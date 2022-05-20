Vali Münir Karaloğlu Diyarbakır’a veda etti

“Yıl dediğin nedir ki! Ay olur, gün sanırsın; yıl olur, dün sanırsın. İki gün gibi geçen 2 yıl süresince; evim, yurdum, ocağım olan Diyarbakır’a bugün veda ettim. Diyarbakır dışındaki Diyarbakırlılar arasına, kerem edin beni de yazın. Elveda Diyarbakır.”

Diyarbakır’da iki yıl görev yapan Vali Münir Karaloğlu'nun Diyarbakır’a sosyal medya üzerinden veda mesajı bu şekilde idi. Belli ki Vali Karaloğlu tahmin ettiğimizden daha fazla Diyarbakır’ı sevmiş. Sosyal medya paylaşımındaki fotoğraflarında da görünen o ki Diyarbakırlılar da Vali Karaloğlu’nu fazlası ile sevmiş ve benimsemişler. Uğurlamaya yüzlerce insan katılmış.

Diyarbakır’da 2003 yılından itibaren sekiz vali ile çalışma imkânımız oldu. Diyarbakır’ı bir adım daha öteye nasıl götürebiliriz, Diyarbakır’ın gelişimine daha fazla nasıl katkı sunabiliriz diye. Tabi son dönemde bölgede göreve yapan vali ve kaymakamların iş yükleri daha fazla. Çünkü hem valilik hem belediye başkan vekilliği görevleri bulunuyor.

Diyarbakır’a geleceğim ilk dönemlerde gazetemizin yurt haberler müdürlüğü yapan rahmetli Talat Polat abim ile Diyarbakır’ı konuştuğumuzda şöyle bir cümle kurmuştu: “Diyarbakır’a giden ağlar, dönen ağlar.” Gerçekten bu şehre geliş de zor dönüş de zor.

Diyarbakır’a verdiği emeklerden dolayı Sayın Münir Karaloğlu’a teşekkür ediyoruz. Emin olun Diyarbakırlılar sizi Diyarbakır dışındaki Diyarbakırlılara dahil etti.

2017 yılında itibaren Mersin Valiliği görevini yürüten ve yeni dönemde Diyarbakır Valiliği görevine atanan ve mesaisine başlayan Ali İhsan Su Valimize yeni görevinde başarılar diliyorum.

Bu vesile ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Diyarbakır OSB yönetim kurulu seçimlerinde güven tazeleyerek yeniden başkan olan Mustafa Fidan ve yönetim kurulu üyelerine şimdiden Diyarbakır OSB için ve Diyarbakır için yapacakları hizmetlerde başarılar dilerim. Kaldı ki birçok yönetim kurulu üyesi ilk defa böyle bir görevde yer alacak. Bunun heyecanı içinde olduklarını tahmin ediyorum.