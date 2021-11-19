Vasfi Diren: Rüzgarını kendi yaratan adam

Dimes’in kurucusu Vasfi Diren, ürettiği şarapları şişeleyemediği için kendi açtığı meyhanesinde kadeh kadeh satarak işe başladı. Örnek yaşamı, girişimciler için yol gösterici dersler içeriyor.

Vasfi Diren, 1921’de Tokat’ta dünyaya geldi. İlkokulu Tokat’ta okudu, Bursa Ziraat Okulu’nu burslu kazandı. Bu eğitim ona ülkenin şarapçılık konusundaki potansiyelini anlama olanağı verdi.

1956’da Yalova’da bir çiftlikte meyve bahçesi kurdu. 1958’de Tokat’a dönerek ödünç parayla evinin bodrumunda şarap üretimine geçti. 15 ton üzümden şarap üretimi için bir kişiyi işe aldı, o da Tokat’taki ilk SSK’lı oldu. Ürettiği şarapları şişeleyemediği için kurduğu Dörtnal meyhanesinde kadehle satmaya başladı. 1960’ta evinin bahçesinde yeraltı deposu kurup şişeleme yaparken, Dimes markasıyla üretimini sürdürdü.

1963 yılında yaptığı Almanya gezisi sonrası, 1964’te bölgenin meyve potansiyelini değerlendirecek meyve suyu üretimine başladı. Oğullarından Orhan Fransa’da şarapçılık, Ali Rıza ise Almanya’da meyve suyu eğitimi aldı. Bu eğitimin etkisiyle Dimes 1972’de 14 farklı meyveden 110 ton kapasiteli meyve suyu kapasitesine ulaştı. 1980’de meyve suyu kapasitesi Dimes markası altında 1.5 milyon litreye ulaştı. Bütün bunlar Vasfi beyin örnek ve öngören kimliğinin eseriydi.

Vasfi bey yanı sıra Tokat’da bir sosyal lider olarak 1980 yılında kentte mezhep çatışmasını engelleyen kişi oldu. Bütün bu nitelikleriyle ‘’efsane insan‘’ olarak anılan Vasfi Diren, 1987’de 66 yaşında geçirdiği trafik kazasında vefat edince, oğulları Dimes’i devraldı, şirket daha da büyüdü. Bu dönemde yerellikten evrenselliğe geçildi, ölçekler büyüdü.

2003’de Tigem Kazova özelleştirmesi örnek bir olaya dönüştü, kamu ve özel sektör beraberliği oluştu. Hedef bölge için örnek hayvancılık ve cevizcilik yapmak idi, bu başarıyla gerçekleşti. Dimes’in 3. kuşağı Ozan Diren, ulaştıkları büyüklüğü şöyle anlatıyor:

-300 bin tonu aşan meyve suyu, 100 bin tonu aşan süt ve süt ürünleri üretim kapasitesine sahibiz. Yılı yüzde 6 büyümeyle kapatacağız, ihracatta ise yüzde 9 büyüme öngörüyoruz. Tüketimi yüksek, farklı kültür ve tüketim alışkanlıkları olan pazarlara hitap ediyoruz. 100’ü aşkın ülkeye ürün ihraç ediyoruz…

”Soframıza koymadığımız meyvenin suyunu üretmeyiz” diyen Vasfi Diren’i saygıyla anıyorum.