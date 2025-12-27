Vagon değil, lokomotif: Rotayı teknoloji belirliyor

SELİM ELBAN

PwC Türkiye Şirket Ortağı

Teknoloji artık operasyonun kalbinde atıyor. Birçok or­ganizasyonda dijital veri ve ya­pay zekâ; sadece destek olarak değil, işin üretildiği değer akışla­rının doğal bir parçası haline ge­liyor. Farklı sektörlerde müşteri memnuniyetini arttırmak ve ma­liyetleri azaltmak amacıyla yapay zekâ tabanlı sistemlerin daha faz­la kullanılmaya başlandığını gö­rüyoruz. Bununla beraber hem hız hem kalite hem de karlılıkların arttığı oldukça iyi örnekler art­maya başladı. Bu nedenle bazı şir­ketlerde teknoloji birimleri ope­rasyon çatısı altına taşınıyor ya da teknoloji ve operasyon liderlikleri “tek ekip” modeli altında birleşi­yor. Bu durum kimi zaman “CTO/ CIO rolleri kayboluyor mu?” so­rularını gündeme getiriyor. Oy­sa olan şey tasfiye değil, rol ve so­rumlulukların işin merkezine da­ha da yaklaştığı bir dönüşüm.

Dönüşümün temel dinamikleri

Çeviklik, iş hızları ve çok kanallı etkileşim çoğu sektörde teknoloji kararlarını operasyon kararların­dan ayırmayı zorlaştırıyor. E-tica­ret şirketlerini örnek alacak olur­sak, kampanya dönemlerinde anlık veri analitiğiyle stok ve fiyat yöne­timini optimize ederek hem müş­teri memnuniyetini hem de kârlılı­ğı artırabiliyor. Veri ve yapay zekâ; maliyetleri düşürmenin ötesinde kapasite/talep yönetimi, risk skor­lama, kişiselleştirme, planlama, kaynak tahsisi ve uçtan uca akış otomasyonu gibi alanlarda doğru­dan operasyonel sonuç üretebili­yor. Böylece teknoloji liderliği, arka planda destek veren bir fonksiyon­dan çıkıp performansı anlık etkile­yen bir iş koluna dönüşüyor.

Yeni liderlik ve organizasyon modelleri

Bu dönüşüm CTO/CIO’lar için tehdit değil, etki alanını büyüten bir fırsat. İyi uygulamaların ol­duğu yerlerde, teknoloji ve ope­rasyon ekipleri tek liderlik altın­da birleşerek başarı oranlarını önemli ölçüde arttırabiliyor. Bir­çok kuruluş “Chief Product & Te­chnology Officer / Chief Platform Officer” gibi unvanlarla platform, mimari ve ürün sunum kabiliye­tini netleştiriyor; veri ve analitiği “Chief Data & AI Officer” altında güçlendiriyor. Değişmeyen üç te­mel ihtiyaç;

● Sağlam mimari vizyon

● Güvenlik ve dayanıklılık

● Teknolojinin iş sonuçlarına doğrudan bağlanması

Sorumlulukların hizalanması ve denge

Asıl kritik olan, ünvanlardan çok sorumlulukların hizalanması­dır. Teknoloji ve operasyon ekiple­ri ortak performans göstergeleriy­le çalıştığında verimlilik belirgin biçimde artacaktır. Buna karşılık, ortak bir önceliklendirme meka­nizması ve paylaşılan göstergeler olmadan yapılan birleşmeler kâ­ğıt üzerinde kalır. Hizmet seviyesi, müşteri memnuniyeti ve maliyet metrikleri birlikte yönetilmedik­çe gerçek bir ortaklık kurulamaz. Öte yandan mimari yapı ve siber güvenlik geri plana itildiğinde, kı­sa vadeli kazanımlar orta vadede maliyet ve risk olarak geri döner. Doğru denge; iş akışlarına gömü­lü teknoloji ekiplerini açık mima­ri ilkeler, güvenlik standartları ve bağımsız denetim mekanizmala­rıyla birleştirerek sağlanır. Bunu önemsememin nedeni basit: tek­nolojik imkânlardan kontrollü ve güvenli biçimde azami ölçüde ya­rarlanmak zorundayız.

