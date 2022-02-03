Vakko, Fuudy’nin yüzde 30’unu aldı

Vakko Holding, bu yılın e-ticarette en önemli işlemlerinden birine imza attı ve yemek siparişinde lüks sınıfında yer alan Fuudy’ye yatırım yapacağını açıkladı. 5 Ocak’ta yapılan açıklamada Vakko, online yemek siparişi şirketi Fuudy’ye 10.1 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım yapacağını duyurdu. Vakko’nun yapacağı yatırım tutarının da 3 milyon dolar olacağını ifade edilmişti. İşte bu sürecin ayrıntıları da belli oldu. Vakko, Fuudy’nin yaklaşık yüzde 30’unu satın aldı. Vakko bu alımı sermaye artışı yokuyla yaparken, şirketin ortak kontrolüne ve yönetimine de adım atmış oldu. Taraflar Rekabet Kurumu ile başlayan sürecin tamamlanmasını bekliyor.

Hatırlayacağınız üzere yeni yatırımla ilgili değerlendirme yapan Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, “Vakko stilini, hayatın her alanında hissettirmek hedefiyle 2021 yılında başladığımız yatırımlarımızın 2022’de de devam edeceğini paylaşmıştık. 2022’de Vakko dostlarına verdiğimiz hizmeti daha üst seviyelere taşımak için dijitalleşmeye ve bu alandaki girişimlere destek vermeye devam edeceğiz. Fuudy’yi büyütmeyi, hizmetlerini çeşitlendirip geliştirmeyi ve müşteri deneyimine dair bilgi birikimimizi aktarmayı planlıyoruz” demişti.

2021 CİROSU 100 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE

Bilindiği üzere Fuudy, Cantinery ve Lucca'nın kurucusu Cem Mirap ve daha önce Hepsiburada ve Markafoni'de genel müdür ve CEO gibi pozisyonlarda görev alan İlker Baydar tarafından kuruldu. Geçen yıl ağustos ayında tohum yatırım turunu 7,1 milyon değerleme üzerinden 1,1 milyon dolar yatırım alarak tamamlayan şirketin bu sürecine o zaman Barbaros Özbuğutu, Yağız Çekin, Mehmet Kösem ve Vakko’nun patronu Cem Hakko’nun oğlu Can Hakko yer almıştı.

İstanbul dışında İzmir, Ankara, Bodrum gibi yerleşimlerde faaliyet gösteren şirket, 500’den fazla restoran ve üretici ile anlaşmaya sahip. Şirketin geçen yıl verilerine göre 120 kişilik bir istihdamı bulunuyor. 2021 yılında 100 milyon TL üzerinde ciro yapan Fuudy’nin hedefi üye sayısını 1 milyonun üzerine çıkarmak.