Varoluş - yok oluş paradoksu
İngiliz edebiyatçı William Shakespeare’in 425 yıl önce kaleme aldığı “Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu!” cümlesi Hamlet eserini ölümsüz kıldı…
İnsanoğlu binlerce yıldır “varoluş-yokoluş paradoksu” ile karşı karşıya kaldı hep. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen “yapay zekâ” korkusu yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Yapay zekâ (Artificial Intelligence-AI) insanlığın sonu mu olacak? Olmak veya olmamak, işte bütün mesele bu!
“Yapay zekânın babası” olarak kabul edilen bilim insanı Geoffrey Hinton, “güçlü yapay zekâ sistemleriyle karşılaştırıldığında, insanların bir yetişkin karşısında üç yaşındaki bir çocuk kadar savunmasız olacağını” savunuyor.
Geçtiğimiz yıl çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülü alan Prof. Geoffrey Hinton’a göre teknolojinin insanlığı önümüzdeki 30 yıl içinde yok etme olasılığı arttı. Hinton, önümüzdeki 30 yıl içinde bu teknolojinin insanlığı yok etme olasılığının yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseldiğini belirtti. BBC Radio’ya konuşan Hinton, daha önce teknolojinin insanlık için felaketle sonuçlanma ihtimalini yüzde 10 olarak değerlendirdiğini hatırlatarak, bu oranı şimdi yüzde 20 olarak revize ettiğini söyledi. “Oranları artırıyorsunuz” yorumu karşı Prof. Hinton “Evet, biraz artıyor. Çünkü bugüne kadar bizden daha zeki bir şeyi kontrol etmemiz gereken bir durum hiç yaşanmadı. Daha zeki bir şeyin daha az zeki bir şey tarafından kontrol edildiği örnekler yok denecek kadar az” dedi.
Toronto Üniversitesi’nde emekli Profesör Hinton, güçlü yapay zekâ sistemleriyle karşılaştırıldığında insanların üç yaşında bir çocuk kadar savunmasız olacağını ifade etti. “Kendinizi bir yetişkin karşısındaki üç yaşındaki çocukla karşılaştırın. Biz o çocuk olacağız” diye konuştu.
Yapay zekâyı “insan zekâsı gerektiren görevleri yerine getiren bilgisayar sistemleri” olarak tanımlayan Hinton yapay zekânın bu kadar hızlı gelişeceğini öngöremediğini belirtti. Prof. Hinton, “Çoğu uzman, önümüzdeki 20 yıl içinde insanlardan daha zeki yapay zekâ sistemleri geliştireceğimizi düşünüyor. Bu oldukça korkutucu bir düşünce” dedi.
Teknolojideki dolayısıyla yapay zekâ alanındaki hızlı ilerlemenin “çok, çok hızlı” olduğunu vurgulayan Hinton, hükümetlerin teknolojiyi düzenlemesi gerektiğini savunuyor. Prof. Geoffrey Hinton, “Piyasanın görünmez eli bizi korumayacak. Büyük şirketlerin yalnızca kar motivasyonuyla hareket etmesi, teknolojiyi güvenli bir şekilde geliştirmelerini sağlamak için yeterli değil. Bunun tek yolu hükümet düzenlemeleridir” diye konuştu.
Yapay zekâ teknolojisinin kontrolsüz şekilde geliştirilmesinin yaratabileceği risklere dikkat çekmek için geçen yıl Google’daki görevinden istifa eden Hinton, özellikle kötü niyetli kişilerin yapay zekâyı zarar vermek için kullanmasından endişe duyduğunu vurgulamıştı.
Acil düzenleme ve denetleme şart
“Üç büyük baba”dan biri olan Montreal Üniversitesi Öğretim Ütesi Prof. Yoshua Bengio, yapay zekânın insan zekâsını aşarak kontrolden çıkma riskine karşı küresel liderleri ve bilim insanlarını uyarıyor. Prof. Bengio, teknolojinin kötü niyetli aktörlerin elinde biyolojik silah tasarımı veya siber saldırı gibi alanlarda kullanılmasından endişe duyduğunu açıkladı.
Yapay genel zekânın insanlığın geleceğini tehlikeye atabileceğini savunarak acil yasal düzenlemeler talep eden Prof. Bengio, “yapay zekâ laboratuvarlarının çalışmalarını denetleyecek uluslararası bağımsız kurumların kurulması için küresel protokoller hazırlanmasını istiyor.
İnsanlığı “yokoluş”tan kurtaracak
Yapay zekâ alanında “üç büyük isminden biri” olarak bilinen diğer bir isim ise Yann LeCun. Hinton’un “yokoluş” teorisine karşı çıkan New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Yann LaCun, teknolojinin insanlığın “varoluş”una katkı sağlayacağı düşüncesini ileri sürüyor.
Yapay zekâ öncüleri Geoffrey Hinton ve Yoshua Bengio ile birlikte “derin öğrenme ve yapay zekâ alanlarında çığır açan çalışmaları”yla tanınan Fransız bilgisayar bilimcisi Yann LeCun, “üç büyük ismi” olarak kabul ediliyor. Görsel verileri işlemede kullanılan Konvolüsyonel Sinir Ağları’nın (CNN) mucidi Prof. LaCun, “Yapay zekânın insanlık için bir tehdit olmaktan çok, insanlığı yok oluştan kurtarabileceğini savunarak bu konudaki endişeleri paylaşmadığını” açıkladı.
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