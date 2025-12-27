Vagon değil, lokomotif: Rotayı teknoloji belirliyor
SELİM ELBAN
PwC Türkiye Şirket Ortağı
Teknoloji artık operasyonun kalbinde atıyor. Birçok organizasyonda dijital veri ve yapay zekâ; sadece destek olarak değil, işin üretildiği değer akışlarının doğal bir parçası haline geliyor. Farklı sektörlerde müşteri memnuniyetini arttırmak ve maliyetleri azaltmak amacıyla yapay zekâ tabanlı sistemlerin daha fazla kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Bununla beraber hem hız hem kalite hem de karlılıkların arttığı oldukça iyi örnekler artmaya başladı. Bu nedenle bazı şirketlerde teknoloji birimleri operasyon çatısı altına taşınıyor ya da teknoloji ve operasyon liderlikleri “tek ekip” modeli altında birleşiyor. Bu durum kimi zaman “CTO/ CIO rolleri kayboluyor mu?” sorularını gündeme getiriyor. Oysa olan şey tasfiye değil, rol ve sorumlulukların işin merkezine daha da yaklaştığı bir dönüşüm.
Dönüşümün temel dinamikleri
Çeviklik, iş hızları ve çok kanallı etkileşim çoğu sektörde teknoloji kararlarını operasyon kararlarından ayırmayı zorlaştırıyor. E-ticaret şirketlerini örnek alacak olursak, kampanya dönemlerinde anlık veri analitiğiyle stok ve fiyat yönetimini optimize ederek hem müşteri memnuniyetini hem de kârlılığı artırabiliyor. Veri ve yapay zekâ; maliyetleri düşürmenin ötesinde kapasite/talep yönetimi, risk skorlama, kişiselleştirme, planlama, kaynak tahsisi ve uçtan uca akış otomasyonu gibi alanlarda doğrudan operasyonel sonuç üretebiliyor. Böylece teknoloji liderliği, arka planda destek veren bir fonksiyondan çıkıp performansı anlık etkileyen bir iş koluna dönüşüyor.
Yeni liderlik ve organizasyon modelleri
Bu dönüşüm CTO/CIO’lar için tehdit değil, etki alanını büyüten bir fırsat. İyi uygulamaların olduğu yerlerde, teknoloji ve operasyon ekipleri tek liderlik altında birleşerek başarı oranlarını önemli ölçüde arttırabiliyor. Birçok kuruluş “Chief Product & Technology Officer / Chief Platform Officer” gibi unvanlarla platform, mimari ve ürün sunum kabiliyetini netleştiriyor; veri ve analitiği “Chief Data & AI Officer” altında güçlendiriyor. Değişmeyen üç temel ihtiyaç;
● Sağlam mimari vizyon
● Güvenlik ve dayanıklılık
● Teknolojinin iş sonuçlarına doğrudan bağlanması
Sorumlulukların hizalanması ve denge
Asıl kritik olan, ünvanlardan çok sorumlulukların hizalanmasıdır. Teknoloji ve operasyon ekipleri ortak performans göstergeleriyle çalıştığında verimlilik belirgin biçimde artacaktır. Buna karşılık, ortak bir önceliklendirme mekanizması ve paylaşılan göstergeler olmadan yapılan birleşmeler kâğıt üzerinde kalır. Hizmet seviyesi, müşteri memnuniyeti ve maliyet metrikleri birlikte yönetilmedikçe gerçek bir ortaklık kurulamaz. Öte yandan mimari yapı ve siber güvenlik geri plana itildiğinde, kısa vadeli kazanımlar orta vadede maliyet ve risk olarak geri döner. Doğru denge; iş akışlarına gömülü teknoloji ekiplerini açık mimari ilkeler, güvenlik standartları ve bağımsız denetim mekanizmalarıyla birleştirerek sağlanır. Bunu önemsememin nedeni basit: teknolojik imkânlardan kontrollü ve güvenli biçimde azami ölçüde yararlanmak zorundayız.
