Vaktinde ateş edemeyen batarya kumandanlarını mesul tutacağım.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Troya Kültür Yolu Festivali”nin açılışı için Çanakkale’deyken, Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’la birlikte “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı”nın önünde durdu:

- Necip milletimizin varoluş destanının yazıldığı Çanakkale kara ve deniz savaşlarının en ince ayrıntısına kadar incelenmesi, araştırılması ve gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarılması için bir merkez kurulması gerektiğini düşündük.

Binayı işaret etti:

- Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımız 1800’lü yıllarda yapılan ve önce konak, devamında sıhhiye binası olarak kullanılan tarihi binanın bu yönde değerlendirilebileceği görüşünü bildirdi.

Binanın restorasyonu sonrası Çanakkale kara ve deniz savaşları ile ilgili günümüze kadar yayınlanmış yazılı, görsel ve işitsel bilgi, belge ve dokümanların merkeze nakledildiğini belirtti:

- Buranın çok çok kapsamlı bir araştırma merkezi haline gelmesi için her türlü adımı attık. Merkezde ayrıca Osmanlı Türkçesi, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca 5 binin üzerinde kaynak ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinden belgeler toplandı.

Bugüne kadar çok az kişinin elinde olan arşivlerin de Araştırma Merkezi’ne kazandırıldığını bildirdi:

- Araştırmacıların rahatlıkla çalışabileceği bir ortam sağlandı. Kütüphane, arşivler ve kitaplar dijital hale getirildi.

Eserlerin Araştırma Merkezi’ne kazandırılmasında emekleri olan isimleri sıraladı:

- Uğural Vanthoft, Haluk Oral ve Şahin Akdoğan’a teşekkür ediyoruz.

Ardından ekledi:

- Dünya tarihine, Türklerin kahramanlık mücadelesini bir kez daha altın harflerle yazdıran bu dönemin araştırılması, doğru anlatılması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

Bakan Ersoy ve beraberindekiler Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’ne girdi, “1915’ten Emirler, Raporlar, Hatıralar: Kurşuna Menzil, Askere Cesaret Sergisi”ni gezdi.

Sergide dikkat çekenlerin başında 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal (Atatürk) Beyin emirleri vardı:

Vaktinde ateş edemeyen batarya kumandanlarını mesul tutacağım.

Askerimizin, düşmanın yapacağı hücumu defedeceğine eminim.

Bundan sonra düşman mevziine girilmiş olduğu haberlerine itibar ederim.

İki emir daha dikkatleri çekti:

Yarbay Mehmet Şefik (Aker) Bey: Yerinizi metanetle müdafaa ediniz. Zinhar bir nefer bile geri çekilmesin.

Yerinizi metanetle müdafaa ediniz. Zinhar bir nefer bile geri çekilmesin. Yüzbaşı Halis (Ataksor) Bey: Bulunduğunuz yerden katiyen geri çekilmeyiniz. Ancak, geriye bu mevkide hepinizin öldüğünü bildirecek bir haberci gönderebilirsiniz.

Bakan Ersoy, daha sonra “Troya Kültür Yolu Festivali” üzerinde durdu:

- Çanakkale’de tarihle sanatı bir araya getirdik. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı’nın sorumluluğunda olan Anadolu Hamidiye Tabyası, Kilitbahir Kalesi gibi mekanlarda etkinlikler gerçekleşiyor.

Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, festivalin 2 aylık yoğun çalışma ile hazırlandığını aktarıp ekledi:

- 1000’den fazla sanatçı, 40 ayrı noktada 100’den fazla etkinlikle sanatseverlerle buluşuyor.

Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın üstlendiği Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun Anadolu Hamidiye Tabyası’nda sahnelediği “Troya” gösterisini 25 bin kişinin izlemesi, “Troya Kültür Yolu Festivali”nin etkisini gösteriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Beyoğlu’ndan Diyarbakır’a, Ankara’dan Çanakkale’ye düzenlediği “Kültür Yolu” festivalleri, Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini yeniden anımsatıyor, gözler önüne seriyor.

‘Toprakla Şekillenen Bir Ömür’ sergisi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Anadolu Hamidiye Tabyası’nda Kale Grubu’nun 65. yılı çerçevesinde hayata geçirdiği “Toprakla Şekillenen Bir Ömür” sergisini gezdi.

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Mustafa Tunçalp’ın seramik eserlerinden oluşan sergi turunda Ersoy ve Özkan’a eşlik etti.

Beklenmedik yerde sanatla karşılaşılıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Troya Kültür Yolu Festivali”ni anlatırken şu noktanın altını çizdi:

- Şehirde yaşayanlar için hem de şehrin ziyaretçileri için bir aks yaratıp, bu aksın kültürel ve sanatsal mekanlarını ön plana çıkarmayı amaçladık.

Ardından ekledi:

- Kültürel, sanatsal mekanlardan başlayan aktiviteleri sokaklara taşıyarak insanların hiç beklemediği yerde de aslında sanatla karşılaşmasını sağlamayı hedefledik.

Sonra şu mesajı verdi:

- Festivalin şehirle bütünleşmesini, şehrin imajına katkı sağlamasını amaçladık.

“Kültür Yolu” festivallerinin şehircilik bilincini artırdığını vurguladı:

- Festival, bulunduğu şehrin kültürel kodlarından besleniyor. Tematik değil, sanatın her sahasını içine alıyor.

‘Troya’yı evinde sergilemek heyecan verici

ANADOLU Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, “Troya” gösterisini Anadolu Hamidiye Tabyası’nda, açık havada sergilemeleriyle ilgili duygularını şöyle paylaştı:

- Anadolu Ateşi, “Troya”yı asıl evinden önce dünyanın önemli kentlerinde sahneledi. Şimdi evinde dönmüş oldu. Anadolu Hamidiye Tabyası’nda kurulan dev açık hava sahnesinde olmak, Çanakkale’de olmak heyecan verici…

Ardından ekledi:

- 2023 yılında gösteriyi Troya Ören Yeri’nde sahnelemek istiyoruz.