Varlık Barışı üç kesimi de korur mu? Serbest meslek, kira geliri ve değer artış kazancı
Asıl mesele paranın bankada olup olmaması değil; korumanın çalışması illiyet bağına, çalışabilmesi ise bildirimin inceleme başlamadan yapılmasına bağlı.
Bir meslektaşımdan gelen soru, 7582 sayılı Kanun’la 4 Haziran 2026’da yürürlüğe giren yeni varlık barışının en sık karıştırılan noktasına dokunuyordu. Soruyu sadeleştireyim: Bir serbest meslek erbabı —diyelim bir avukat— bazı vekâlet ücretlerini zamanında makbuza bağlamamış, beyan dışı bırakmış. Şimdi varlık barışından yararlanmak istiyor. İki şey merak ediliyor: Tebliğdeki “bankaya yatırılma” şartı tam olarak neyi gerektiriyor? Ve daha önemlisi, bu bildirim ileride makbuzsuz hasılat nedeniyle yapılacak bir gelir ve KDV incelemesinde mükellefi korur mu?
Soru tek bir meslek grubundan geldi; ama aslında çok daha geniş bir kitleyi ilgilendiriyor. Aynı tereddüt, kira gelirinin bir kısmını yıllar boyu beyan dışı bırakmış ev sahibi için de geçerli. Aynı tereddüt, gayrimenkulünü beş yıl dolmadan satıp doğan değer artış kazancını beyan etmemiş kişi için de geçerli. Üçünün ortak paydası şu: geçmişte beyan dışı kalmış bir gelir var. Bu gelir bazen banka hesabında durmaktadır; bazen ise tamamen kayıt dışıdır, yani nakit olarak elde ya da yastık altında bekler. Soru da ortak: Varlık barışı bu gelire bir koruma kalkanı olur mu?
Birinci kesim: Serbest meslek erbabı ve makbuzsuz hasılat
Örnekteki avukat, bu mekanizmanın en temiz işlediği senaryodur. Makbuza bağlanmamış vekâlet ücreti, ister banka kanalıyla tahsil edilmiş olsun ister nakit alınıp sonradan hesaba yatırılsın, sonuçta bildirilecek bir para mevcuduna dönüşür; kayıt dışı hasılat ile bildirilen varlık arasındaki bağ doğal olarak kurulabilir. Avukatlar, banka ve POS tahsilatlarının beyan edilen gayrisafi hasılatla karşılaştırıldığı kontrollerin doğrudan hedefindeki meslek gruplarından biridir. İleride böyle bir inceleme makbuzsuz tahsilatlardan bir matrah farkı bulursa, bildirilen tutar kadar tarhiyat yapılmaz; aşan kısım vergilendirilir.
Serbest meslekte korumanın bir ayağı da KDV’dir. Makbuzsuz hasılatta sorun yalnızca gelirin beyan dışı kalması değil; aynı zamanda KDV’nin de hesaplanmamış olmasıdır. Varlık barışı KDV’yi de kapatır mı? Danıştay’ın güncel bir kararı yol gösterici. Danıştay 9. Dairesi (E. 2022/852, K. 2024/2472, 08.05.2024 — bir önceki düzenleme olan 7186 sayılı Kanun kapsamında verilmiş emsal bir karar), e-ticaret üzerinden kayıt dışı hasılat nedeniyle yapılan cezalı KDV tarhiyatında şu ilkeyi benimsemiştir: bildirilen varlığın ilgili dönemin ticari faaliyetinden elde edilip kayıt ve beyan dışı bırakıldığının kabulü gerekir; aksi yönde bir tespit yapılmadıkça varlık barışı bildirimi koruma sağlar. Gelir yönünden tarhiyat hukuka aykırı bulununca, aynı inceleme raporuna dayanan KDV tarhiyatı da hukuka aykırı sayılmıştır. (Danıştay 3. Dairesi’nin E. 2022/2864, K. 2024/6301 sayılı kararı bu yönde daha da güçlü bir mükellef lehine yaklaşım taşır.)
