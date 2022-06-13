‘Üzerinde güneş batmayan grup’ havasına girdi, 4.8 milyar dolar borç ödedi

GEÇEN yıl eylül ayının ikinci yarısında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ile Ülker CEO’su Mete Buyurgan’ın sohbet toplantısına giderken 25 Nisan 2018 tarihli yazıma bakmıştım:

Varlıklarım 6.5 milyar dolarlık borcumun tamamını karşılar, üstüne bana 15 milyar lira kalır.

Murat Ülker’e Nisan 2018’de verdiği mesajı anımsatıp borçlarıyla ilgili son durumu sormuş, şu yanıtı almıştık:

- 2018’den buyana tüm alacaklı bankalara 4.3 milyar dolar ödeme yaparak yükümlülüklerimizi eksiksiz ve ödeme takviminden önce yerine getirdik.

Ardından eklemişti:

- Çoğu Türkiye’de 80 fabrikamız vardı. Bunlardan 22’sini sattık. Yine çoğu Türkiye’de 58 fabrikamız kaldı. Şirket ve fabrika satışlarını gerçekleştirirken ana işe odaklanma planıyla hareket ediyoruz.

Geçen hafta bir grup meslektaşımla birlikte Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ve Başkan Yardımcısı, CEO Mehmet Tütüncü ile buluştuk. Ülker ve Tütüncü’ye Yıldız Holding CFO’su Fahrettin Ertik de eşlik etti.

Ali Ülker, 2008 yılında Godiva’nın satın alınmasının grup için dönüm noktası olduğunu belirtti:

- Murat Bey o günlerde, “Böyle bir satın alma insana hayatında bir kere nasip olur” demişti, yanıldı. Çünkü, 2014’te 3.2 milyar dolara United Biscuits’in satın alınmasıyla global markalarla (McVitie’s, Jaffa Cakes, Carr’s, Jacobs) büyümeye devam ettik.

Şu noktanın altını çizdi:

- 2012’de “ana işlere odaklanma” kararı aldık. 2018’deki borç yapılandırması sonrası varlık satışlarımızı da bu “odaklanma” kararı çerçevesinde gerçekleştirdik.

Grubun şu özelliği üzerinde durdu:

- “Tez canlı” bir grubuz. Satın almalar, borçlarımızı tetiklemişti. Kur, faiz artışları borç sepetindeki dengeyi bozmuştu. 25 farklı bankadan 450 ayrı paketle 6.5 milyar dolar borçlanmıştık.

Zamanında önce ödemelerle borç stokunu azalttıklarını bildirdi:

- Şu anda 1.7 milyar dolar mertebesindeyiz. Yani, borçlarımızın 4.8 milyar dolarlık bölümünü ödedik. Pandemide işlerimizi yavaşlatmadık. Özellikle Şok’u büyüttük. Varlık satışından da imtina etmedik. Bazı işletmeler bizim için stratejik olmaktan çıktı, o nedenle sattık.

Borçlulukla ilgili kritik dengeye işaret etti:

- Borç/EBİTDA oranının 2.5’e inmesi gerekiyor. 2021 sonu ciromuz 10 milyar dolar. Borcumuz 1.5 milyar doların altına inince bu dengeyi yakalarız.

Satış ve birleştirmelerle birlikte fabrika sayısında azalma olduğunu kaydetti:

- Toplam fabrika sayımız 46’ya indi.

Mehmet Tütüncü araya girdi:

- 46 fabrikamızın 25’i Türkiye’de. Ayrıca 9 Ar-Ge merkezimiz var. Türkiye’yi Ar-Ge konusunda en önemli üs haline getirdik.

Ali Ülker, 2008’de Godiva’nın, 2014’te United Biscuits’in satın alınması sonrasında Yıldız Holding’in ulaştığı noktayı şöyle özetledi:

- ABD’den İngiltere’ye, Çin’den Japonya, Avusturalya ve Yeni Zelanda’ya kadar uzandık. “Üzerinde güneş batmayan” bir yapı olduk.

Borçlarda bir yapılandırma fırsatı daha yakaladıkları anımsatılınca paylaştı:

- Faizler yüzde 11’e düştüğünde bizim yıllık ödediğimiz faiz oranı yüzde 21-22 düzeyindeydi. Bu durumun bizi mağdur ettiğini bankalara anlattık. Politika faizi yüzde 8 iken yeniden yapılandırma konusunda anlaştık.

Faizi indirme şansı yakaladıkları ikinci yapılandırmada toplam ne kadar avantaj elde ettiklerini sordum, Fahrettin Ertik şu yanıtı verdi:

- Borçlarla ilgili verileri paylaşırken ana para üzerinden konuşuyoruz. Yani, kalan 1.7 milyar dolarlık borç ana paradır. Faizin inmesinin elbette bize faydası oldu. Ancak, borcumuzu aşağı çeken bir etki yapmadı.

2018’den bu yana borçlarının 6.5 milyar dolardan 1.7 milyar dolara inmesi, Yıldız Holding yönetimini ve Ülker Ailesi’ni rahatlatmış görünüyor.

Nitekim Ali Ülker, organik ve inorganik büyümenin işaretlerini de veriyor…

Satın alma iştahımız yeniden uyandı

YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, satışını gerçekleştirdikleri şirketleri sıraladı:

- Med Gıda, Aktüel Kağıt, Kellog, Ak Alev, Sebat, Özen, Della, Nesos, Unmaş, Kümaş, İçecek Grubu, Propak, Cafe Crown ve Pendik Nişasta.

