Varlık Barışı’nda vergi yok inceleme yok!
Kamuoyunda “Varlık Barışı” olarak adlandırılan ve vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapan 7582 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 4 Haziran 2026 tarihli ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Söz konusu kanunla; varlıkların ekonomiye kazandırılması, kamu alacaklarında tecil süresinin 72 aya uzatılması, üretim ve zirai faaliyetler için indirimli kurumlar vergisi uygulanması, transit ticarette kurumlar vergisi indirimleri, yurt dışı kazançlar için vergi istisnası, İstanbul Finans Merkezi teşviklerinin süresinin uzatılması gibi konularda çeşitli vergi düzenlemeleri yapılmaktadır.
Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden birisi kanunun 10 uncu maddesinde yer alan “Varlık Barışı” olarak adlandırılan uygulamadır. Söz konusu düzenlemenin usul ve esaslarına yönelik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Tebliğ Taslağı kamuoyuyla paylaşıldı. Düzenlemeyi ana hatlarıyla özetlemeye çalışalım.
Varlık Barışı’nın kapsamı nedir?
Varlık Barışı kapsamına; gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan söz konusu varlıkların kayıt altına alınmasına yönelik düzenlemeler girmektedir.
Gerçek kişiler, şirketler ve mükellef olmayanlar da Varlık Barışı’ndan yararlanabilir.
1Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ve bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defter kayıtlarına alınması sağlanarak düzenlemeden yararlanılabilir.
2Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bildirilmesine ve kayıt altına alınması sağlanarak düzenlemeden yararlanılabilir.
3Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan kişiler de yurt içinde bulunan madde kapsamındaki varlıkların bildirilmesi suretiyle varlık barışından yararlanabilirler.
Türkiye’de bulunan varlıklar yanında yurtdışı varlıklar da kapsama dahildir
Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince veya gerçek ve tüzel kişilerce Yurtdışında veya Türkiye›de bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 31/7/2027 tarihine kadar bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecektir. Bildirimde bulunan gerçek ve tüzel kişilerce vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır.
5 yıl taahhüde vergi yok
Gerek Yurtiçi gerekse Yurtdışı varlıklara ilişkin olarak banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıkların değeri üzerinden %5 vergiyi tahsil edecekler. 31.12.2026 tarihine kadar bildirilen varlıklar için mevduat veya belirtilen kıymetlere yatırılacağına ilişkin taahhüdün süresi; en az 5 yıl olursa %0, en az 4 yıl olursa %1, en az 3 yıl olursa %2, en az 2 yıl olursa %3 ve en az 1 yıl olursa %4 vergi ödenecektir.
Bildirilen varlıklar için inceleme ve tarhiyat yok
Kanunda belirtilen şartlar çerçevesinde, bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Bildirilen varlıklar dışındaki diğer nedenlerle başlayan vergi incelemeleri veya takdire sevk işlemleri dolayısıyla matrah farkı bulunması durumunda, bildirilen tutardan mahsup edilecek.
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