Bunun pratik anlamı şudur: KDV otomatik olarak kapsam dışı değildir. Gelir ve KDV aynı inceleme raporundan doğuyor ve illiyet bağı kurulabiliyorsa, KDV de gelire bağlı olarak korumadan yararlanabilir. Serbest meslek erbabı için tablo bu yönüyle iki kanatlıdır: hem gelir vergisi hem de aynı rapora dayanan KDV, bildirilen tutar kadar kalkan altındadır.
İkinci kesim: Beyan edilmemiş kira geliri
Kira gelirini yıllar içinde kısmen ya da tamamen beyan dışı bırakmış bir ev sahibini düşünelim. Tahsilatın bir kısmı banka kanalıyla, bir kısmı elden nakit yapılmış olabilir; nitekim belirli tutarı aşan konut ve işyeri kiralarında ödemenin banka veya PTT üzerinden yapılması zaten zorunludur. Banka üzerinden geçen kısım için tevsik kendiliğinden vardır; nakit alınan kısım içinse, bildirim öncesinde ilgili tutarın hesaba yatırılması yeterlidir. Her iki halde de beyan dışı kira, bildirilebilir bir para mevcuduna dönüşür ve illiyet bağının zemini hazırdır.
Mantık serbest meslektekiyle aynıdır: tutar varlık olarak bildirilir, %5 (taahhütle daha düşük) vergi ödenir, kayıt dışı kira ile bildirilen mevcut arasındaki bağ kurulur. İleride bir gayrimenkul sermaye iradı incelemesi —ki tapu, abonelik ve banka hareketleri üzerinden yürütülen çapraz kontroller bu kesimi giderek daha görünür kılıyor— beyan dışı kira nedeniyle bir matrah farkı bulursa, bildirilen tutar kadar tarhiyat devre dışı kalır.
Bu senaryonun serbest meslekten önemli bir farkı vardır ve mükellef lehinedir: Kira geliri elde eden kişi, ticari bir organizasyon içinde değilse KDV mükellefi değildir. Dolayısıyla serbest meslekte gündeme gelen “KDV de kapsanır mı?” tartışması burada büyük ölçüde konusuzdur; sorun esas olarak gelir vergisi boyutuyla sınırlıdır ve mahsup mekanizması tam da bu boyutta çalışır. Aynı şekilde ev sahibinin belge düzenleme yükümlülüğü bulunmadığından, birazdan değineceğimiz özel usulsüzlük cezası riski de bu kesim için tipik olarak doğmaz. Kısacası kira gelirinde tablo, serbest meslektekine göre daha sade ve daha az gri alanlıdır.
Üçüncü kesim: Beyan dışı gayrimenkul değer artış kazancı
Üçüncü profil, gayrimenkulünü iktisap tarihinden itibaren beş yıl dolmadan satıp doğan değer artış kazancını beyan etmemiş kişidir. Burada gelir, niteliği gereği tek seferlik ve büyük tutarlıdır; satış bedeli çoğunlukla tapu işlemiyle eş zamanlı olarak banka hesabına geçer. Hatırlatalım: bildirime konu olan gayrimenkulün kendisi değil, satıştan elde edilen paradır. Bu yönüyle bağ, belki de en kolay kurulabilen senaryodur; satıştan doğan ve hesapta duran tutar ile bildirilen varlık arasındaki ilişki neredeyse kendiliğinden ortaya çıkar. Mükellefiyeti hiç bulunmayan satıcı dahi — yukarıda belirttiğimiz gibi— bu bildirimi yapabilir.
