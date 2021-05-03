Vaka sayısındaki azalma pozitif ayrışmayı destekliyor

Dünya borsalarında sert satışlarla haftaya başlıyoruz. Bu defa başrolde Fed’in şahin bir üyesinin açıklamaları var. Dallas Fed başkanı Kaplan’ın “varlık alımlarının azaltılmasını tartışmanın zamanı geldiği” açıklaması sonrası dolar küresel olarak güçlenmeye başladı ve dünya borsaları Nisan ayını satıcılı bir havada kapattı.

Piyasalardaki sert satışları küresel risk iştahının bozulması olarak değil sağlıklı bir düzeltme olarak okuyoruz. 2013 yılında Bernanke’nin tarihi açıklaması sonrası yaşanan kayıpları hatırlayan yatırımcıların acil çıkış kapılarında yığılması kar satışında kantarın topuzunun kaçmasına yol açtı.

Türkiye varlıkları Cuma günü gelen küresel satışlara kadar dünyadan pozitif ayrışıyordu. Tam kapanma kararı sonrası Borsa İstanbul sanayi hisselerinin öncülüğünde gelişmekte olan piyasaları %4 yeniyordu. Açıklanan kar rakamları gerek sanayi şirketlerinde gerekse bankalarda pozitif sürpriz yapıyordu.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun enflasyon Raporu toplantısında yılın son çeyreğine kadar para politikasında değişikliğe gidilmeyeceğini ima etmesi Türk lirasını destekliyordu. Türk lirası hafta başından beri gelişmekte olan para birimlerine karşı yüzde 2 yukardaydı.

Cuma günkü satışlar derinleşir mi? “Mayıs ayında sat ve uzaklaş” etkisiyle kısa bir süre daha devam edebilir. İlk dört ayda yüzde 10’un üzerinde getiri alan ABD ve Avrupa yatırımcısı karını cebe atmak isteyebilir.

Ancak kalıcı bir bozulma beklemiyoruz. Küresel büyümenin canlanmasına rağmen genişleyici maliye ve para politikasının sürdürülmesi gelişmiş ülke borsalarını destekliyor. Kısa bir kar satışı sonrası yükseliş devam eder.

Gelişmiş ülkelerle büyüme makası daralan ve gıda fiyatlarındaki yükselişe daha duyarlı olan gelişmekte olan piyasalarda satışlar biraz daha sert olabilir. Ancak Türkiye doğru politikalar izlerse pozitif ayrışabilir.

İl bazında covid vakalarını incelediğimiz harita havaların ısınmasıyla birlikte güney illerinde vaka sayısının sert bir şekilde azaldığını gösteriyor. Önümüzdeki iki haftada bu eğilim daha belirgin hale gelecek. Tam kapanma politikasını kararlı bir şekilde uygulayan Türkiye bir ay içinde vaka sayısını günlük 5.000’in altına indirerek, turizm mevsimine Avrupa’dan turist çekmek için rekabet avantajı ile başlayabilir.