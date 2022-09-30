Varlık içinde yokluk çekmenin adı Türk tarımı

Türkiye’ye kulvar atlatacak sektörlerin başında tarım geliyor. Neden tarım? Neden tarıma yatırım? Bakanlığın çalışmalarından bir özet çıkardım; buyurun okuyun;

1-Gezegenin merkezindeyiz 4 saatlik uçuşla dünyanın %40’ına ulaşıyoruz, 1,9 trilyon $’lık tarım ticaretinin göbeğindeyiz.

2-Genç, dinamik nüfusu, işgücü potansiyeli, umut sunan pazar.

3-Fındık, kayısı, incir, kiraz ve ayva üretiminde dünya lideri, aynı zamanda kavun, karpuz, mercimek, haşhaş (tohum), antepfıstığı, kestane, vişne, hıyar, zeytin, domates, mandalina, fasulye, ıspanak, nohut, ceviz, armut ve patlıcan üretiminde dünya ülkeleri arasında ilk 5'teyiz.

4-Fındık, kuru kayısı, incir, kuru incir, kuru üzüm, buğday unu ve arpa ihracatında dünya lideri; limon, mercimek, kayısı, kiraz, greyfurt, mandalina ve domates ihracatında da dünyada ilk 5’teyiz.

5-Avrupa Birliği toplam hayvan varlığında lideriz, küçükbaşta 55,1 milyon baş, büyükbaşta 18,6 milyon baş hayvan varlığımız var ve 23 milyon ton süt üretiyoruz.

6-Üç bini endemik olmak üzere 12.000'den fazla bitki türümüz ve zengin genetik kaynağımız bulunuyor.

7-Jeotermal potansiyelinde Avrupa lideri, dünya 7’ncisiyiz, örtüaltı üretim imkânımız çok.

8-Üç tarafı denizle çevrili, 7 iklim, 4 mevsim, fauna, flora zenginiyiz.

9-Güçlü Ar-Ge altyapısı, etkin denetim mekanizması ve gıda güvenliği sistemimiz var.

10-Avantajlı ve çeşitli destek, hibe ve teşvik uygulamalarının varlığı…

Tek bir maddede toplayacak olursak; aç kalmamak, dünyayı da beslemek için tarım. Yeter ki bu cennet vatanın tarım öyküsünü, politik masal haline getirmeyelim…

TARIMDA ÇITAYI YÜKSELTECEK 5 ADIM

Devletin tarımı ülkenin yeni öyküsü haline getirebilmesi için plan yapması yetmez, müdahil olması, yönlendirmesi hatta yasal düzenleme getirmesi gerekiyor. İşte kamunun 5 kritik ev ödevi; 1-Arazilari bütünleştirmede keyfiyet değil, zorunluluk, 2-Neyi ekeceklerine bilim, rekolte ve pazar koşullarıyla bakanlığın karar vermesi, 3-Üreticinin örgütlenerek yem, gübre gibi alımlarda birlikte davranması ve kooperatifleşme zorunluluğu, 4-Finansa erişimde tarım önceliği ve kolaylığı, 5- Pazarlama ve dağıtım kanalları oluşturup market rafı terörüne son vermesi…

İKİ SORU İKİ CEVAP

1-Araziler değerleniyor ve tarladaki mahsul anlamsızlaşıyor. Böyle bir durumda tarım nasıl teşvik edilmeli?

Tarım arazisini rant alanı olmaktan çıkarıp, ürün üzerinden değerlendirmek ve imar için kullanılmasını engellemek gerekiyor. Tarlaya fabrika, konut, mesken inşasına izin vermeyip, ürün bazlı teşvik sistemleri getirmek şart.

2-Kurların ve enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda tarım gelişebilir mi?

Gelişemez. Zira domateste dahi 13 farklı alanda döviz girdisi var iken tarımı dolarizasyondan çıkarmadan kalıcı gelişme sağlanması söz konusu olmayacaktır.

NOT

YERLİ&MİLLİ DOMATES NEDEN YALAN SÖYLER?

Üç domates yolda yürüyormuş. Birinci demiş ki; "-benim önümde hiç domates yok, arkamda 2 domates var."

İkinci demiş ki; "benim önümde 1, arkamda 1 domates var."

Üçüncü demiş ki; "benim önümde 2, arkamda da 2 domates var."

Peki, bu nasıl olur?

Dilediğiniz kadar düşünün ve işin içinden çıkmaya çalışın.

Oysa cevap bazen çok basit olabiliyor: "Üçüncü domates yalan söylüyor."

Hele ki yerli ve milliyim diyorsa… Nasıl mı? Anlatayım; Tohum dövizle, traktör dövizle, mazot dövizle, pulluk dövizle, çapa dövizle, ilaç dövizle, gübre dövizle, hasat makinesi dövizle, soğuk hava yazılımı dövizle, lojistik dövizle, kamyon yakıtı dövizle, plastik kasası dövizle… Hal böyle iken domatesimiz “yerli&milli” olduğunu söylüyorsa bilin ki doların euronun yalancısıdır.