Vaşington’dan Londra’ya savrulan Zelenskiy
Volodimir Zelenskiy kim bilir Beyaz Saraya giderken ne hayaller kurmuştu. Muhtemelen bundan önce olduğu gibi iki eşit devlet başkanı gibi ağırlanacağını, pazarlıkta hiç olmaz ise bir şeyler koparabileceğini düşünüyordu.
Daha kapıda kostümünden ötürü Trump’tan ilk fırçasını yiyen Zelenskiy ve dünya üzerindeki hiç kimse birazdan içeride yaşanacakları hayal dahi edemezdi. Ukrayna devlet başkanı pusuya düşmüştü. Ukrayna’nın daha önce bakanlıkta yapan tecrübeli büyükelçisi ve dünya için orta çağda bile eşine az rastlanacak bir tanıklık başlamıştı. Büyükelçi Oksana Markarova’nın oval ofiste yaşadıklarını kimse yaşamak istemezdi.
Ülkesinin devlet başkanı aşağılanıyor, ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı tarafından azarlanıyor, üstelik salonda ney düğü belirsiz Trumpist tipler Zelenskiy’e laf atıyordu, kostümü ile alay ediyordu.
Kimisi için üniforma kimisi için kostüm
Savaş yardımlarının bir kısmını İngiliz siyasal iletişim şirketlerine aktaran Zelenskiy bir süredir Winston Churchill’in ikinci dünya savaşında askeri kıyafet ile dolaşmasından esinlenme ile çok kaliteli avrupa kumaşlarından yeşil haki renkte bir kostüm giyiyordu. Siyasal iletişimcilerin atladığı şey ise Churchill bir askerdi, Zelenskiy ise komedyen. Churchill için üniforma olan Zelenskiy için kostümdü.
İngilizler Zelenskiy’nin eline Churchill’in markasının bir ikonu haline gelen puroyu vermemişlerdi ama lükse düşkün eşiyle beraber Vogue dergisine kapak özel çekimlerle kapak yapıp, farkındalık adı altında başka bir halkla ilişkiler felaketine de imza atmışlardı.
Londra’ya kaçış
Beyaz Saray’dan kovulmaktan beter edilen Ukrayna heyeti yarım kalan görüşmenin ardından yapılması planlanan basın toplantısı da iptal edilince Zelenskiy ile birlikte orayı terk etti.
Aynı sıralarda Donald Trump "Devlet Başkanı Zelenskiy'nin barışa hazır olmadığını tespit ettim. ABD'nin değerli Oval Ofisi'ne saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir" diyerek ülke kamuoyunda Zelenskiy’i açık hedef haline getirdi.
Bu sırada Avrupa'nın önde gelen liderleri sosyal medyada Zelenskiy ve Ukrayna'ya koşulsuz desteklerini ifade ettiler. Zelenskiy artık Vaşington’da kalamazdı. Hızlı bir telefon trafiğinin ardından kendisine en büyük ikinci yatırımı yapan Londra’ya doğru yola çıktı.
Gerçeklerle yüzleşme
Londra’da “Securing our future.” – “Geleceğimizi güvence altına alıyoruz.” gibi iddialı bir isimle hızla organize edilen liderler zirvesine Türkiye’de davet edildi. Vaşington’da yaşanan krize ilk andan itibaren soğuk kanlı yaklaşan Türkiye, İstanbul’da yeni başlayan ABD – Rusya heyetlerinin görüşmelerinin bu gerilimden zarar görmemesi için çaba sarf ediyor.
Sosyal Medya’dan ya da yüz yüze gerilim ne kadar yükselirse yükselsin, gerçekler Avrupa’nın bu işe Amerika’nın saha desteği olmadan girmesine elverişli değil. İngiltere’nin hayal ettiği gibi olası bir barış antlaşmasından sonra saha da barışı korumak için “istekliler koalisyonu”nda istekli ülke kalmayabilir.
Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından yapılan "Özellikle Ukrayna'da olacak bir barış anlaşması ve buna bağlı olarak Avrupa'nın bu çerçevede yeni bir güvenlik mimarisine kavuşup kavuşmayacağını da hep beraber göreceğiz." açıklaması da bu şüphemizi güçlendiriyor.
Avrupa, Türkiye’ye her konuda olduğu gibi bu konuda da ne kadar muhtaç olduğu ile yüzleşmeye devam ediyor. Türkiye’nin dengeleyici politikası şımarık Avrupa için gerçek güvenlik teminatlarından biri haline geliyor.