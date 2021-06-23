Uzun vadeli sermaye çekebilmek artık çok daha zor

Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olanlar arasındaki Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY) getiri oranları farkı kapanıyor. Diğer bir deyişle, gelişmekte olan ülkelerde yatırım yapmak eskisi kadar kârlı değil. Bu durumda, küresel ölçekte yaşanan yatırım çekme rekabetinde gelişmiş ekonomiler, gelişmekte olan ekonomilere daha fazla rakip olacak.

Ülkemizin UYD stratejisi; Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi sitesinde yayımlandı. Raporda 2011’de gelişmekte olan ülkelerin UDY getiri oranı, gelişmiş ülkelerin ortalamasına göre 4,8 puan yüksek iken, 2018’de bu makas; 1,8 puana kadar daraldı.

UYD getirileri açısından gelişmektekiler hâlâ yatırım cazibesini koruyor. Ancak getiri oranları arasındaki farkın kapanması ile sıfırdan yatırımlarda, gelişmekte olan ülkelerin cazibesinin olumsuza çevrildiği gözleniyor.

UDY için bir merkez haline gelmiş olan Çin haricinde; gelişmekte olan ülkelerin UDY getiri oranları, küresel ortalamanın gerisinde kalmış bulunuyor.

Çağrı merkezleri doğuda, yüksek katma değer batıda

2015-19 döneminde Orta ve Doğru Avrupa, üretim, çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımlarındaki payını bir önceki döneme göre arttırmış. Yüksek katma değerli Ar-Ge ve Veri Merkezi yatırımlarında, Batı Avrupa hala yatırımların önemli bir bölümünü çekmeye devam ediyor.

Doğrudan yatırım Türkiye’de hangi alanlara geliyor?

Türkiye’de özellikle otomotiv, tarım&gıda, kimya&plastik, ilaç&tıbbi cihaz, elektrikli ürünler, makine&ekipman ve elektronik&BİT sektörlerinde yatırım yapmış olanlar Türkiye’deki yatırımlarını en fazla artıran sektörler durumunda..

İKİ SORU İKİ CEVAP

Türkiye doğrudan sermaye çekim merkezi haline nasıl gelir?

CDS risk puanını düşürerek… Hakiki hukuk reformu yaparak…

Doğrudan sermaye ülke gelirinin yüzde kaçı olmalı?

Pareto’nun 80/20 kuralı burada geçerli olabilir. Yüzde 20’si optimaldir.

Doğrudan sermayenin gelmesi ne anlama gelir?

1-Mevcut yatırım ortamına güven

2-Yatırım ortamının geleceğine güven

3-Yatırımın geri dönüş karlılığına güven

4-Maliyet avantajı

5-Satılan ürünün pazarına yakınlık

SICAK PARA ESARET YOLU, DOĞRUDAN YATIRIM REFAH YOLU

Türkiye sıcak para ihtiyacı yüzünden fonların sürekli radarı içinde… Daha fazla kâr, daha fazla faiz baskısı devamlı hissediliyor.

Sıcak para bu; gelir de çıkar da… Gelirken sahte refah sunar, giderken ardından yıkıma varan maliyet bırakır.

Oysa doğrudan yatırım, büyümedir, kalkınmadır, gelişmedir, üretimdir, istihdamdır, katma değerdir.

Sıcak para; yalancı sermaye, doğrudan yatırım; yabancı sermaye… Bunu içselleştirsek iyi olacak.