Uzaylı da olsa konu paradır

Fahiş site aidatları çözüldü. Ancak yönet­meliklerle düzenlenmesi gereken daha çok alt başlık var. Site yönetimlerinin zorun­lu eğitimleri, yangın dışında diğer kamusal denetim gereksinimleri. Site yönetimlerinin seçim süreçleri. Sitelerde bazen özel bazen kamu hukukuna giren arafta kalan konular, ör­neğin park yerleri, hız limitleri gibi.

Enflasyon “back to the future” gibi. Episte­molojik kopuş sonrası ortodoks ana akım ne­oklasik iddiaların 3. yılı tamamlandı.

Bilime dönüş

İki sezondur astrologlar futbolda şampiyon konusunda yanılıyorlar. Peki, bu yanılgı Mer­kür’ün retrosu, Mars’ın dik açısı nedeni ile mi oluyor? Aslında bilimin tanımı ile alakalı bir konu bu. Astronomi bir bilim dalı ancak ast­roloji sahte bilim olarak tanımlanan bir baş­lık. Bilim nasıl ilerliyor. Popper (1963) bilim­sel teoriler doğrulanamaz ama yanlışlanabilir der. Sahte bilimleri yanlışlamak yani çürüt­mek mümkün değil, plasebo etkisi, sübjektif sonuçlar gibi. Kuhn (1962) devrimsel değişim­ler ve paradigmalar ile bilim ilerler der. Astro­lojide ise sürekli aynı döngülerin kabulü var­dır. Lakatos (1978) ise bilimin araştırma prog­ramları ile ilerlediğini söyler. Astrolojide ise devrimsel değişim olmadığı gibi bir araştırma programı da yoktur. Mevzuat boyutundan da tartışmalı olan (finansal) astroloji konusunu “epistemolojik kopuş – 3” yazımızda irdeleriz.

Hazır astronomi demişken, 77. Uluslara­rası Uzay Kongresi bu sene Ekim ayında An­talya’da düzenleniyor. İlk defa Türkiye’de düzenlenecek bu prestijli organizasyona dünyadan 8.300 civarında bildiri başvuru­su geldi. %55 civarında kabul oranı ile rekor başvuru arasında 674 adedi Türkiye’den. Ben de kabul aldığım bildiri ile orada olaca­ğım interaktif sunumlarda.

Kongrelerden bahsetmişken. 6. Uluslararası Bankacılık Kongresi geçen hafta Çanakkale’de düzenlendi. Bankacılığa dair en kapsamlı aka­demik kongrede yine kıymetli bildiriler yer al­dı. Seneye KKTC’de yapılması planlanan ban­kacılık kongresi gibi KKTC’de bu Kasım ayın­da bir kongre daha var. 4. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi liderlik ve kuşaklar te­ması ile gerçekleşecek, bildiri kabulleri devam ediyor. Antalya’da bir diğer uluslararası pres­tijli kongre COP31 (BM İklim Değişikliği Kon­feransı) ise yine Kasım ayında olacak.

Ufoloji

UFO’lar da henüz bir bilim dalı olarak ka­bul görmüyor. Yeni adı ile “Tanımlanamayan Hava Fenomeni”. ABD Savaş Bakanlığı ge­çen hafta bunlarla ilgili video ve doküman­ları paylaştı. İstanbul Ekolü köşemizi takip edenler, Fed’in bina renovasyon bütçesi üze­rinden Trump ile yaşadığı sorun gibi bu konu­yu da yıllar öncesinden biliyorlardı. Trump’ın ilk başkanlık döneminin son kararnamesinde bütçe açıkları nedeni ile şeffaflık talep etme­si ile bu noktaya gelindi. Pentagon 8 denetim­den geçemedi. Savunma bütçesinin nerelere harcandığı esas konu. Yani uzaylı da olsa ko­nu yine paradır. Kongrede şeffaflık ve hesap verilebillik kapsamında tüm kamu kurumları ellerindeki uzaylı, UFO, UAP dosyalarını ilgili kanunlar kapsamında paylaşmak zorunda kal­dı ve kalacak. Tabii uzaylılar henüz resmi ka­bul görmedi. Tanımlanamayan cisimler ve fe­nomenler ise gerçek. Ne olduğunu bilmiyoruz, veya bazı devletler biliyor olabilir ama bizler bilmiyoruz. Amerikan başkanı dahil herkesi haberdar eden bu gelişmelerin devamı gelirse belki daha farklı fikirlerimiz olabilir ileride.

Astroekonomi

Hazır uzaya girmişken, astroekonomi de var. Şanssız bir şekilde finansal astroloji ile karıştırılıyor. Oysa astrobiyoloji, astrofizik gi­bi kritik bir başlık. Şu anda atmosfer altı ağır­lıklı konulardan oluşuyor. Roket, yörünge, fır­latma, GPS gibi konularda çalışan şirketlerle uzay ticarileşiyor. Uzay turizmi, uzay maden­ciliği ile akademide çalışmalar artıyor. Gazi­antep’te dünyanın ilk uzay muhasebesi kong­resi yapılmıştı, kısmetse uluslararası olanı da yakında inşallah yine olacak.

Nobel anısına ekonomi ödüllü Paul Krug­man (1978) “The Theory of Interstellar Tra­de” bir gün gerçek olacak. Ekonomi uzayda bildiğimiz gibi çalışmıyor. Kainat sürekli genişlediği için doğal enflasyonist. Enflas­yondan kaçış yok yani uzayda. Herkes kendi yörüngesinde ilerlediği için doğal denge du­rumu var. Sonsuzluk nedeni ile de kıt kay­nak yok. Zaman da izafi olup eğilip büküle­bildiğinden faiz de yok.