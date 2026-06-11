Varlık Barışı’nda vergi yok inceleme yok!

Kamuoyunda “Varlık Barışı” olarak adlandırılan ve vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapan 7582 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması­na Dair Kanun”, 4 Haziran 2026 tarihli ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü­ğe girdi.

Söz konusu kanunla; varlıkların ekonomiye kazandırılması, kamu alacak­larında tecil süresinin 72 aya uzatılması, üretim ve zirai faaliyetler için indirimli kurumlar vergisi uygulanması, transit ti­carette kurumlar vergisi indirimleri, yurt dışı kazançlar için vergi istisnası, İstan­bul Finans Merkezi teşviklerinin süresi­nin uzatılması gibi konularda çeşitli ver­gi düzenlemeleri yapılmaktadır.

Düzenle­menin dikkat çeken maddelerinden birisi kanunun 10 uncu maddesinde yer alan “Varlık Barışı” olarak adlandırılan uygu­lamadır. Söz konusu düzenlemenin usul ve esaslarına yönelik olarak Gelir İdare­si Başkanlığı tarafından Tebliğ Taslağı kamuoyuyla paylaşıldı. Düzenlemeyi ana hatlarıyla özetlemeye çalışalım.

Varlık Barışı’nın kapsamı nedir?

Varlık Barışı kapsamına; gerçek ve tü­zel kişilerin yurt dışında bulunan para, al­tın, döviz, menkul kıymet ve diğer serma­ye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince Tür­kiye’de bulunan ancak kanuni defter ka­yıtlarında yer almayan söz konusu varlık­ların kayıt altına alınmasına yönelik dü­zenlemeler girmektedir.

Gerçek kişiler, şirketler ve mükellef olmayanlar da Varlık Barışı’ndan yararlanabilir.

1Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıy­met ve diğer sermaye piyasası araçları­nın yurda getirilerek milli ekonomiye ka­zandırılmasına ve bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kanu­ni defter kayıtlarına alınması sağlanarak düzenlemeden yararlanılabilir.

2Gelir veya kurumlar vergisi mükel­leflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtların­da yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçla­rının bildirilmesine ve kayıt altına alın­ması sağlanarak düzenlemeden yararla­nılabilir.

3Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi­yeti bulunmayan kişiler de yurt içinde bulunan madde kapsamındaki varlıkların bildirilmesi suretiyle varlık barışından yararlanabilirler.

Türkiye’de bulunan varlıklar yanında yurtdışı varlıklar da kapsama dahildir

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefle­rince veya gerçek ve tüzel kişilerce Yurt­dışında veya Türkiye›de bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer ser­maye piyasası araçları 31/7/2027 tarihi­ne kadar bankalara veya aracı kurumla­ra bildirilebilecektir. Bildirimde bulunan gerçek ve tüzel kişilerce vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır.

5 yıl taahhüde vergi yok

Gerek Yurtiçi gerekse Yurtdışı varlık­lara ilişkin olarak banka ve aracı kurum­lar, kendilerine bildirilen varlıkların de­ğeri üzerinden %5 vergiyi tahsil edecek­ler. 31.12.2026 tarihine kadar bildirilen varlıklar için mevduat veya belirtilen kıymetlere yatırılacağına ilişkin taahhü­dün süresi; en az 5 yıl olursa %0, en az 4 yıl olursa %1, en az 3 yıl olursa %2, en az 2 yıl olursa %3 ve en az 1 yıl olursa %4 vergi ödenecektir.

Bildirilen varlıklar için inceleme ve tarhiyat yok

Kanunda belirtilen şartlar çerçevesin­de, bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Bildirilen varlıklar dışın­daki diğer nedenlerle başlayan vergi ince­lemeleri veya takdire sevk işlemleri dola­yısıyla matrah farkı bulunması durumun­da, bildirilen tutardan mahsup edilecek.