Yeni yetkinlikler ve başarı kriterleri

CTO/CIO’lar için mesleki ge­reklilikler netleşmeye ve belli öl­çüde farklılaşmaya başlıyor;

● Finansal okuryazarlık ve ope­rasyon metriklerine hâkimiyet

● Ürün ve platform düşüncesi

● Veri/AI yönetişimi ve bulut ekonomisi yönetimi

● Risk ve uyum disiplinleriyle yakın çalışma

● Tedarikçi ekosistemi ve de­ğer akışı yönetimi

Örnek olarak teknoloji liderleri­nin bulut ekonomisi yönetimi ko­nusunda eğitim aldıktan sonra alt­yapı maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayacak kararlar ala­bildiğini görüyoruz. Artık “proje teslimi” odaklılık yerini “iş çıktısı ve verimlilik” odaklılığına bırakı­yor. Bu da teknoloji liderlerini ka­rar masasında daha güçlü kılıyor; çünkü başarı artık doğrudan müş­teri/çalışan deneyimi ve operas­yonel performansla ölçülüyor.

Farklı modeller ve uygulamalar

Elbette tek bir reçete yok. Bazı organizasyonlar iş hatlarına gö­mülü, merkezi bir platform eki­bi tarafından desteklenen işletim modellerine geçiyor. Regülasyo­nu yoğun ortamlarda ise daha be­lirgin bir görev ayrımı korunur­ken planlama, öncelik ve yatırım kararları sıkı ortak mekanizma­larla yürütülüyor. Bu kurumlar­da, veri güvenliği gereksinimleri nedeniyle teknoloji ve operasyon ekipleri ayrı tutulsa da yatırım ka­rarları ortak komitelerde alınıyor. Önemli olan, teknoloji kabiliyet­lerinin ölçeklenebilir platformlar halinde sunulması ve iş birimleri­nin bu platformları birlikte şekil­lendirmesi.

Nereden başlamalı?

● Operasyon ve teknoloji için ortak hedefler tanımlayın; hizmet seviyesi, deneyim ve verimlilik metriklerini beraber yönetin. Bir sağlık kuruluşunu örnek alacak olursak; teknoloji ve operasyon ekiplerinin hasta memnuniyeti skorunu ortak hedef olarak belir­lemesi süreçlerde önemli ölçüde iyileşme sağlayabiliyor.

● Ürün ve platform odaklı bir yapılanmaya geçin; kalıcı ve uçtan uca (müşteri, hizmet üretimi, risk ve destek süreçleri gibi) sorumlu­luk alacak şekilde süreçlerin sa­hiplenilmesini sağlayın.

● Mimari ve güvenlik için net kurallar oluşturun; CISO fonksi­yonlarının bağımsızlığını ve risk/ uyum hedeflerini koruyun.

● Veri ve yapay zekâyı süreçle­re gömün; tahminleme, karar des­tek, otomasyon ve kişiselleştirme gibi akışlarla bütünleşmiş, ölçüle­bilir kullanımlar tasarlayın.

● Liderlik ekibinde rotasyo­nu teşvik edin; teknoloji liderleri operasyonu sahada izleyip öğren­sin, operasyon liderleri teknoloji planlarını sahiplenip desteklesin.

Harekete geçme zamanı

Unvanlar değişebilir, organi­zasyon kutucukları yeniden çizi­lebilir. Ancak teknoloji liderliği­nin özü—mimari kalite, güvenlik, platform vizyonu ve insan/ekip geliştirme—her zamankinden da­ha kritik. Bugün CTO/CIO’lar, ku­rumlarının çalışma biçimini ye­niden tasarlayabilecek en güçlü değişim liderleri. Operasyonel empatiyle teknolojik derinliği bir­leştirenler, sadece “dijital dönü­şüm” projeleri değil; sürdürülebi­lir rekabet—ve kamu tarafında ise hizmet—avantajı üreten işletim sistemleri kuracak.

Artık teknoloji liderleri, kuru­mun değer yaratma lokomotifinin makinist kabininde. Motivasyo­numuz şu olsun: Teknolojiyi işin dokusuna katmak, mesleğimizi küçültmek değil; etkisini görünür ve vazgeçilmez kılarak öncü ko­numa taşımaktır.

Gelecek, tekledikçe itekleyen değil; teknolojiyi karar noktaları­na konumlandıranların olacak…