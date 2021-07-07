Varyantla normalleşme 10 kişiden 5’ini korkutuyor

Türkiye, 1 Temmuz’dan itibaren salgında yeni bir normalleşme dönemini yaşıyor. Özellikle geçtiğimiz pazar günü sahillerden sokaklara, restoranlardan alışveriş mekanlarına kadar her alanda maske-mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüntüler endişeyle izleniyor. Ancak Ipsos’un son yaptığı Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması’nın sonuçları, manzaranın uzmanları olduğu kadar toplumu da endişelendirdiğini ortaya koydu. Araştırmada vatandaşların kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin düşünceleri, normalleşmeye dair görüşleri, üçüncü dalgaya yönelik endişeleri incelendi.

Toplumun yarısı doğru buluyor

Araştırma, Delta varyantı olarak bilinen ve yüzde 60 oranında daha yaygın olan COVID-19’un yeni baskın mutasyonunun toplumu endişelendirdiğini ortaya koydu. Gerek kısıtlamaların kaldırılmasını gerekse de normalleşme sürecine geçilmesini toplumun yarısı doğru buluyor. Bununla birlikte normalleşmeyle birlikte salgında üçüncü dalganın yaşanacağı konusundaki endişe oldukça yüksek. Araştırmaya göre her 10 kişiden 5’i üçüncü dalgadan “çok endişeli”, 3’ü de “kısmen endişeli” olduğunu belirtiyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ipsos CEO’su Sidar Gedik, toplumun ruh halinin alınan kararlar kadar hızlı normalleşmediğini belirtiyor. “Tespit edilen yeni varyantlar endişeleri yükseltiyor. Her 10 kişiden sekizi yeni bir dalganın yaşanmasından endişeli, her iki kişiden birinin endişesi ise ciddi seviyede” diyen Gedik, rahatlamış bir ruh hali için aşılamanın daha geniş kitlelere yayılmasına ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Normalleşme toplumu ikiye böldü

Salgın sürecinde 1 Temmuz’dan itibaren kısıtlamaların kaldırılması konusundaki görüşe paralel olarak yine toplumun yarısına yakını normalleşme sürecine geçiliyor olmasını doğru buluyor. Diğer yarısı ise tam tersi görüşte. Bu kesim, bir müddet daha tedbirli davranılmasını ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılıp normalleşme sürecine öyle geçilmesini doğru buluyor. Araştırmaya katılanların yüzde 6’sı ise “daha fazla kısıtlama getirilmeli” diyor.

%44 müzik yasağına karşı

1 Temmuz itibarıyla tüm yasakların kaldırılmasına rağmen saat 24:00’ ten sonra müzik yasağının devam ettirilmesi de toplumun tepkili olduğu kararlardan biri. Araştırmaya katılanların yüzde yüzde 44’ü kararı doğru bulmuyor. Özellikle öğrencilerin tepkileri bu konuda daha fazla. Diğer yandan yüzde 38’lik bir kesim ise bu kararı destekliyor.