Uzakdoğu felsefesiyle sorguluyor çözüme odaklanıyor

Zeki Kanadıkırık, 1 Eylül 2020’den beri Akçansa Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Sabancı Topluluğu’na 1989 yılında Brisa’da adım atan, kısa bir aradan sonra Dusa ile tekrar geri dönen Kanadıkırık, 2006’da Kordsa’ya geçti. 2010 yılında Thai Indo Kordsa’da Operasyon Direktörü, 2015-2020 yılları arasında Asya Pasifik Bölgesi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Uzakdoğu tecrübesinin yönetim anlamında kendisine çok şey kattığını söylüyor. Uzakdoğu’da yaşadığı dönemi anlatan Kanadıkırık, “Uzakdoğulular çok sakinler bir kere… Hatta bazen çıldırtan düzeyde bir yavaşlıkları var. Ama baktığınızda işler yürüyor. Uyum var, olgun bir kabullenişleri var. Daha huzurlu, anlayarak ve tat alarak yaşıyorlar. Türkiye’den Tayland’a giderkenki halim ile şimdiki halim arasında çok fark var. Daha sakinim, daha az sinirleniyorum, çözüme odaklanıyorum. Olaylarda rolümü ve sorumluluğumu sorguluyorum” diye konuşuyor.

Şiirlerini kitaba dönüştürecek

Sinemayı çok sevdiğini, birçok filmin iş hayatına katkı sağlayabilecek mesajlar içerdiğini belir- Zeki Kanadıkırık, herkesin artık uzun vadeli düşünmesi ve uzun vadeli planlar yapması gerektiğini söylüyor ve ekliyor: “Geleceği düşünmemiz lazım. Ben 15 yıldır hiç kısa vadeli düşünmedim.” ten Zeki Kanadıkırık, şiir de yazıyor. İlham geldiğinde yakınında kağıt, peçete ne bulursa şiirlerini yazıyor. “Türkçe çok anlamlı, güçlü bir dil. Yazdığım şiirleri topluyorum. 90’a yakın şiirim oldu. Kitap yapma planım var” diyor.

Çimento sektörünün zorlayıcı tarafl arı olan ama çok güçlü ve dinamik bir sektör olduğuna da değinen Kanadıkırık, enerji fiyatlarındaki artışın son dönemdeki en ciddi sorunlardan biri olduğunu anlatıyor. Üst üste gelen zamların alternatif yakıt kullanımını artırdığını kaydeden Kanadıkırık, şöyle devam ediyor:

Kırpılmış lastik, arıtma çamuru ve atık yağlara talep arttı

“Şu anda en büyük işimiz enerjinin olumsuz etkilerini yönetmek. Elektrik sektörde çok ciddi oranlarda kullanılıyor, üst üste gelen zamlarla etkilerini yönetmek zorlaştı. Doğal olarak alternatif yakıtlara talep artıyor. Kırpılmış lastik şu anda en büyük alternatif kaynak. Arıtma çamuru, çöpler bizim de aldığımız diğer alternatif yakıtlar. Haydarpaşa’ya gelen gemilerin atık yağlarını da alıyoruz. Alternatif yakıtların kullanımı yüzde 20-22 seviyesindeyken şu anda yüzde 25-26’yı zorluyor.”

■ İçindeki bilardocuyu keşfetti, ilk 500’e girdi!

Doğrudan satış pazarı 2020 yılında 179 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. Türkiye, doğrudan satışta dünya devlerini geride bırakma başarısını gösteren ülkelerden. Son 3 yılda yüzde 5’lik büyüme oranıyla Avusturya, Almanya, Fransa gibi sektörün geleneksel pazarlarının üstünde bir büyüme grafiği gösterdi. Pazarın önemli oyuncularından olan QNET Türkiye, Rusya ve Orta Asya Genel Müdürü Cem Geyik, başka bir alanda da önemli bir başarı grafiği yakaladı. 2019 yılında 3 bant bilardoya hobi olarak başlayan Geyik, kısa sürede dünya sıralamasında ilk 500 sporcu arasına girdi. Geçtiğimiz günlerde Hollanda’da Dünya Kupası’nda yarışan Cem Geyik, 28 Kasım’da da Mısır’da yine alanında profesyonel isimlerle yarışacak. Geyik, hayallerine ve kendine olan inancı sayesinde hobi olarak başladığı bilardo ile dünyayı gezdiğini, çok güzel tecrübeler ve hikayeler kazandığını söylüyor. Bilardo macerasının nasıl başladığını ise şöyle anlatıyor:

Başvuracağım dediğimde hocamın yüreğine iniyordu!

“2019’un sonlarında ofisteydim. Bir hobim olsun dedim. Dünyaca ünlü bilardo oyuncusu Semih Saygıner’in videosunu gördüm. Çocukken kahvede oynamak dışında bilardo ile ilgili bir bilgim yoktu. Nasıl öğrenirim diye araştırdım. Türkiye Bilardo Federasyonu’nun yönetiminde olan Murat Tüzül’ün yeri vardı, ona mail attım. Cevap gelmeyince aradım. Beni İlbay Dağdelen ile tanıştırdı. Ondan ders aldım. ‘Sende ışık var, eğil buna’ dedi. Birkaç ay sonra da Türkiye şampiyonasına katıldım. Bana ‘Daha erken’ dedi ama ben katıldım. Boyumun ölçüsünü aldım ve ilk turda elendim. Ama yılmadım, o heyecanı yaşamak istedim. Ofise bilardo masası aldım, fırsat buldukça antreman yaptım. Türkiye şampiyonasından 5-6 ay sonra dünya şampiyonası vardı. Başvuracağımı söyleyince hocamın yüreğine iniyordu. Yedek olarak girdim listeye. Yedek 9’uncu olup orada oynayan tek kişiyim. Tabii orada da ilk turda elendim. Ama yılmadım, Mısır’daki şampiyonada ana listedeyim. Hollanda’daki yarışmadan önce 417’nci sıradaydım, şimdi 400’ün altındayım. Hedefim dünyada ilk 32’ye girmek.”

İşinde de sırayı yükseltti

Qnet’te 20’den fazla ülkeden sorumlu olan Cem Geyik, Türkiye’nin de dahil olduğu kendi bölgesinin Qnet içinde ikinci sırada olduğunu anlatıyor. Geyik, “Benim bölgem 5’inci sıradaydı, artık ikinci… Pandemi bize yaradı. Önceki yıla göre yüzde 20 civarında büyüme var. Kişisel bakım ürünlerine, hava ve su arıtma cihazlarına ilgi arttı. Lüks tüketimde ciddi artış oldu. Kişisel bakım ve saatlerde yüzde 50 artış oldu. 2022’de yüzde 10-15 büyüme hedefimiz var” diyor.