Bir nokta önemlidir: değer artış kazancında matrah, satış bedelinin tamamı değil; endekslenmiş maliyet ve istisna düşüldükten sonra kalan kazanç kısmıdır. Dolayısıyla illiyet bağını “satıştan gelen paranın tamamı” ile değil, “beyan dışı kalan kazanç” ile örtüşecek biçimde kurgulamak daha isabetlidir; bildirilecek tutarın muhtemel matrah farkıyla örtüşmesi korumanın gücünü belirler.
Asıl uyarı ise zamanlamayla ilgilidir ve bu kesim için diğerlerinden çok daha acildir; çünkü gayrimenkul satışları bugün özel bir mercek altındadır. Mali idarenin ilk hamlesi çoğu zaman satıcıya değil, alıcıya yönelir: tapu harcının gerçek devir bedeli yerine düşük gösterilen bir matrah üzerinden ödendiği gerekçesiyle alıcıya izah/uyarı yazıları gönderilir. Alıcı, harç tarhiyatı ve cezasından kurtulmak için harç matrahını gerçek/piyasa değerine göre —çoğunlukla pişmanlıkla— yeniden beyan eder; ve uygulamada bunu eder. İşte bu beyan, satışın gerçek bedelini, üstelik işlemin diğer tarafı olan alıcının kabulüyle kayda geçirir. Sonuç satıcı için zincirlemedir: gerçek satış bedeli ortaya çıktığında, satıcının hiç beyan etmediği değer artış kazancı matrahı da kendiliğinden deşifre olur. Yani alıcının harç huzuru, satıcı için bir değer artış kazancı incelemesinin habercisine dönüşebilir. Bu dinamik, değer artış kazancını beyan dışı bırakmış satıcılar için yakın gelecekte ciddi bir baş ağrısı vaat ediyor ve varlık barışında “inceleme başlamadan bildirim” kuralını bu kesim için en kritik mesele hâline getiriyor.
Bildirim, inceleme başlamadan yapılmalıdır
Bildirim, mutlaka inceleme veya takdire sevk işlemi başlamadan önce yapılmalıdır. Bir gün bile gecikme korumayı bütünüyle anlamsız kılabilir. Yine de incelemedeki mükellef için dar ama gerçek bir alan kalır: koruma kaybı, başlamış olan o spesifik incelemenin konusuyla sınırlıdır. İncelemenin kapsamına girmeyen, ilgisiz bir vergi türü veya dönem bakımından yapılan bildirimin koruması —lafzen— ayakta kalabilir. Ancak bu dar alanın somut olayda gerçekten mevcut olup olmadığı, incelemenin kapsamına bakılarak titizlikle değerlendirilmelidir.
Varlık barışı ne sağlar, ne sağlamaz?
Varlık barışı bu üç senaryoda da mükellefe aynı şeyi sağlar: bildirilen tutar kadar bir kalkan. İlliyet bağı kurulduğunda —ki makbuzsuz vekâlet ücreti, beyan dışı kira ve beyan edilmemiş değer artış kazancı ile bildirilen para mevcudu arasında bu bağ doğal olarak kurulabilir— bu tutara kadar tarhiyattan korunma sağlanır. Serbest meslekte bu kalkan, aynı rapora dayanan KDV’yi de kapsayacak biçimde iki kanatlıdır; kira ve değer artış kazancında ise tablo, KDV ve belge düzeni cezası gündeme gelmediği için daha sade ve daha güvenlidir.
Kısacası varlık barışı, geçmişin beyan dışı gelirini tek hamlede silen bir sünger değildir; ama doğru kurgulandığında —bildirilecek tutar muhtemel matrah farkıyla örtüştürülüp illiyet bağı belgeyle sağlam kurulduğunda— üç kesim için de etkili bir kalkandır. Bu kalkanın baştan kullanılabilmesinin tek ve değişmez şartı zamanlamadır: bildirim, inceleme veya takdire sevk işlemi başlamadan önce yapılmış olmalıdır. Korumanın anahtarı, bildirimin yapılmış olmasında değil; doğru zamanda yapılmış olmasında ve illiyet bağının kurulabilmesindedir.
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