Var yılının, “yok yılı” sayısını artırmaması için…
Tarımsal ürünlerde “var yılı”:
Tüketiciye kazandırırken, üreticiye de kazandırmalı…
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Arzın yüksek olması nedeniyle, üreticinin ürünü elinde kalmamalı…
Artı, maliyetlerin altında bir fiyatlama ile karşılaşmamalı…
Kısacası:
Üretimin sürdürebilirliği için, yapılan/yapılacak planlamada “var yılı” da dikkate alınmalı…
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Hatta…
Devletin veya yetkili otoritelerin rekabeti sağlamak, tüketici haklarını korumak ve finansal istikrarı güvence altına almak için belirlediği standartları ve yasaları uygulayan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, üreticiyi de korumak adına, daha fazla yük almalı…
(Tarımsal sanayide, stoklamada teknolojik gelişime ihracat/markalaşma desteği de önemli…)
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Örneğin buğday…
Bu yıl üretim, 24 milyon tonu da aşacak ve “var yılı” olacak…
Hedef, üretimi, verimlilik ve kalite temelli artırmak; ihracat için yapılan un üretiminin hammaddesinin tamamını yerli ürün ile karşılamak ise:
Üretici, maliyetlerin altında fiyatla başbaşa bırakılmamalı…
Üreticinin, üretme isteği/ kabiliyeti canlı tutulmalı….
VELHASIL
Tarımsal ürünlerde yok yılı ve arz eksiğinin, makro verilere (enflasyon, faiz, açıklar, borçlanma, işsizlik…) olumsuz yansıdığını/yansıyacağını sadece bilim değil, yaşadıklarımız da anlattı…
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Örneğin zeytinde:
Geçen yıl 2.5 milyon ton üretim yapabilmiş, bir süre yüksek fiyatlara maruz kalmıştık…
(Olmaması gereken ihracat yasağı ile fiyat dengesi aramıştık)
Bu yıl mı?
Zeytinde de “var yılı”…
Ve, 4 milyon tona yakın üretim bekleyen üretici, “fiyatlar düşecek” diye sancılı…
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Artırdığı verimlilik/teknoloji/üretim/kalite nedeniyle “ödül” almayı hakeden üreticilerimiz, “ceza faturası” ile karşılaşmamalı…
Üretimden soğutulmamalı…
Destekleme/teşvik politikaları, bu tehlike dikkate alınarak planlanmalı…
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