçtiğimiz günlerde BloombergHT’de ABD'deki konuta erişilebilirlik sorununu ele alan uzunca bir yayın vardı. Tartışma 2008 mortgage krizine kadar gidiyordu. Kriz sonrasında haciz yoluyla piyasaya çıkan çok sayıda müstakil konut, düşük faiz ortamının da etkisiyle kurumsal yatırımcıların ilgisini çekti. Büyük yatırım şirketleri bu konutları satın alarak kiralık konut portföyleri oluşturdular.
Öncelikle şu konuda netlik oluşturmak gerekiyor. Konut piyasasının finansal açıdan istikrarlı veya yatırımcı açısından cazip olması, o piyasanın hanehalkı açısından erişilebilir olduğu anlamına gelmiyor. Özel sermayenin konut yatırımlarına yönelmesi de kendi başına erişilebilir konut üretmiyor. Sermayenin hangi koşulla, hangi amaçla ve hangi kamu politikası içerisinde sisteme girdiğine bakmak gerekiyor.
Finansman tek başına yetmiyor
ABD'deki tartışmanın ikinci tarafı bence Türkiye açısından daha da önemliydi. Finansmanı artırmak ile konuta erişilebilirliği artırmak aynı şey değil. Daha fazla kredi sağlayarak talebi finanse edebilirsiniz. Fakat yeterli konut üretmiyorsanız, arsa ve üretim maliyetini değiştirmiyorsanız, özellikle arzın sınırlı olduğu yerlerde sağlanan finansmanın bir bölümü dönüp konut fiyatlarına yansıyabilir. Dolayısıyla uygun fiyatlı konut politikasını yalnız talebin finansmanı üzerinden kuramayız. Arzı, üretimi ve kamu ile özel sektör arasındaki risk-getiri paylaşımını da aynı denklemde düşünmek gerekiyor.
ABD'deki yayının son bölümünde tartışma zaten buraya geldi. Kamu, ihtiyaç duyulan erişilebilir konutların tamamını tek başına finanse edemiyor. Özel sektör ise arsa, finansman, imar, altyapı ve inşaat maliyetini dikkate almadan piyasanın altında konut üretemiyor. O zaman iki tarafın hesabını aynı proje fizibilitesinde buluşturmak gerekiyor.
Biz bunu 2023'te önermiştik
Yayını izlerken bizlerin 2023 yılında GYODER bünyesinde üzerinde çalıştığımız modeli yeniden hatırladım. Erişilebilir Konut Komitesi'nin yaklaşık bir buçuk yıllık çalışmasının ardından “GYODER Yeni Konut Modeli”ni kamuoyuyla paylaşmıştık.
Modelde kamu veya yerel yönetim arsayı satmıyor, uzun süreli olarak projeye tahsis ediyordu. Arsanın mülkiyeti kamuda kalıyordu. Özel sektör finansmanı buluyor, tasarlıyor, inşa ediyor, kiralıyor, işletiyor, bakım ve onarımı üstleniyordu. Sözleşme sonunda konutların mülkiyeti kamuya geçiyordu.
Kamu-özel sektör ortaklığını kamu arazisinin özel sektöre verilmesi olarak görmemek lazım. Modelin özü riskin, maliyetin, getirinin ve sosyal yükümlülüğün taraflar arasında paylaşılması.
Kamu “uygun fiyatlı konut üretin” derken, özel sektörün önüne mevcut arsa, imar, finansman ve maliyet denklemini koyup gerisini ona bırakamaz. Kamu arsayı, altyapıyı, imar imkanını, vergi avantajını veya uzun vadeli finansman desteğini projeye koyabilir. Özel sektör geliştirme, yapım ve işletme kabiliyetini getirir. Özel sermaye de makul bir getiri elde eder. Bunun karşılığında konutların belirli bölümü, belirli gelir grupları için, belirli bir süre boyunca erişilebilir kalır.
Uzun vadeli sermaye
2023'te bizim özellikle üzerinde durduğumuz konu finansmandı. Özel sektörün ihtiyaç duyduğu finansmanın kira gelirlerine dayalı menkul kıymet ihracıyla sağlanmasını ve uzun vadeli yatırım stratejisi olan bireysel emeklilik şirketlerinin bu menkul kıymetleri portföylerine dahil etmelerinin teşvik edilmesini önermiştik. Bugün elimizde daha geniş bir araç seti ve geliştiricilerin uyguladığı farklı finansman modelleri var.
Burada özel sermayenin getirisini ortadan kaldırmamak gerekir. Getirinin hangi koşullarda elde edileceğini belirlemek önemli. Çünkü yatırım yapılabilir olmayan bir model özel sermayeyi çekmez. Sosyal yükümlülüğü olmayan bir model de erişilebilir konut üretmez. İkisinin aynı yapıda çalışması gerekir.
Gençlerin nasıl konut sahibi olabileceklerini veya barınma imkanı yakalayabileceklerini, orta sınıfın konuta yönelik değişen bakış açısını ve özünde erişilebilirliği tartışırken, İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutun hayata geçirilmesine yönelik uygulama da daha görünür hale geldi. Bu önemli bir adım. Ama beraberinde başka bir tartışmayı getiriyor. Konuta erişimi yalnız mülk sahibi olmak üzerinden mi konuşacağız, yoksa erişilebilir kiralık konut stoku da Türkiye'nin konut politikasının kalıcı araçlarından biri mi olacak? Kiralık sosyal konut projesini ve kamunun kiraya veren olarak piyasaya girmesini de gelecek yazıda konuşalım.
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