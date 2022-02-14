Üzeyir Garih ve Vahap Küçük’ü örnek alıyor, başarı hikayesini çalışanlarıyla birlikte yazıyor

Ekonomik anlamda toplum olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Yüksek enfl asyon, elektrik ve doğalgazdan gıda ürünlerine uzanan zamlar aile bütçelerini sarsıyor. Ve doğal olarak bu dönemde iş dünyasında gözler ücret zamlarına çevriliyor. Kimi şirketlerde zam protestoları yaşanırken kimi şirketler de ara zamlarla çalışanlarına destek olmaya çalışıyor. İç giyim perakende şirketi Suwen de zam konusunda hassas şirketlerden… Taxim Capital’in ortak olduğu Suwen’in Genel Müdürü Ali Bolluk, 2021 yılını 140 mağaza ve 360 milyon TL ciro ile kapattıklarını, bu başarılarını, yüzde 90’ı kadın olan 700 çalışana borçlu olduklarını söylüyor. Bu bilinçle çalışanlarına yüzde 50 zam yaptıklarını ve Taxim Capital’in de bu konuda kendilerine destek verdiğini anlatan Bolluk, “Biz başarı hikayemizi onlar sayesinde yazıyoruz. Onlara ne kadar kıymet verirsek başarılarımız da o ölçüde artar” diyor.

Alarko’nun kurucularından ve Türk iş dünyasının duayen isimlerinden Merhum Üzeyir Garih ile perakende sektörünün lideri LC Waikiki’nin patronu Vahap Küçük’ü örnek alan Ali Bolluk, her iki iş insanının da öğütlerinin ve çalışma modellerinin kendisine yol gösterdiğini anlatıyor. Üzeyir Garih’in çok genç yaşlarda kendisine verdiği öğütleri kulağına küpe yaptığını belirten Bolluk, “Bana ‘Çeşmeden su gelmezse merkez iş yapamaz. Para satıştan gelir ve en kıymetli şeydir. O yüzden sahadaki insan çok önemlidir’ demişti. Bir seferinde de ‘Sevgi ile sadakati, inanç ve şefk atle, anlayışla karıştırın’ demişti. İş hayatımdaki en önemli derslerdi bunlar. Biz Suwen’de bir aileyiz. Bu ailenin başında olmak, kadınları destekleyen ve onların gücüne inanan Suwen’i hep birlikte büyütmek benim için çok kıymetli. Her çalışan benimle iletişim halindedir. Tüm mağaza müdürlerimizi tanırım. Depoda çalışan iş arkadaşlarımızın evlerine giderim, sofralarına oturur annelerinin leziz yemeklerinin tadına bakarım, çünkü bilirim ahte vefanın kıymetini…”

Vahap Küçük: İyi örnekler çoğalsın, o da başkasına örnek olur

Ali Bolluk, şirkette çalışanlar için yeni bir uygulamaya geçtiklerini de belirtiyor. Bu uygulamada LC Wakiki’yi örnek aldıklarını dile getiren Bolluk, “Vahap Küçük çok saygı duyduğumuz, sevdiğimiz bir büyüğümüz. Örnek aldığım isimlerin başında geliyor. Şirketi LC Wakiki, ihtiyacı olan personele tazminatı veriyor ve çalışmaya devam etmesine olanak tanıyor. Biz de çalışanlarımıza bu fırsatı sunmaya başladık. Borcunu kapatmak isteyen, ev veya araba almak isteyen 5 yılını dolduran çalışanlarımız tazminatını alabilecek ve çalışmaya devam edecek. Ayrıca bizden ayrılan ve geri dönmek isteyen eski çalışanlarımıza da kapımız her zaman açık” diye konuşuyor.

Bu arada Ali Bolluk’un sözünü ettiği uygulamayı Vahap Küçük’e de sordum ve şu cevabı aldım: “Gerçekten ihtiyacı olan örneğin kredi borcu varsa, ev almış ama taksitlerini ödeyememişse gibi sıkıntıları olan çalışanlarımıza 5 yılı doldurmalarına bakmadan tazminatlarını veriyoruz. Tazminatını alan çalışmaya da devam ediyor.”

Vahap Küçük, Ali Bolluk’un kendilerini örnek almasından mutluluk duyduğunu da belirterek “İyi örnekler çoğalsın tabii. Umarım onu da başkası örnek alır” dedi.

Üniversite öğrencisi Davut Doğan: Sınav soruları kazıktı!

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, binlerce öğrenciye burs veren, onlara şirketlerinde staj fırsatı sunan bir iş insanı… Doğan, geçen yıl radikal bir karar aldı ve 30 yıl aradan sonra yeniden üniversite öğrencisi oldu. Daha önce Anadolu Üniversitesi’nde iktisat okuyan Doğan, bu kez çok merak saldığı felsefeyi tercih etti ve İstanbul Üniversitesi’nin açık öğretim bölümüne kayıt yaptırdı. 4 yıllık üniversite hayatının ilk yılında olan Doğan, geçtiğimiz cumartesi günü sınava girdi. Sınavdan sonra “Bugünkü sınavda sorular kazıktı” diye espirili bir tweet atan Doğan’a öğrencilik hayatının nasıl gittiğini sordum. Tekrar üniversite yıllarına dönmenin heyecan verici olduğunu anlattı ve ekledi: “Yeniden okullu olmak heyecan verici… Kurşun kalem, silgi, kalemtıraşı unutmuşuz. Elimizde sınav kağıdı sıraya giriyoruz kontrol için… Çok değişik duygular. Gençlerle iletişim harika bir his.” Yoğun iş hayatında derslere nasıl vakit ayırabildiğini sorduğumda ise “Vakit yaratıyorum, belli saatleri derse ayırıyorum. Hocalarımızın videolarını izliyorum, ders notlarının fotokopilerini aldım onları okuyorum. Bu sayede iş dışında konulara da yoğunlaşmış oluyorum ve motivasyonum artıyor” dedi.