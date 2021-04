‘Uzaktan çalışma sisteminde bilgi paylaşımı’nın önemi

Yücel UYGUN - DBA Consulting Eğitim ve Danışmanlık

“Bilgi güçtür.”

Francis Bacon

Şirketlerde çalışanlar arasındaki bilgi paylaşımı kurumsal başarının önemli bir yapı taşıdır. Günümüzde ise pandemi sebebiyle hemen her şirket için bilgi paylaşımının önemi birkaç puan daha yükselmiş durumda. Çünkü uzaktan çalışma sisteminin getirdiği zorluklardan biri de çalışanlar arasındaki bilgi paylaşımının sekteye uğraması. Çalışanlar arasındaki bilgi akışının çok dinamik olduğu birimlerin başında ise satış departmanları geliyor. Buradaki bilgi akışı verimli bir şekilde yürütülemediğinde satışları ve dolayısıyla da kârlılığı etkiliyor. Bunun üzerine bir de satış temsilcilerinin rekabetçi tutumu eklenince bilgi akışındaki işler biraz daha zorlaşabiliyor.

- Bu konudaki çözümlerden biri rehber eşliğindeki toplantılar

Harvard Business Review’de yer alan 600 kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre rehber eşliğinde bilgi akışının sağlanabileceği toplantılar düzenlemek, satış verimliliğini önemli ölçüde artırmış. Satış temsilcileri eşleştirilerek farklı gruplara ayrılmış ve her grup farklı bir çalışma sisteminde yönetilmiş. En yüksek başarı rehber eşliğinde toplanan grubun olmuş; bu gruptan her hafta karşılaştıkları zorlukları ve başarıları anlatmaları istenmiş. Her hafta etkili bir şekilde yapılan bu toplantılar verimliliği yüzde 24 oranında artırmış. Diğer başarı getiren grup ise yüzde 13’lük bir verimlilik artışı ile bilgi paylaşımı için teşvik alan grup olmuş. Rehberli toplantıların verimliliği bu sürecin sonrasında da devam ederken diğer verim sağlayan grubun başarısı fazla uzun sürmemiş. Tabii ki bu çalışmadan en kazançlı çıkanlar yüksek performans gösteren akranlarla eşleştirilen çalışanlar olmuş. (Workplace Knowledge Flows-Jason Sandvik)

Tabii ki şirket verimliliğine önemli ölçüde katkı sağlayan yukarıdaki örnek işletme içindeki diğer departmanlar için de uygulanabilir… Her hafta verimli satış toplantıları düzenlemek, rol-oyun çalışmaları gerçekleştirmek, satış çalışanlarının sahalardan bilgi akışı sağlamaları, yıllardır eğitimlerimde ve yazılarımda vurguladığım bir konu. Dozunda olduğu sürece, bu tarz aktiviteler ekibi dinamik tutuyor ve içsel motivasyonlarını yükselterek bir sinerji oluşturuyor. Dinamizm ve coşku satış gücünün en önemli katalizörleridir. Özellikle korona döneminde bu sistemi uzaktan da olsa uygulayan işletmelerin verimlilikleri önemli oranda yükselecektir.

Satış departmanlarında yukarıdaki gibi bir sistemin düzenli işleyebilmesi için, birim yöneticilerine önemli bir görev düşüyor. Her ne kadar satış temsilcilerinin rekabetçi tutumu çoğu satış operasyonlarında ön planda olsa da, başarı yolculuğunda ilerlerken yardımsever bir tutum sergilemenin önemini ortaya çıkarmak, biz bilinci oluşturmak, satış liderinin amaçlarından biri olmalıdır. Bu konuda zorlanan liderler, aşağıdaki diğerkamlığın/yardımseverliğin faydaları çerçevesinde bir kampanya başlatabilir. Diğerkamlığın -çoğu zaman- zor fark edilen faydaları:

- Ruhumuza iyi gelir

Yapılan araştırmalar, yardımsever insanların/çalışanların çok daha mutlu olduğunu bulguluyor. Diğerkamlık evrensel bir psikoloji ve stresi de azaltıyor. Bazı psikologlar depresyona girmiş hastalarına bu tedavi yöntemini öneriyor.

- Liderlik özelliği

Çalışanın yardımsever bir yapıya sahip olması, onda liderlik özelliklerinin en önemli unsurlarından birinin olduğunu gösterir. Bu yaklaşım ise üst birim yöneticilerinin gözünden kaçmaz. Gelecekte departman içinde herhangi bir yükselme fırsatı oluştuğunda bu tarz adayların ön planda olma ihtimali yüksektir.

- Öz saygımız yükselir

Çalışırken bir yandan da diğer çalışanlara yardımcı olmamız, öz saygımızı yükseltir. Kendimizi daha değerli hissederiz.

- Duygusal zekâyı geliştirir

Diğer insanlara fayda sağlamak, duygusal zekâmızı da geliştiren bir öneme sahip. Çalışan bir yandan hedeflerine doğru koşarken, diğer yandan da elinden geldiğince diğer insanlara fayda sağlamaya çalıştığında duygusal zekâsına da yatırım yapmış oluyor. Şu unutulmamalıdır ki, duygusal zekâ yaşam başarımız için çok önemli bir faktördür.

- İyilik bulaşıcıdır

Yaşamda genellikle bir iyilikle karşılaştığımız zaman, biz de başkalarına iyilik yapmak istiyoruz. Dolayısıyla ekip liderinin departman içinde yardımseverlik kültürü oluşturması, kısa süre içinde aynı kültürün diğer departmanlara da bulaşmasını sağlayacaktır.

Şüphesiz ki yaptığı işe kendini adayıp, başkalarına da yardımcı olarak ilerlemek, bir çalışan için çok daha değerli bir yaklaşımdır. İyi haber, bizim kültürümüzde, genlerimizde yardımseverliğe yönelik değerlerin zaten var olduğudur. Her ne kadar kapitalist sistemin ağır baskısı, günümüzde bu değerin üzerini örtmeye çalışıyor olsa da, buna izin vermemek bizlerin elinde. Rahmetli, değerli hocam Doğan Cüceloğlu’na insanımızın sizi şaşırtan davranışı hangisidir diye sorulduğunda şöyle yanıtlıyordu: “Batı toplumlarında birbirini tanımayan insanların selamlaşmaları çok normalken, bu davranışın çok garip karşılandığı bizim şu anki kültürümüzde, birisinin yere düşmesi durumunda bu kişiye yardım etmeye çalışanların sayısı diğer toplumlara göre çok daha fazladır.”

Özellikle içinde bulunduğumuz bu zorlu günlerde, iyiliğin, diğerkamlığın çok daha fazla yaygınlaşması dileklerimle…