Varlık Barışı üç kesimi de korur mu? Serbest meslek, kira geliri ve değer artış kazancı

Asıl mesele paranın bankada olup ol­maması değil; korumanın çalışma­sı illiyet bağına, çalışabilmesi ise bildi­rimin inceleme başlamadan yapılması­na bağlı.

Bir meslektaşımdan gelen soru, 7582 sayılı Kanun’la 4 Haziran 2026’da yü­rürlüğe giren yeni varlık barışının en sık karıştırılan noktasına dokunuyordu. So­ruyu sadeleştireyim: Bir serbest meslek erbabı —diyelim bir avukat— bazı vekâ­let ücretlerini zamanında makbuza bağ­lamamış, beyan dışı bırakmış. Şimdi varlık barışından yararlanmak istiyor. İki şey me­rak ediliyor: Tebliğdeki “bankaya yatırıl­ma” şartı tam olarak neyi gerektiriyor? Ve daha önemlisi, bu bildirim ileride makbuz­suz hasılat nedeniyle yapılacak bir gelir ve KDV incelemesinde mükellefi korur mu?

Soru tek bir meslek grubundan geldi; ama aslında çok daha geniş bir kitleyi ilgi­lendiriyor. Aynı tereddüt, kira gelirinin bir kısmını yıllar boyu beyan dışı bırakmış ev sahibi için de geçerli. Aynı tereddüt, gayri­menkulünü beş yıl dolmadan satıp doğan değer artış kazancını beyan etmemiş kişi için de geçerli. Üçünün ortak paydası şu: geçmişte beyan dışı kalmış bir gelir var. Bu gelir bazen banka hesabında durmaktadır; bazen ise tamamen kayıt dışıdır, yani nakit olarak elde ya da yastık altında bekler. Soru da ortak: Varlık barışı bu gelire bir koruma kalkanı olur mu?

Birinci kesim: Serbest meslek erbabı ve makbuzsuz hasılat

Örnekteki avukat, bu mekanizmanın en temiz işlediği senaryodur. Makbuza bağ­lanmamış vekâlet ücreti, ister banka kana­lıyla tahsil edilmiş olsun ister nakit alınıp sonradan hesaba yatırılsın, sonuçta bildi­rilecek bir para mevcuduna dönüşür; kayıt dışı hasılat ile bildirilen varlık arasında­ki bağ doğal olarak kurulabilir. Avukatlar, banka ve POS tahsilatlarının beyan edilen gayrisafi hasılatla karşılaştırıldığı kontrol­lerin doğrudan hedefindeki meslek grup­larından biridir. İleride böyle bir inceleme makbuzsuz tahsilatlardan bir matrah farkı bulursa, bildirilen tutar kadar tarhiyat ya­pılmaz; aşan kısım vergilendirilir.

Serbest meslekte korumanın bir aya­ğı da KDV’dir. Makbuzsuz hasılatta sorun yalnızca gelirin beyan dışı kalması değil; aynı zamanda KDV’nin de hesaplanma­mış olmasıdır. Varlık barışı KDV’yi de ka­patır mı? Danıştay’ın güncel bir kararı yol gösterici. Danıştay 9. Dairesi (E. 2022/852, K. 2024/2472, 08.05.2024 — bir önceki dü­zenleme olan 7186 sayılı Kanun kapsamın­da verilmiş emsal bir karar), e-ticaret üze­rinden kayıt dışı hasılat nedeniyle yapılan cezalı KDV tarhiyatında şu ilkeyi benim­semiştir: bildirilen varlığın ilgili dönemin ticari faaliyetinden elde edilip kayıt ve be­yan dışı bırakıldığının kabulü gerekir; aksi yönde bir tespit yapılmadıkça varlık barı­şı bildirimi koruma sağlar. Gelir yönünden tarhiyat hukuka aykırı bulununca, aynı in­celeme raporuna dayanan KDV tarhiyatı da hukuka aykırı sayılmıştır. (Danıştay 3. Dairesi’nin E. 2022/2864, K. 2024/6301 sayılı kararı bu yönde daha da güçlü bir mükellef lehine yaklaşım taşır.)