Kümaş’ın satışıyla ilgili ayrıntıya girdi:

- Gözde Girişim’in 2012 yılında satın aldığı Kümaş Manyezit, holdingimiz bünyesinde bulunduğu süre içinde değer kazandı, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladı. Kümaş’ı Şubat 2021’de 340 milyon dolara Erdemir’e sattık.

Propak Ambalaj’a da ayrıca değindi:

- Propak Ambalaj’ı 2018 yılında 47 milyon Euro’ya aldık. Gözde Girişim çatısı altında çok başarılı performans gösterdi. Nisan 2021’de 120 milyon Euro’ya Constantia Flexibles’e sattık. O bünyede tam anlamıyla global oyuncu olacak.

Yeri gelmişken şu mesajı verdi:

- Sattığımız tüm şirket ve fabrikalar başarılı şekilde yeni grupları bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu noktada şirket satın almaların yeniden gündeme gelip gelmeyeceğini sorduk, yanıtladı:

- Satın alma iştahımız yeniden uyandı. Ülkemizde de, yurt dışında farklı coğrafyalarda da fırsatlara bakıyoruz.

Ardından ekledi:

- Şirket satın almalar heyecan verici ama organik büyüme de çok önemli. Organik büyümeyi de ihmal etmiyor, büyüyoruz.

Gözde Girişim’i anımsattı:

- Girişim sermayesi şirketimiz Gözde Girişim aracılığıyla potansiyel gördüğümüz alanlara yatırım yapıyoruz.

Godiva’ya 1.2 milyar dolar yatırdık, 4 ülkeyi 1.3 milyar dolara sattık

YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Türkiye’yi Godiva, McVitie’s ve Flipz gibi global atıştırmalık markaların üretim üssüne dönüştürdüklerini belirtti:

- 2021 yılında Türkiye’den 100 milyon dolarlık Godiva, McVitie’s ve Flipz ürünleri ihracatı gerçekleştirdik.

Söz konusu global markalara üretim yapan fabrikalarını sıraladı:

- Silivri, Karaman, Gebze, Topkapı ve Ankara. Fabrikalarımızın verimliliği, üretim kabiliyetleri çok gelişmiş olduğu için bize global anlamda önemli rekabet avantajı da sağlıyor.

Godiva’nın 4 ülkedeki perakende ve dağıtım hakları satışını anlattı:

- Godiva’nın Japonya, Güney Kore ve Avustralya’daki perakende-dağıtım ağını, Yeni Zelanda’da pazar geliştirme hakkı operasyonlarını 1.3 milyar dolara sattık.

Bu rakamı duyunca Godiva’yı aldıkları fiyatı anımsatmasını istedik, anlattı:

- Godiva’yı 800 milyon dolara almıştık. Zaman içerisinde yatırımlarımız da oldu. Bize toplam 1.2 milyar dolara mal oldu.

Şok artık amiral gemisi 10 bin mağazaya çıkacak çoğunluk halka açılacak

ALİ Ülker, Şok’u Gözde Girişim liderliğinde 2011 yılında aldıklarını anımsattı:

- 1200 mağaza vardı. Önce 400 şube kapattık, 800’e indi. Daha sonra Dia bize katıldı, mağaza sayısı 1500’e çıktı.

Şok’un çok hızlı büyüdüğünü belirtti:

- Şok’ta “break even” (başa baş noktası) 5-6 bin mağaza idi. O noktadan sonra kârlılık gördük.

Şok Marketler’in istihdam dinamosu görevini gördüğünü vurguladı:

- Şok Marketler’de doğrudan 42 bin kişi çalışıyor. Yılda ortalama 5 bin kişilik ek istihdam yaratıyor.

Bizim Toptan dahil perakende tarafında büyüyeceklerini kaydetti:

- Şok’un mağaza sayısı bu yılın sonunda 10 bini bulacak.

Şok Marketler’in hisselerini 2018’de halka arz ettiklerine dikkat çekti:

- Şok Marketler’de halka açıklık oranını yüzde 50’nin üzerine çıkarma planımız var.

Ümitle bekledik, olmadı...

11 HAZİRAN Cumartesi günkü Hürriyet’in manşet şöyleydi:

● En zor bekleyiş…

İtalya’nın Modena bölgesinde kaybolan helikopterdeki yolculardan 4’ünün Eczacıbaşı Grubu’nun fuara giden yöneticileri olduğu belirlenmişti:

- Bütün Türkiye, İtalya’dan gelecek umutlu habere kilitlendi. Ancak, acı haber cumartesi günü geldi. Arama ekipleri, helikopterdeki 7 kişinin cansız bedenlerine ulaştı.

Eczacıbaşı Topluluğu, acı haberi şöyle duyurdu:

- Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil, Temizlik Kağıtları Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez, Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak ve Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar’ı kaybetmenin büyük acısı ve üzüntüsü içindeyiz.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’na başsağlığı mesajı gönderdim, yanıt mesajında şu cümle yer aldı:

- Ümitle bekledik ama maalesef en kötü sonuç oldu. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailelerine, Eczacıbaşı Topluluğuna sabır diliyorum.