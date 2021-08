Elektrikliler, benzinli ya da dizellere göre vergi avantajına sahip ve kullanım maliyetleriyle tüketim masrafları da daha düşük… Hızlanmaları daha iyi, bataryalarıyla ağırlık merkezleri daha aşağıda olarak gövde yuvarlanması olmadan virajlardan geçerek daha iyi de yol tutuyorlar.

Fakat, uzun şarj etme süreleri ve şehirler arası giderken “ya pilim biterse” endişeleri de halen bu bataryalı elektriklilere ısınılmasını zorlaştırıyor.

Yani, paramızın karşılığında “daha fazla otomobil” mi, bu elektrikliler?.. Otomobil üreticileri, emisyon cezalarından kaçınmak ve içten yanmalılara gelecek yasaklara karşı bataryalı elektrikli araçları geliştirmeye devam ederken, uzun menzil ve hızlı şarj konularında araştırmalarına milyarlar harcıyorlar.

Geceleri evlerinizde gündüz de iş yerlerinizdeki duvar tipi AC’lerle şehir içi güzergahlarda artık ciddi şekilde yaygınlaşmaya başlayan hızlı DC şarj istasyonlarında, araçlarınızı kullanmadığınız her an şarjda tutarak, şehir içlerinde hiç bir sorun yaşamadan elektriklilerin keyfini çıkarmanız mümkün. Global anlamda ABB ve lokal olarak Vestel örnekleri gibi bir çok gibi e-mobilite üreticisi, elektrikli araçlar için altyapıdan şarj ünitelerine her gün daha çok noktada karşımıza çıkıyor.

Peki, uzun yollara çıkmak istediğimizde?..

Aslında şu anda sunulan seçeneklerle bile yolculuklarınızı çok iyi planlayarak, o stresi de aşmamız mümkün!..

Bu iddiayı doğrulayabilmek için 286 beygir gücü ve 400 Nm maksimum torkuyla yüzde 60 ÖTV’li bir BMW iX3’ü İstanbul-İzmir arası E881’e tek şarj ile çıkardım.

Toplam 2.185 kg ağırlığının 518 kg’ını oluşturan 80 kWh’lik bataryasıyla

WLTP menzili 460 km olarak belirtildiği için 100 kilometrede 20 kWh’yi aşmadan ilerlemem gerekiyordu.

Önceki 25 km’de çeyrek batarya boşaltabildiğiniz agresif sürüşten kalan algoritmasına göre yüzde 100 şarjda 348 km menzil gösterince endişelenmiş olmama rağmen, tempomatta 90 km/h sabitleyerek yola çıktığımda, ilk 150 km geçtiğinde göstergedeki menzil 366 km’ye çıkmıştı…

Sonra çok uslu kullanıma devam edince 300 km’de bataryanın tam yarısını boşalttı ve son 75 km menzil verirken yoldaki ilk şarjıma girdim ve yüksek hızlı CCS noktada bir saatten kısa sürede yüzde 100’e yeniden ulaştım..

Böylece yüzde 10’unda otoyol trafiğinde tehlike yaratmamak için hızlandığım rotamın yüzde 90’ını 90 km/h ile geçerek tek şarj ile tam 500 km ilerlemiş oldum!..

Tümüyle elektrikli olarak yaratılmamış yani “devşirme” olmasına rağmen fazlasıyla yeterli bir tekniğe sahip olan iX3 ile, İstanbul’dan İzmir’e tek şarjla gidebilmek, sanıyorum fazlasıyla yeterli bir örnektir.

Elbette menzil kaybı olmaması için klima ışıkları kapatarak BMW’nin Eco Pro yazılımını en verimli şekilde değerlendirmek de gerekiyor. Sürüş asistanı pro gibi yarı otonomiyi ve adaptif enerji geri kazamın modunu da devrede tutarsanız, optimum sürüş değerlerini garantileyebiliyorsunuz.

Fakat, 110 km/h ortalama ve klima açıkken bile 400 kilometreyi aşmanız da mümkün. 90 km/h hızdan sonra her 10 km/h hızlanma, EMF (Electro Magnetic Force) yükselmesi nedeniyle tüketimin 5 kW/h arttığını da hatırlatalım.

Fabrika verilerinde minimumu 18,5 olan tüketimin 120-130 km/h arası hızlarda ciddi arttırarak 25 kWh’lardan aşağı inmeyeceğini düşündüğümüzde hızlandıkça menzil kaybedeceğinizi aklınızdan çıkarmamanız gerekiyor.

Karadeniz sahil yolu çoğu yerdeki 82 km/h’lik hız limitleriyle doğru sürüş asistanlarını kullanarak 600 km gibi şaşırtıcı menzillere ulaşabilenlerin olduğunu da belirtelim.

Aslında rotanız üstündeki şarj istasyonlarının durumuna göre, hem bataryanızı doldurmak hem de sürüş yorgunluğunu atabileceğiniz bir plan yaparak yola çıktığınızda, “bataryam yetmeyecek” stresi yaşamayacaksınız.

Diğer yanda, elektrikli sistemlerin hemen devreye giren aracı adeta iten etkileyici ivmelenme potansiyelinin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Hatta konfor suspansiyonuna rağmen arkadan itişli iX3’ün bir spor otomobil kadar eğlenceli olabileceğini de söyleyelim.

Fakat, asıl; navigasyon sisteminden ve sensörlerinden gelen verileri kullanan aracın örneğin bir eğimli yol veya bir sert dönüşe yaklaşırken, aracın elektrik motorunun ne kadar fren yapacağına ve tahrik bataryası için ne kadar enerji üreteceğine aracın kendisinin karar vermesi, bireysel verimlilik çabalarından çok daha fazla iyileştirme ortaya çıkarıyor.

150 kW şarj bulabilirseniz, on dakika içerisinde 100 kilometre ek menzile ve 34 dakikada sıfırdan yüzde 80'e ulaşabilirsiniz.

Fakat, BMW’nin 11 kW'lık yerleşik şarj teknolojisi sayesinde, normal prizlerden de bir gecede aracınızı tam şarj etmeniz en rahat seçenek.

BMW iX3 gibi bir premium SUV araca “ekonomik” diyebileceğimiz günlerin dönemi başlıyor. Dizel X3’lere göre daha çevik, daha hızlı ve sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da bile daha düşük maliyetli olan elektrikli seçenek, benzinlilerden bile daha fazlasını sunuyor.

Sürüş alışkanlıklarımızı ve araç beğenilerimizi artık değiştirmek zorundayız… Maksimum hızda değil ekonomik gitmek, güvenliğimiz ve çevremiz için de riskli olmayacaktır.