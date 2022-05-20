  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Mahir SOLMAZ
  4. Vali Münir Karaloğlu Diyarbakır’a veda etti

Vali Münir Karaloğlu Diyarbakır’a veda etti

Mahir SOLMAZ
Mahir SOLMAZ DİYARBAKIR'dan mahir.solmaz@dunya.com

“Yıl dediğin nedir ki! Ay olur, gün sanırsın; yıl olur, dün sanırsın. İki gün gibi geçen 2 yıl süresince; evim, yurdum, ocağım olan Diyarbakır’a bugün veda ettim. Diyarbakır dışındaki Diyarbakırlılar arasına, kerem edin beni de yazın. Elveda Diyarbakır.”

Diyarbakır’da iki yıl görev yapan Vali Münir Karaloğlu'nun Diyarbakır’a sosyal medya üzerinden veda mesajı bu şekilde idi. Belli ki Vali Karaloğlu tahmin ettiğimizden daha fazla Diyarbakır’ı sevmiş. Sosyal medya paylaşımındaki fotoğraflarında da görünen o ki Diyarbakırlılar da Vali Karaloğlu’nu fazlası ile sevmiş ve benimsemişler. Uğurlamaya yüzlerce insan katılmış.

Diyarbakır’da 2003 yılından itibaren sekiz vali ile çalışma imkânımız oldu. Diyarbakır’ı bir adım daha öteye nasıl götürebiliriz, Diyarbakır’ın gelişimine daha fazla nasıl katkı sunabiliriz diye. Tabi son dönemde bölgede göreve yapan vali ve kaymakamların iş yükleri daha fazla. Çünkü hem valilik hem belediye başkan vekilliği görevleri bulunuyor.

Diyarbakır’a geleceğim ilk dönemlerde gazetemizin yurt haberler müdürlüğü yapan rahmetli Talat Polat abim ile Diyarbakır’ı konuştuğumuzda şöyle bir cümle kurmuştu: “Diyarbakır’a giden ağlar, dönen ağlar.” Gerçekten bu şehre geliş de zor dönüş de zor.

Diyarbakır’a verdiği emeklerden dolayı Sayın Münir Karaloğlu’a teşekkür ediyoruz. Emin olun Diyarbakırlılar sizi Diyarbakır dışındaki Diyarbakırlılara dahil etti.

 2017 yılında itibaren Mersin Valiliği görevini yürüten ve yeni dönemde Diyarbakır Valiliği görevine atanan ve mesaisine başlayan Ali İhsan Su Valimize yeni görevinde başarılar diliyorum.

Bu vesile ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Diyarbakır OSB yönetim kurulu seçimlerinde güven tazeleyerek yeniden başkan olan Mustafa Fidan ve yönetim kurulu üyelerine şimdiden Diyarbakır OSB için ve Diyarbakır için yapacakları hizmetlerde başarılar dilerim. Kaldı ki birçok yönetim kurulu üyesi ilk defa böyle bir görevde yer alacak. Bunun heyecanı içinde olduklarını tahmin ediyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Diyarbakır OSB seçimin de üç ayrı liste yarışacak 29 Nisan 2022
Elazığ’daki bakır rezervi yerelden ve yerinde işletilmeli 30 Mart 2022
Mermer ve madencilik Diyarbakır'ın dünyaya açılan kapısıdır 09 Mart 2022
DİMDER hem yerelin hem bölgenin sesi olacak 10 Şubat 2022
Fason değil, marka üretmeliyiz 01 Şubat 2022
Tekstil OSB’nin 19’uncu tesisi açıldı 07 Ocak 2022
DİSİDER, Diyarbakır sanayisi ve iş dünyasına hayırlı olsun 09 Aralık 2021
Diyarbakır OSB’ye 5’inci etap kuruluyor 16 Kasım 2021
Vali Münir Karaloğlu’ndan tekstilcilere sitem 20 Ekim 2021
Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır’ın potansiyelini ortaya çıkaracak 08 Eylül 2021