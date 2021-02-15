Uzaktan çalışmada hayaller ve gerçekler

Birkaç hafta önce “Evden çalışamayanlardan mısınız?” başlıklı bir yazı yazmış ve şirketlerin hızlıca uygulamak zorunda kaldıkları “Evden çalışma” sistemine geçişleri sırasında oluşan sorunları, doğabilecek olumsız sonuçları ve bunları aşmak için şirketlerin izlemeleri gereken bazı yöntemlerden söz etmiştim. Yapılması gerekenleri ve izlenecek yolları şirketler açısından değerlendirmiştim.

Bu yazımda ise, bireylerin hazır bir düzenden vazgeçip, bireysel olarak kendi girişimlerini oluşturup, yani tek başına çalışarak “Uzaktan çalışma” sistemine geçmek isteyenleri ele alacağım.

Büyük şehirlerde yaşayan, evden iş yerlerine gidiş ve dönüşlerinde saatlerce trafikte zaman kaybeden, daha işe başlamadan enerjilerinin bir kısmını bu sürede harcayan beyaz yakalıların büyük bir kesimi, evden veya uzaktan çalışarak, kendi zamanlarını diledikleri gibi yöneten kişilere ve mesleklere imrenmişlerdir. Yazar, çevirmen, danışman, eğitmen, koç, tasarımcı, mimar ve buna benzer serbest meslek icra edenler gibi, gerektiğinde uzaktan çalışmak, gerektiğinde ise, toplantı yapmak veya proje sunmak için ofislere gitmek dışarıdan oldukça cazip görünmüştür. Hatta beyaz yakalıların bir kısmının da, “Tası tarağı toplayıp, güneyde bir butik otel veya cafe açmak” gibi hayalleri de vardı. Geçen haftaki yazımda “GİG Ekonomisi”ni ele almış, bu sistemde çalışanların günümüzde yaşadıkları zorluklardan söz etmiştim.

Genç yaşta iş hayatına atılan, emeklilik yaşı geldiğinde, yukarıda saymış olduğum işlere benzer işleri uzaktan çalışarak hayatını sürdürmek isteyenler ile iş yerlerinin kapanmasından veya işten çıkartıldıkları için, belli bir yaşa da gelmiş olmalarından dolayı, bilgi ve deneyimlerini şirketlere sunmaya çalışan profesyonellerin tercihi olan “Uzaktan çalışma” sistemi, insanlara hayaller kurdurmuştur. Ve bu hayallerin peşinden giden, yüzlerce , belki de binlerce profesyonel olmuştur.

Ancak bunlardan sayıca çok azı, başarılı olmuş ve hayallerine kavuşmuşlardır. Büyük bir kesim ise, var olmakla, yok olmak arasında savaşlarını sürdürmekte, bırakın kazandıkları ile yatırım yapmayı, ancak geçinebilecekleri kadar bir geliri elde etmektedirler.

Hayallerde bol bol seyahat etmek, gerektiğinde laptopu açarak veya uzaktan bağlanarak işleri yürütmek, serbest olmak, zamanını kendi yönetmek, o zamana kadar ertelemiş oldukları keyfi işleri yapmak vardı…

Gerçekte ise, sabit bir gelirin olmaması, zamanı verimli yönetememe, evde ilgi bekleyen çocuklar, ev işleri, aile büyüklerinin dışarıda halledemedikleri işlerinin yapılması, eş veya ilişki durumları, ertelenen ve yapılması gereken devlet dairelerindeki işler, sağlık ve benzeri konular… Tüm bunların yapılma zorunluluğu, insanların hayallerini kurdukları uzaktan çalışma hayatına ne kadar uyuyor acaba?

Bir yanda ofisler boşalıyor, diğer yanda evlerde kalabalık ortamlar ve bu ortamlarda iş yapma ortamının sağlanamaması… Hayallerde sakin ve keyifli uzaktan çalışma ortamları, gerçekler ise çok farklı.

Kendi işini kurup, uzaktan çalışma sistemine geçmeyi arzu edenler veya halen böyle çalışanlar aşağıdaki soruları kendilerine sormalıdırlar:

• Halen bir şirkette çalışyorsanız, kendi işini kurup uzaktan çalışmaya geçmek için zamanlama doğru mu? Ekonomik krizlerde veya işlerin durgun olduğu zamanlarda, bazı işlere olan talep azalabilir.

• İşinizden ayrılıp, bu sisteme geçmek için yapacağınız iş, talep edilen bir iş midir? Eğer çok az bilinen veya talep edilmeyen bir iş ise, onu tanıtmak ve tutundurmak için çok zamana ihtiyaç olabilir.

• Bu işten sağlayacağınız gelir ne kadardır? Yani, mevcut bir gelir varken, işten ayrılarak yeni bir maceraya girişmek doğru mudur?

• Yapacağınız iş, uzaktan çalışma sistemine uygun mudur? Beslenme ve diyet uzmanlığı, bireysel spor hocalığı, sanat ve müzik eğitmenliği gibi, bazı işlerde buna olanak yoktur.

• Yapacağınız iş için yeteri kadar bilgi ve donanımınız var mıdır? Örneğin, kitap veya film senaryosu yazmak isteyen bir çok kişinin, uzun zaman vererek yaptıkları çalışmaların, sektördeki şirketler tarafından beğenilmediği bilinmektedir.

• Uzaktan çalışmak için, ev ortamınız uygun mudur? Daha herhangi bir gelir elde etmeden ofis kiralamak doğru mudur? Sanal ofislere sürekli gidilebilir mi? Bunun da detaylı bütçesinin yapılması gerekmektedir.

• En hassas konulardan biri, kendi işinizi kurup, uzaktan çalışmaya kararını verme arifesinde, size destek olacağını ifade edenlerden, sonrasında hiç destek alamamaktır. Kimseye fazla bel bağlamadan, kendi girişimlerinizle işinizi planlamalı ve yürütmelisiniz.

Kuşkusuz, bireysel çalışmak, kendi zamanını yönetmek, dileği işi almak veya almamak, kimseye bağlı olmamak çok güzel olaylar, ama gerçekten “Uzaktan çalışanlar” bunları yapabiliyorlar mı? Yoksa gelir ve gelecek endişesi ile, “Uzaktan çok daha fazla” veya “7/24” mü çalışıyorlar?