Bunun pratik anlamı şudur: KDV oto­matik olarak kapsam dışı değildir. Gelir ve KDV aynı inceleme raporundan doğuyor ve illiyet bağı kurulabiliyorsa, KDV de ge­lire bağlı olarak korumadan yararlanabilir. Serbest meslek erbabı için tablo bu yönüy­le iki kanatlıdır: hem gelir vergisi hem de aynı rapora dayanan KDV, bildirilen tutar kadar kalkan altındadır.

İkinci kesim: Beyan edilmemiş kira geliri

Kira gelirini yıllar içinde kısmen ya da tamamen beyan dışı bırakmış bir ev sahi­bini düşünelim. Tahsilatın bir kısmı ban­ka kanalıyla, bir kısmı elden nakit yapılmış olabilir; nitekim belirli tutarı aşan konut ve işyeri kiralarında ödemenin banka ve­ya PTT üzerinden yapılması zaten zorun­ludur. Banka üzerinden geçen kısım için tevsik kendiliğinden vardır; nakit alınan kısım içinse, bildirim öncesinde ilgili tu­tarın hesaba yatırılması yeterlidir. Her iki halde de beyan dışı kira, bildirilebilir bir para mevcuduna dönüşür ve illiyet bağının zemini hazırdır.

Mantık serbest meslektekiyle aynıdır: tutar varlık olarak bildirilir, %5 (taahhüt­le daha düşük) vergi ödenir, kayıt dışı kira ile bildirilen mevcut arasındaki bağ kuru­lur. İleride bir gayrimenkul sermaye iradı incelemesi —ki tapu, abonelik ve banka ha­reketleri üzerinden yürütülen çapraz kont­roller bu kesimi giderek daha görünür kılı­yor— beyan dışı kira nedeniyle bir matrah farkı bulursa, bildirilen tutar kadar tarhi­yat devre dışı kalır.

Bu senaryonun serbest meslekten önemli bir farkı vardır ve mükellef lehine­dir: Kira geliri elde eden kişi, ticari bir or­ganizasyon içinde değilse KDV mükellefi değildir. Dolayısıyla serbest meslekte gün­deme gelen “KDV de kapsanır mı?” tartış­ması burada büyük ölçüde konusuzdur; so­run esas olarak gelir vergisi boyutuyla sı­nırlıdır ve mahsup mekanizması tam da bu boyutta çalışır. Aynı şekilde ev sahibinin belge düzenleme yükümlülüğü bulunmadı­ğından, birazdan değineceğimiz özel usul­süzlük cezası riski de bu kesim için tipik olarak doğmaz. Kısacası kira gelirinde tab­lo, serbest meslektekine göre daha sade ve daha az gri alanlıdır.

Üçüncü kesim: Beyan dışı gayrimenkul değer artış kazancı

Üçüncü profil, gayrimenkulünü iktisap tarihinden itibaren beş yıl dolmadan sa­tıp doğan değer artış kazancını beyan et­memiş kişidir. Burada gelir, niteliği gere­ği tek seferlik ve büyük tutarlıdır; satış be­deli çoğunlukla tapu işlemiyle eş zamanlı olarak banka hesabına geçer. Hatırlatalım: bildirime konu olan gayrimenkulün kendi­si değil, satıştan elde edilen paradır. Bu yö­nüyle bağ, belki de en kolay kurulabilen se­naryodur; satıştan doğan ve hesapta duran tutar ile bildirilen varlık arasındaki ilişki neredeyse kendiliğinden ortaya çıkar. Mü­kellefiyeti hiç bulunmayan satıcı dahi — yukarıda belirttiğimiz gibi— bu bildirimi yapabilir.

Bir nokta önemlidir: değer artış kazan­cında matrah, satış bedelinin tamamı de­ğil; endekslenmiş maliyet ve istisna dü­şüldükten sonra kalan kazanç kısmıdır. Dolayısıyla illiyet bağını “satıştan ge­len paranın tamamı” ile değil, “beyan dışı kalan kazanç” ile örtüşecek biçim­de kurgulamak daha isabetlidir; bildiri­lecek tutarın muhtemel matrah farkıyla örtüşmesi korumanın gücünü belirler.

