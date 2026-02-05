Vatandaş, bankalardaki altın hesaplarına 116 ton ekleme yaptı
Vatandaşların bankalardaki altın mevduatı hesaplarındaki birikimler 2025 sonu itibarıyla 588.7 ton altına denk. Bu rakam 2024 yılı sonunda 472.7 ton seviyesindeydi. Geçen yıl altın mevduatı ‘ağırlık’ bazında yüzde 100 ile en hızlı Rize’de arttı. Altın mevduatlarının ağırlık karşılığı sadece Siirt ve Hakkari’de geriledi
Son dönemde hem dünyada hem de Türkiye’de en çok konuşulan yatırım araçlarının başında altın geliyor. Geçen yıl küresel piyasalarda ons bazında yüzde ,,, artan altın, içeride gram bazında yüzde ,,,, değer kazandı.
Bu yıla da hızlı bir başlangıç yaparak tarihi zirvelerine çıkan altın fiyatlarında geçen cuma günü yaşanan sert düşüş tarih sayfalarına geçecek türdendi. Altının geleneksel yatırım aracı olarak görüldüğü Türkiye gibi ülkelerde, fiyat değişimleri çok daha yakından takip ediliyor. Türkiye’de altın birikimlerinin büyük bölümü fiziki olarak yastık altında tutuluyor.
Dünya Altın Konseyi’nin tahminine göre yastık altında 3 bin 500 ton altın var. İstanbul Altın Rafinerisi’nin tahmini ise 5 bin ton civarı. Merkez Bankası’nın yaptığı hesaplamalara göre ise yastık altında yaklaşık 4 bin ton altın var. Sistem dışındaki altın birikimlerine yönelik tahminler farklılık gösterse de bankalardaki altın mevduatındaki birikimleri her ay takip edebiliyoruz.
Hesaplara 116 ton eklendi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalardaki altın mevduatı rakamlarını düzenli olarak her ay kamuoyuyla paylaşıyor. Hatta BDDK verilerinden il bazında kırılımlara ulaşmak mümkün. BDDK verilerine göre, 2024 yılı sonunda bireysel ve tüzel kişilerin bankalarda toplam 1.4 trilyon TL değerinde altın mevduatı bulunuyordu.
Söz konusu tarihte gram altın fiyatının 2 bin 969 TL olduğunu dikkat alındığında, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü 472.7 ton altına denk geldiği hesaplanıyor. 2025 sonu itibarıyla 3.5 trilyon TL’ye ulaşan altın mevduatı tutarını 31 Aralık’taki gram altın fiyatı olan 5 bin 974 TL’ye böldüğümüzde bankalardaki altın mevduatının büyüklüğünün 588.7 tona denk geldiği görülüyor. Yani fiyatlardaki artış altın mevduatlarındaki bakiyeyi büyütürken vatandaşlar geçen yıl ek 116 ton daha altın almış.
Sadece 2 ilde geriledi
Son 1 yıllık dönemde altın mevduatı en hızlı büyüyen il Rize oldu. Rize’de 2024 yılı sonunda bankalardaki altın mevduatının ağırlık karşılığı 2.17 tona denk geliyordu. Söz konusu rakam 2025 yılı sonunda 4.37 ton.
Yani son 1 yılda Rize’deki altın mevduatlarının ağırlık olarak karşılığı yüzde 100 arttı. Bankaların yurtdışındaki şubelerinde tutulan altın mevduatları geçen yıl yüzde 44.64 artarak 13.2 tondan 19.1 tona çıktı. Üçüncü sırada altın mevduatı yüzde 35.55 büyüyen Hatay yer aldı. Hatay’daki altın mevduatlarının büyüklüğü 4.4 tondan 6 tona yükseldi. Aksaray, İstanbul, Antalya, Tunceli ve Muğla geçen yıl ‘ağırlık’ bazında en fazla altın mevduatı artan diğer iller olarak sıralandı. İller arasında ağırlık bazında altın mevduatı azalan illerin başında yüzde 4.72’lik düşüşle Siirt geliyor.
Hakkari altın mevduatının ağırlık bazında gerilediği bir diğer il. Bu iki ilin dışındaki tüm illerde altın mevduatları ağırlık bazında büyümüş durumda. Bankalardaki 588.7 ton altının 198.2 tonu bankaların İstanbul’daki şubelerinde. Ankara’da 66.8 ton, İzmir’de 34.3 ton, Antalya’da 19.5 tona denk altın mevduatı hesabı var.
