Varlık barışında ne yeni ne değil?

Yaygın ifadesiyle varlık barışı, diğer adıyla kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili 11 Kasım 2020 tarih ve 7256 sayılı Kanun’la yeni bir düzenleme yapıldı. Varlık barışı uygulamaları daha önce defalarca yapıldı; 2008 yılında 5811 sayılı Kanun’la, 2013 yılında 6486 sayılı Kanun’la, 2016 yılında 6736 sayılı Kanun’la, 2018 yılında 7143 sayılı Kanun’la, 2019 yılında 7186 sayılı Kanun’la.

Aşağıda hem yeni düzenlemeyi özetledim hem de eski uygulamalarla benzerlik ve farklılıklarını.

7256 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemenin genel çerçevesi

Yeni varlık barışı düzenlemesiyle, gerçek ve tüzel kişilere, yurt dışında ve yurt içinde bulunan varlıklarını kayda alma olanağı veriliyor. Düzenleme ayrıca, varlık barışından yararlanarak Türkiye’ye getirilen veya kayda alınan varlıklar nedeniyle vergi incelemesi veya vergi tarhiyatı yapılmamasını öngörüyor. Eski düzenlemelerle özünde bir farklılık yok.

Kapsama giren varlıklar

Yeni düzenleme, 7143 ve 7186 sayılı Kanun’un kapsamıyla aynı kapsamı öngörüyor. Düzenlemeye göre, varlık barışı kapsamında yurda getirilecek veya kayda alınacak varlıklar şunlar:

- Yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları.

- Yurt içinde bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar.

Varlığın yurt dışında veya yurt içinde bulunma tarihi

Varlığın geçmişte belli bir tarih itibariyle var olduğunu ispat etme zorunluluğu yok. Verilen süre içinde varlığın yurda getirilmesi veya kayda alınması koşulunun sağlanması yeterli.

Beyan veya bildirim zamanı

Yapılan düzenlemenin avantajlardan yararlanabilmek için,

- Yurt dışında bulunan kapsamdaki varlıkların; 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi,

- Yurt içindeki kapsamdaki varlıkların, 30 Haziran 2021 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilmesi ve yasal defterlere kaydedilmesi,

gerekiyor.

Yurt dışındaki varlıkların yurda getirilmesi

Yurt dışında bulunan ve düzenleme kapsamında olan varlıkların, bildirim yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekiyor.

Varlıkları yurda getirilmesi zorunlu olmayan durumlar

Düzenleme kapsamına giren yurt dışındaki varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve düzenlemenin yürürlük tarihi itibariyle kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmıyor.

Yürürlük öncesi sermaye avansı olarak Türkiye’ye getirilen varlıklar

Düzenlemenin yürürlük tarihi itibarıyla yasal defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan kapsamdaki varlıkların düzenlemenin yürürlük tarihinden önce Türkiye'ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi şartıyla, düzenlemenin avantajlarından yararlanılması mümkün. Düzenlemede geçen defter kayıtlarından düşülmesinden kastedilenin ne olduğu açık değil. Sermaye avansının sermayeye eklenmesinin bu kapsamda olduğu açık. Ancak sermaye avansının ortaklara iade edilmesi veya başka bir hesaba aktarılmasının bu kapsamda olup olmadığı tartışma götürür.

Varlıkların beyan edilecek değeri

Kanun’da hem yurt dışı hem de yurt içi varlıkların hangi değerle beyan edileceği konusunda bir hüküm yok. Varlıkların hangi değerle değerleneceği konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki veriliyor.

Beyan edilecek varlıkların nasıl değerleneceği önemli bir konu. Beyan edilen varlıkların elden çıkartılmasında satış gelirinin tespitinde bu değerin maliyet bedeli olmasından geliyor bu önem.

Ödenecek vergi

Yeni düzenleme hem yurt dışı hem de yurt içi varlıkların beyanında vergi öngörmüyor.

Geçmişte yapılan varlık barışı düzenlemelerinde farklı uygulamalar öngörüldü. 2016 yılında yasalaşan 6736 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemede de vergi öngörülmemişti. 2018 tarihli 7143 sayılı Kanun, yurt dışındaki varlıkların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yurda getirilmesi, yurt içindeki varlıkların da bu tarihe kadar defterlere kaydedilmesi durumunda, herhangi bir vergi ödenmemesini, bu tarihten sonra getirilmesi veya deftere kaydedilmesi durumunda ise %2 vergi ödenmesini öngörüyordu. Diğer uygulamalarda ise hep vergi alındı. Tek oran veya yurt içi ve yurt dışı için farklı oranlar şeklinde.

Kayda alınacak varlıkların elden çıkartılması

Düzenleme kapsamında kayda alınan varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, genel düzenlemeler kapsamında vergilenecek. Varlıkların elden çıkartılmasından doğan zararların ise gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak dikkate alınması mümkün değil.

Düzenlemeden yararlanmanın sağladığı avantajlar

Düzenleme, varlık barışından yararlanarak Türkiye’ye getirilen veya kayda alınan varlıklar nedeniyle vergi incelemesi veya vergi tarhiyatı yapılmamasını öngörüyor. Ancak bu olanak, bildirilen varlıkların bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’de banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şartıyla sağlanıyor.

Varlık barışı uygulamalarının karşılaştırılması

İlgilenenler için, geçmiş varlık barışlarında uygulanan değerleme ölçüsü, vergi oranı ve düzenlemeden yararlanmanın sağladığı incelenmeme ve tarhiyata muhatap olmama hükmünün özeti aşağıdaki tabloda.