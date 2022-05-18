Uzay atmosferinde kamp

Bu köşedeki son yazımızda; gelişmiş ülkelerde, erken yaşlardan itibaren bireyin çok yönlü gelişiminde en az ders içi etkinlikler kadar ders dışı eğitici etkinliklerin de önemsendiğini yazmış ve bu etkinliklerin öğrencilerin resmi öğretim süreci içerisinde öğrendiklerini pekiştirerek yaşamla bütünleştirdiğine değinmiştik.

Bu yazıda ise, uzun yıllardır sürdürdüğü eğitim programlarıyla öğrencilerin ufkunu açan, eğitimlerini destekleyen, onları yabancı ülkelerden gelen yaşıtları ile aynı programlara katarak İngilizce pratiklerini geliştiren ve takım halinde projelerde yer almalarını sağlayan Uzay Kampı Türkiye’nin ders dışı etkinlikler kapsamındaki örnek uygulamalarını aktaracağım.

Vizyoner iş adamı merhum Kaya Tuncer tarafından 2000 yılında İzmir’de açılan Uzay Kampı Türkiye, ABD’nin Alabama eyaletinin Huntsville şehrinde bulunan Uzay Bilimleri Sergi Komisyonu Lisansı’na sahip dünyadaki iki kamptan biri olarak hizmet veriyor. Yetişkinlerin de çocukları ile birlikte katılım sağladığı programlar uygulayan Uzay Kampı Türkiye, çeşitli programlar düzenleyerek, katılımcılara yorum yapabilme, problem çözme yetisine sahip olarak analitik düşünebilme, çözüm yolları için araştırmacı, yenilikçi ve hayal gücünü kullanabilme yeteneklerini kazandırmayı hedefliyor. Burada Türkçe ve İngilizce dillerinde uygulanabilen programlara katılan 7-18 yaş grubundan öğrenciler 1,5 günden 6 güne kadar değişen sürelerde NASA astronotlarının nasıl eğitim aldıklarını uygulamalarla anlatan simülatörleri kullanarak uzay teknolojisini yakından tanırlar, matematik ve fen bilimleriyle olan ilişkisini öğrenirler, çevrelerine ve teknolojiye karşı farkındalıklarını arttırır, İngilizce programlarda kendilerini yabancı dilde ifade etme becerilerini geliştirirler. Uygulamalı etkinlikler ve STEAM yaklaşımıyla; 21’inci yüzyılın eğitim sistemine uygun olarak takım çalışması, inovasyon, üretkenlik ve problem çözme gibi konularda eğitim alırlar.

Katılımcılar Uzay Kampı Türkiye’de, “Discovery Uzay Mekiği Modeli”, “Sıfır Yerçekimi Duvarı”, “Çok Eksenli Simülatör”, “Ay’da Yürüyüş Koltuğu” gibi astronot simülatörleriyle eğitim, dijital gezegen evinde astronomi dersleri, roket yapımı ve fırlatılması, teleskopla yıldız ve gezegen gözlemleri, gibi etkinlikler aracılığıyla uzay bilimleri ve teknolojileri alanında eğitim alıyor. Uzay Kampı Türkiye’nin, İngilizce sunduğu yaz kampı programlarına katılan Türk ve yabancı öğrenciler arasında dostluklar kurulup, kültürel kaynaşma sağlanıyor. Bu kaynaşma İngilizce pratik yapmak isteyenlere son derece yararlı bir ortam sunuyor.

Başarılı öğrencilere burs imkanı sağlıyor

Uzay Kampı Türkiye kendi maddi imkanları kamp programlarına katılmaya elverişli olmayan yerli ve yabancı öğrencileri de burslar sağlayarak eğitimlerine dahil ediyor. 2002 yılında başlatılan burs programı ile günümüze kadar 34 farklı ülkeden yaklaşık 10 bin öğrenciye, burslu olarak UKT’nin en uzun konaklamalı programı olan 6 günlük Galaktik Yaz Kampı Programından faydalanmaları sağlanmıştır. Bireysel başvuruların değerlendirilmediği; kampın YİBO ve yetiştirme yurtlarıyla işbirliği yapıp başarı kriterlerini sağlayan sınırlı sayıdaki öğrenciler için belirlediği imkânla 81 vilayetimizden çocuklarımız Uzay Kampı Türkiye programlarına ücret ödemeden katılarak bu ayrıcalıklı eğitimden faydalanmıştır.

Uzay Kampı Türkiye, öğrencileri uzay bilimleri hakkında bilgi edinme, ailelerinden uzakta kalarak kendi ayakları üzerinde durma ve farklı ülkelerden öğrencilerle dostluklar kurma imkânına kavuşturmaktadır. Uzay çalışmalarının bugününü ve geleceğini tanıtırken, öğrencilerin bilimsel düşünme, özgüvenli olma ve bağımsız iş yapabilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yabancı öğrencileri de ülkemize getirerek, ülkemizi tanıtmakta, küresel dostluklar kurulmasına ortam sağlayıp farklılıklara saygı duyarak takım halinde çalışmayı da öğretmektedir.

Öğrencilerimizin farklı alanlarda yeteneklerini geliştirecek ve bilimsel metotları uygulayarak eğitimlerini pekiştiren bu tür kuruluşların desteklenmesi, özel ve kamu okullarındaki öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılımının teşvik edilmesi gerekiyor. Özellikle, pandemi nedeniyle 2 yılı aşkın süredir öğrencilerin sosyal ilişkileri zayıflamış olduğu için bu dönemde ders dışı etkinlikler çok daha fazla önemsenmelidir.