Yeni yetkinlikler ve başarı kriterleri
CTO/CIO’lar için mesleki gereklilikler netleşmeye ve belli ölçüde farklılaşmaya başlıyor;
● Finansal okuryazarlık ve operasyon metriklerine hâkimiyet
● Ürün ve platform düşüncesi
● Veri/AI yönetişimi ve bulut ekonomisi yönetimi
● Risk ve uyum disiplinleriyle yakın çalışma
● Tedarikçi ekosistemi ve değer akışı yönetimi
Örnek olarak teknoloji liderlerinin bulut ekonomisi yönetimi konusunda eğitim aldıktan sonra altyapı maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayacak kararlar alabildiğini görüyoruz. Artık “proje teslimi” odaklılık yerini “iş çıktısı ve verimlilik” odaklılığına bırakıyor. Bu da teknoloji liderlerini karar masasında daha güçlü kılıyor; çünkü başarı artık doğrudan müşteri/çalışan deneyimi ve operasyonel performansla ölçülüyor.
Farklı modeller ve uygulamalar
Elbette tek bir reçete yok. Bazı organizasyonlar iş hatlarına gömülü, merkezi bir platform ekibi tarafından desteklenen işletim modellerine geçiyor. Regülasyonu yoğun ortamlarda ise daha belirgin bir görev ayrımı korunurken planlama, öncelik ve yatırım kararları sıkı ortak mekanizmalarla yürütülüyor. Bu kurumlarda, veri güvenliği gereksinimleri nedeniyle teknoloji ve operasyon ekipleri ayrı tutulsa da yatırım kararları ortak komitelerde alınıyor. Önemli olan, teknoloji kabiliyetlerinin ölçeklenebilir platformlar halinde sunulması ve iş birimlerinin bu platformları birlikte şekillendirmesi.
Nereden başlamalı?
● Operasyon ve teknoloji için ortak hedefler tanımlayın; hizmet seviyesi, deneyim ve verimlilik metriklerini beraber yönetin. Bir sağlık kuruluşunu örnek alacak olursak; teknoloji ve operasyon ekiplerinin hasta memnuniyeti skorunu ortak hedef olarak belirlemesi süreçlerde önemli ölçüde iyileşme sağlayabiliyor.
● Ürün ve platform odaklı bir yapılanmaya geçin; kalıcı ve uçtan uca (müşteri, hizmet üretimi, risk ve destek süreçleri gibi) sorumluluk alacak şekilde süreçlerin sahiplenilmesini sağlayın.
● Mimari ve güvenlik için net kurallar oluşturun; CISO fonksiyonlarının bağımsızlığını ve risk/ uyum hedeflerini koruyun.
● Veri ve yapay zekâyı süreçlere gömün; tahminleme, karar destek, otomasyon ve kişiselleştirme gibi akışlarla bütünleşmiş, ölçülebilir kullanımlar tasarlayın.
● Liderlik ekibinde rotasyonu teşvik edin; teknoloji liderleri operasyonu sahada izleyip öğrensin, operasyon liderleri teknoloji planlarını sahiplenip desteklesin.
Harekete geçme zamanı
Unvanlar değişebilir, organizasyon kutucukları yeniden çizilebilir. Ancak teknoloji liderliğinin özü—mimari kalite, güvenlik, platform vizyonu ve insan/ekip geliştirme—her zamankinden daha kritik. Bugün CTO/CIO’lar, kurumlarının çalışma biçimini yeniden tasarlayabilecek en güçlü değişim liderleri. Operasyonel empatiyle teknolojik derinliği birleştirenler, sadece “dijital dönüşüm” projeleri değil; sürdürülebilir rekabet—ve kamu tarafında ise hizmet—avantajı üreten işletim sistemleri kuracak.
Artık teknoloji liderleri, kurumun değer yaratma lokomotifinin makinist kabininde. Motivasyonumuz şu olsun: Teknolojiyi işin dokusuna katmak, mesleğimizi küçültmek değil; etkisini görünür ve vazgeçilmez kılarak öncü konuma taşımaktır.
Gelecek, tekledikçe itekleyen değil; teknolojiyi karar noktalarına konumlandıranların olacak…
|Borsa
|11.294,37
|-0,37 %
|Dolar
|42,9027
|0,13 %
|Euro
|50,5598
|-0,18 %
|Euro/Dolar
|1,1775
|-0,03 %
|Altın (GR)
|6.250,52
|1,29 %
|Altın (ONS)
|4.531,17
|1,16 %
|Brent
|61,1500
|-1,08 %