Asıl uyarı ise zamanlamayla ilgilidir ve bu kesim için diğerlerinden çok da­ha acildir; çünkü gayrimenkul satışları bugün özel bir mercek altındadır. Mali idarenin ilk hamlesi çoğu zaman satı­cıya değil, alıcıya yönelir: tapu harcının gerçek devir bedeli yerine düşük gösteri­len bir matrah üzerinden ödendiği gerek­çesiyle alıcıya izah/uyarı yazıları gönderi­lir. Alıcı, harç tarhiyatı ve cezasından kur­tulmak için harç matrahını gerçek/piyasa değerine göre —çoğunlukla pişmanlıkla— yeniden beyan eder; ve uygulamada bunu eder. İşte bu beyan, satışın gerçek bedeli­ni, üstelik işlemin diğer tarafı olan alıcı­nın kabulüyle kayda geçirir. Sonuç satıcı için zincirlemedir: gerçek satış bedeli or­taya çıktığında, satıcının hiç beyan etme­diği değer artış kazancı matrahı da ken­diliğinden deşifre olur. Yani alıcının harç huzuru, satıcı için bir değer artış kazancı incelemesinin habercisine dönüşebilir. Bu dinamik, değer artış kazancını beyan dışı bırakmış satıcılar için yakın gelecekte cid­di bir baş ağrısı vaat ediyor ve varlık barı­şında “inceleme başlamadan bildirim” ku­ralını bu kesim için en kritik mesele hâline getiriyor.

Bildirim, inceleme başlamadan yapılmalıdır

Bildirim, mutlaka inceleme veya takdi­re sevk işlemi başlamadan önce yapılma­lıdır. Bir gün bile gecikme korumayı bü­tünüyle anlamsız kılabilir. Yine de ince­lemedeki mükellef için dar ama gerçek bir alan kalır: koruma kaybı, başlamış olan o spesifik incelemenin konusuyla sınırlıdır. İncelemenin kapsamına girmeyen, ilgisiz bir vergi türü veya dönem bakımından ya­pılan bildirimin koruması —lafzen— ayak­ta kalabilir. Ancak bu dar alanın somut olayda gerçekten mevcut olup olmadığı, incelemenin kapsamına bakılarak titiz­likle değerlendirilmelidir.

Varlık barışı ne sağlar, ne sağlamaz?

Varlık barışı bu üç senaryoda da mükel­lefe aynı şeyi sağlar: bildirilen tutar kadar bir kalkan. İlliyet bağı kurulduğunda —ki makbuzsuz vekâlet ücreti, beyan dışı ki­ra ve beyan edilmemiş değer artış kazan­cı ile bildirilen para mevcudu arasında bu bağ doğal olarak kurulabilir— bu tutara ka­dar tarhiyattan korunma sağlanır. Serbest meslekte bu kalkan, aynı rapora dayanan KDV’yi de kapsayacak biçimde iki kanatlı­dır; kira ve değer artış kazancında ise tablo, KDV ve belge düzeni cezası gündeme gel­mediği için daha sade ve daha güvenlidir.

Kısacası varlık barışı, geçmişin beyan dışı gelirini tek hamlede silen bir sün­ger değildir; ama doğru kurgulandığın­da —bildirilecek tutar muhtemel matrah farkıyla örtüştürülüp illiyet bağı belgey­le sağlam kurulduğunda— üç kesim için de etkili bir kalkandır. Bu kalkanın baştan kullanılabilmesinin tek ve değişmez şar­tı zamanlamadır: bildirim, inceleme ve­ya takdire sevk işlemi başlamadan önce yapılmış olmalıdır. Korumanın anahtarı, bildirimin yapılmış olmasında değil; doğ­ru zamanda yapılmış olmasında ve illiyet bağının kurulabilmesindedir.