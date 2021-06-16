Uyuyan dev ‘Columbus’ ile uyanacak 2.5 milyar liralık değer yaratılacak

GALATASARAY Spor Kulübü’nde 2008-2010 döneminde yönetim kurulu üyesi olan Özgörkey Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Özgörkey, Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu’nun listesinde ikinci başkan olarak yer alırken kulübün mali durumunu yeniden inceledi:

- Galatasaray’ın 2020 yılındaki toplam geliri yaklaşık 600 milyon lira. Faaliyet gideri ise 950 milyon lira.

Galatasaray’ın toplam borcunu gözden geçirdi:

- Toplam borcumuz 2 milyar lira civarında. Bu borcun sadece gelecek yılki faizi 500 milyon lirayı buluyor.

2020 yılı gelirine yeniden döndü:

- Yani, 600 milyon lira gelir yarattığımız senenin sonrasında borcumuzun sadece faizi olarak 500 milyon lira ödemek durumundayız.

Galatasaray Mağazacılık’ı irdeledi:

- Mağazacılık, cirosunun yüzde 10’u düzeyinde zarar ediyor. 2019’da yaklaşık 110 milyon lira gelir, 10 milyon lira zarar söz konusuydu. 2020’de ise 90 milyon lira gelire karşın 8 milyon lira zarar oluştu.

Cemal Özgörkey, Galatasaray’ın mali durumuna kafa yorup, geliştirdiği “Columbuz Projesi”ni anlatmak üzere beni aradı:

- Kendimize sorduk: Nasıl değer yaratabiliriz ve bu değeri nasıl Galatasaray’ın borçlarını kapatacak hale getiririz?

“Columbus’un yumurtası”nın bir çözümde zekayı ve farklı düşünmenin önemini ortaya koyduğunu anımsatıp sürdürdü:

- Galatasaray’ın pazarlama değeri olan şirketlerini “Ali Sami Yen Yatırım A.Ş.” çatısı altında toplayacağız. Dijital, Gayrimenkul, Mağazacılık hepsi bu çatının altında bir araya gelecek.

Galatasaray’ın spor dışı faaliyetlerden zarar etme lüksü olmadığının altını çizdi:

- Bu şirketlerin iyi yönetilip değer yaratması şart. Maksadımız bu şirketlerin Galatasaray’a gelir yaratıp değer üretir hale gelmelerini sağlamak.

Bu noktada şirketleri tek tek ele aldı:

- MAĞAZACILIK: Taraftar bazında 4 lira geliri var. Mağazacılık anlayışı yenilenecek. Taraftarımız Galatasaray’ın değerlerini deneyimleyebilecek, yeni ürünlere ulaşabilecek. e-ticaret süreçleri iyileştirilip geliştirilecek. Satış ağı yaygınlaşacak, Galatasaraylıların beklentileri daha net öğrenilecek. Daha verimli yönetimle kârlılık yüzde 35’e, taraftar bazında gelir 12 liraya çıkacak. GS Pazarlama Mağazacılık A.Ş. 3 yılın sonunda 250 milyon lira ciro, 87.5 milyon lira kâr üretebilecek. 600 milyon liralık değer oluşacak.

- GALATASARAY DİJİTAL A.Ş.: Aplikasyon, YouTube, Instagram, Netflix ve Blu TV gibi platformlara özel içerikler üretilecek. Dijital içerikler farklı dil seçenekleri ile güncel tutularak sadece Türkiye pazarına hitap etmekle kalınmayıp, yurtdışı pazarlara, başka ülkelerdeki Galatasaraylılara ve spor severlere ulaşılacak. Şirket 3 yılın sonunda 200 milyo lira gelir, 170 milyon lira kâr üzerinden 1 milyar 850 milyon liralık değere ulaşacak.

- GS GAYRİMENKUL PAZARLAMA A.Ş.: Yalnızca satış odaklı değil, gayrimenkul işlemlerini her aşamasından gelir elde edeceğimiz bir sisteme geçeceğiz. Gayrimenkul şirketimiz 3 sene sonunda 50 milyon liralık değere taşıyacağız.

3 yıl sonrası için varılacak parasal hedefi özetledi:

- Yıl 2024, hedef 2.5 milyar lira değer… Bizim hedefimiz uyuyan devi uyandırmak…

Cemal Özgörköy’ün heyecanla hazırladığı “Columbus Projesi” gerçekten tutar mı?

Galatasaray, 3 şirketinde 2.5 milyar liralık değere ulaşabilir mi?

Çok kırılgan bir gelir modeli var

CEMAL Özgörkey, “Deloitte Football Money League 2020” raporundan Avrupa’daki ilk 5 kulübün gelir kırılımını aktardı:

Ticari gellirler: Yüzde 49

Maç günü/UEFA gelirleri: Yüzde 18

Yüzde 18 Yayın gelirleri: Yüzde 33

Galatasaray’ın durumunu paylaştı:

Ticari gelirler: Yüzde 33

Yüzde 33 Maç günü/UEFA gelirleri: Yüzde 50

Yüzde 50 Yayın gelirleri: Yüzde 17

Galatasaray’ın durumuyla ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Sportif gelirlerin çok önemli bir kısmı da UEFA’dan kazandığımız Şampiyonlar Ligi gelirlerinden oluşuyor.

Ticari gelirlerin çoğunlukla sponsorluğa bağlı olduğunu kaydetti:

- Yüzde 33’lük değerin yüzde 24’ünü sponsorluklar oluşturuyor. Mağazacılığın katkısı sadece yüzde 9’da kalıyor.

Avrupa’daki ilk 10 kulübün taraftar bazında ticari gelir ortalamasının 6 Euro olduğunu vurguladı:

- Galatasaray’da bu rakam sadece 2.5 Euro. Bu rakamın da büyük kısmı bel bağladığımız sponsorluklardan oluşuyor. Ne pazarlama gücümüzden, ne de dijital varlıklarımızdan değer yaratamıyoruz.

Ardından şu mesajı verdi:

- Sportif başarıya ve bazı sponsorluklara bel bağlayan çok kırılgan bir gelir modelimiz var. Bu duruma tam olarak “yapısal sorun” diyoruz. Yönetim değişse de, kadrolar yenilense de mali kurgumuz hatalı ve sorunlar tekrar edecek.

Altın hisse hep Galatasaray Kulübü uhdesinde kalacak

CEMAL Özgörkey, Galatasaray’ın problemlerinin çözümünün odağında kurumsallaşma olduğunu belirtti:

- Yönetimler değiştikçe işleyen yapının sekteye uğramaması gerekiyor. Kurumsallaşma bu nedenle çok önemli.

Ardından şirketlerle ilgili şu noktanın altını çizdi:

- 2.5 milyar liralık değere ulaşılınca farklı ortaklık modelleriyle ciddi gelir elde edilebilecek. Eldeki “altın hisse” her zaman Galatasaray Spor Kulübü uhdesinde kalacak. Galatasaray’ın mevcut mali yükümlülüklerinden kurtulması sağlanacak.