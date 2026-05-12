Uzaylı da olsa konu paradır
Fahiş site aidatları çözüldü. Ancak yönetmeliklerle düzenlenmesi gereken daha çok alt başlık var. Site yönetimlerinin zorunlu eğitimleri, yangın dışında diğer kamusal denetim gereksinimleri. Site yönetimlerinin seçim süreçleri. Sitelerde bazen özel bazen kamu hukukuna giren arafta kalan konular, örneğin park yerleri, hız limitleri gibi.
Enflasyon “back to the future” gibi. Epistemolojik kopuş sonrası ortodoks ana akım neoklasik iddiaların 3. yılı tamamlandı.
Bilime dönüş
İki sezondur astrologlar futbolda şampiyon konusunda yanılıyorlar. Peki, bu yanılgı Merkür’ün retrosu, Mars’ın dik açısı nedeni ile mi oluyor? Aslında bilimin tanımı ile alakalı bir konu bu. Astronomi bir bilim dalı ancak astroloji sahte bilim olarak tanımlanan bir başlık. Bilim nasıl ilerliyor. Popper (1963) bilimsel teoriler doğrulanamaz ama yanlışlanabilir der. Sahte bilimleri yanlışlamak yani çürütmek mümkün değil, plasebo etkisi, sübjektif sonuçlar gibi. Kuhn (1962) devrimsel değişimler ve paradigmalar ile bilim ilerler der. Astrolojide ise sürekli aynı döngülerin kabulü vardır. Lakatos (1978) ise bilimin araştırma programları ile ilerlediğini söyler. Astrolojide ise devrimsel değişim olmadığı gibi bir araştırma programı da yoktur. Mevzuat boyutundan da tartışmalı olan (finansal) astroloji konusunu “epistemolojik kopuş – 3” yazımızda irdeleriz.
Hazır astronomi demişken, 77. Uluslararası Uzay Kongresi bu sene Ekim ayında Antalya’da düzenleniyor. İlk defa Türkiye’de düzenlenecek bu prestijli organizasyona dünyadan 8.300 civarında bildiri başvurusu geldi. %55 civarında kabul oranı ile rekor başvuru arasında 674 adedi Türkiye’den. Ben de kabul aldığım bildiri ile orada olacağım interaktif sunumlarda.
Kongrelerden bahsetmişken. 6. Uluslararası Bankacılık Kongresi geçen hafta Çanakkale’de düzenlendi. Bankacılığa dair en kapsamlı akademik kongrede yine kıymetli bildiriler yer aldı. Seneye KKTC’de yapılması planlanan bankacılık kongresi gibi KKTC’de bu Kasım ayında bir kongre daha var. 4. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi liderlik ve kuşaklar teması ile gerçekleşecek, bildiri kabulleri devam ediyor. Antalya’da bir diğer uluslararası prestijli kongre COP31 (BM İklim Değişikliği Konferansı) ise yine Kasım ayında olacak.
Ufoloji
UFO’lar da henüz bir bilim dalı olarak kabul görmüyor. Yeni adı ile “Tanımlanamayan Hava Fenomeni”. ABD Savaş Bakanlığı geçen hafta bunlarla ilgili video ve dokümanları paylaştı. İstanbul Ekolü köşemizi takip edenler, Fed’in bina renovasyon bütçesi üzerinden Trump ile yaşadığı sorun gibi bu konuyu da yıllar öncesinden biliyorlardı. Trump’ın ilk başkanlık döneminin son kararnamesinde bütçe açıkları nedeni ile şeffaflık talep etmesi ile bu noktaya gelindi. Pentagon 8 denetimden geçemedi. Savunma bütçesinin nerelere harcandığı esas konu. Yani uzaylı da olsa konu yine paradır. Kongrede şeffaflık ve hesap verilebillik kapsamında tüm kamu kurumları ellerindeki uzaylı, UFO, UAP dosyalarını ilgili kanunlar kapsamında paylaşmak zorunda kaldı ve kalacak. Tabii uzaylılar henüz resmi kabul görmedi. Tanımlanamayan cisimler ve fenomenler ise gerçek. Ne olduğunu bilmiyoruz, veya bazı devletler biliyor olabilir ama bizler bilmiyoruz. Amerikan başkanı dahil herkesi haberdar eden bu gelişmelerin devamı gelirse belki daha farklı fikirlerimiz olabilir ileride.
Astroekonomi
Hazır uzaya girmişken, astroekonomi de var. Şanssız bir şekilde finansal astroloji ile karıştırılıyor. Oysa astrobiyoloji, astrofizik gibi kritik bir başlık. Şu anda atmosfer altı ağırlıklı konulardan oluşuyor. Roket, yörünge, fırlatma, GPS gibi konularda çalışan şirketlerle uzay ticarileşiyor. Uzay turizmi, uzay madenciliği ile akademide çalışmalar artıyor. Gaziantep’te dünyanın ilk uzay muhasebesi kongresi yapılmıştı, kısmetse uluslararası olanı da yakında inşallah yine olacak.
Nobel anısına ekonomi ödüllü Paul Krugman (1978) “The Theory of Interstellar Trade” bir gün gerçek olacak. Ekonomi uzayda bildiğimiz gibi çalışmıyor. Kainat sürekli genişlediği için doğal enflasyonist. Enflasyondan kaçış yok yani uzayda. Herkes kendi yörüngesinde ilerlediği için doğal denge durumu var. Sonsuzluk nedeni ile de kıt kaynak yok. Zaman da izafi olup eğilip bükülebildiğinden faiz de yok.
