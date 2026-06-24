Var yılının, “yok yılı” sayısını artırmaması için…

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Tarımsal ürün­lerde “var yılı”:

Tüketiciye kazan­dırırken, üreticiye de kazandırmalı…

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Arzın yüksek ol­ması nedeniyle, üreticinin ürünü elinde kalmamalı…

Artı, maliyetlerin altında bir fiyatlama ile karşı­laşmamalı…

Kısacası:

Üretimin sürdürebilirliği için, yapılan/yapılacak planla­mada “var yılı” da dikkate alın­malı…

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Hatta…

Devletin veya yetkili oto­ritelerin rekabeti sağlamak, tüketici haklarını korumak ve finansal istikrarı güvence altına almak için belirlediği standartları ve yasaları uygu­layan düzenleyici ve denet­leyici kurumlar, üreticiyi de korumak adına, daha fazla yük almalı…

(Tarımsal sanayide, stokla­mada teknolojik gelişime ih­racat/markalaşma desteği de önemli…)

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Örneğin buğday…

Bu yıl üretim, 24 milyon tonu da aşacak ve “var yılı” olacak…

Hedef, üretimi, verimlilik ve kalite temelli artırmak; ihracat için yapılan un üre­timinin hammaddesinin ta­mamını yerli ürün ile karşı­lamak ise:

Üretici, maliyetlerin altında fiyatla başbaşa bırakılmamalı…

Üreticinin, üretme isteği/ kabiliyeti canlı tutulmalı….

VELHASIL

Tarımsal ürünlerde yok yı­lı ve arz eksiğinin, makro ve­rilere (enflasyon, faiz, açıklar, borçlanma, işsizlik…) olumsuz yansıdığını/yansıyacağını sa­dece bilim değil, yaşadıkları­mız da anlattı…

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Örneğin zeytinde:

Geçen yıl 2.5 milyon ton üre­tim yapabilmiş, bir süre yüksek fiyatlara maruz kalmıştık…

(Olmaması gereken ihracat yasağı ile fiyat dengesi aramış­tık)

Bu yıl mı?

Zeytinde de “var yılı”…

Ve, 4 milyon tona yakın üretim bekleyen üretici, “fi­yatlar düşecek” diye sancı­lı…

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Artırdığı verimlilik/tek­noloji/üretim/kalite nede­niyle “ödül” almayı hakeden üreticilerimiz, “ceza fatura­sı” ile karşılaşmamalı…

Üretimden soğutulmama­lı…

Destekleme/teşvik politi­kaları, bu tehlike dikkate alı­narak planlanmalı…