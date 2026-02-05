Vatandaş, bankalardaki altın hesaplarına 116 ton ekleme yaptı

Vatandaşların banka­lardaki altın mevdua­tı hesaplarındaki birikim­ler 2025 sonu itibarıyla 588.7 ton altına denk. Bu rakam 2024 yılı sonunda 472.7 ton seviyesindeydi. Geçen yıl altın mevduatı ‘ağırlık’ bazında yüzde 100 ile en hızlı Rize’de arttı. Altın mevduatlarının ağır­lık karşılığı sadece Siirt ve Hakkari’de geriledi

Son dönemde hem dünyada hem de Türkiye’de en çok konuşulan ya­tırım araçlarının başında altın ge­liyor. Geçen yıl küresel piyasalar­da ons bazında yüzde ,,, artan altın, içeride gram bazında yüzde ,,,, değer kazandı.

Bu yıla da hızlı bir başlan­gıç yaparak tarihi zirvelerine çıkan altın fiyatlarında geçen cuma günü yaşanan sert düşüş tarih sayfaları­na geçecek türdendi. Altının gele­neksel yatırım aracı olarak görüldü­ğü Türkiye gibi ülkelerde, fiyat de­ğişimleri çok daha yakından takip ediliyor. Türkiye’de altın birikim­lerinin büyük bölümü fiziki olarak yastık altında tutuluyor.

Dünya Al­tın Konseyi’nin tahminine göre yas­tık altında 3 bin 500 ton altın var. İs­tanbul Altın Rafinerisi’nin tahmini ise 5 bin ton civarı. Merkez Banka­sı’nın yaptığı hesaplamalara göre ise yastık altında yaklaşık 4 bin ton altın var. Sistem dışındaki altın bi­rikimlerine yönelik tahminler fark­lılık gösterse de bankalardaki altın mevduatındaki birikimleri her ay takip edebiliyoruz.

Hesaplara 116 ton eklendi

Bankacılık Düzenleme ve Denet­leme Kurumu (BDDK) bankalarda­ki altın mevduatı rakamlarını dü­zenli olarak her ay kamuoyuyla pay­laşıyor. Hatta BDDK verilerinden il bazında kırılımlara ulaşmak müm­kün. BDDK verilerine göre, 2024 yılı sonunda bireysel ve tüzel kişi­lerin bankalarda toplam 1.4 trilyon TL değerinde altın mevduatı bulu­nuyordu.

Söz konusu tarihte gram altın fiyatının 2 bin 969 TL olduğu­nu dikkat alındığında, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü 472.7 ton altına denk geldiği hesaplanı­yor. 2025 sonu itibarıyla 3.5 trilyon TL’ye ulaşan altın mevduatı tutarını 31 Aralık’taki gram altın fiyatı olan 5 bin 974 TL’ye böldüğümüzde ban­kalardaki altın mevduatının büyük­lüğünün 588.7 tona denk geldiği gö­rülüyor. Yani fiyatlardaki artış altın mevduatlarındaki bakiyeyi büyü­türken vatandaşlar geçen yıl ek 116 ton daha altın almış.

Sadece 2 ilde geriledi

Son 1 yıllık dönemde altın mev­duatı en hızlı büyüyen il Rize oldu. Rize’de 2024 yılı sonunda bankalar­daki altın mevduatının ağırlık karşı­lığı 2.17 tona denk geliyordu. Söz ko­nusu rakam 2025 yılı sonunda 4.37 ton.

Yani son 1 yılda Rize’deki altın mevduatlarının ağırlık olarak karşı­lığı yüzde 100 arttı. Bankaların yurt­dışındaki şubelerinde tutulan altın mevduatları geçen yıl yüzde 44.64 artarak 13.2 tondan 19.1 tona çıktı. Üçüncü sırada altın mevduatı yüzde 35.55 büyüyen Hatay yer aldı. Ha­tay’daki altın mevduatlarının bü­yüklüğü 4.4 tondan 6 tona yükseldi. Aksaray, İstanbul, Antalya, Tunce­li ve Muğla geçen yıl ‘ağırlık’ bazın­da en fazla altın mevduatı artan di­ğer iller olarak sıralandı. İller ara­sında ağırlık bazında altın mevduatı azalan illerin başında yüzde 4.72’lik düşüşle Siirt geliyor.

Hakkari altın mevduatının ağırlık bazında gerile­diği bir diğer il. Bu iki ilin dışındaki tüm illerde altın mevduatları ağırlık bazında büyümüş durumda. Banka­lardaki 588.7 ton altının 198.2 tonu bankaların İstanbul’daki şubelerin­de. Ankara’da 66.8 ton, İzmir’de 34.3 ton, Antalya’da 19.5 tona denk altın mevduatı hesabı var.