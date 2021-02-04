Vatandaş en çok bankalardan şikayetçi oldu

2020 yılında pandeminin etkisiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan başvurularda önemli artış yaşandı. 2019’da 20 bin 968 olan başvuru sayısı 2020 yılında 90 bin 209’a ulaştı. Geçen yıl yıl yapılan başvurular konulara göre dağıtıldığında, yüzde 80’ni ekonomi, maliye ve vergi alanı oluşturdu. Bunu yüzde 4.10 ile kamu personel rejimi, yüzde 3.36 ile adalet, milli savunma ve güvenlik, yüzde 2.01 ile eğitim-öğretim, gençlik ve spor takip etti. Diğer yandan başvurularda en fazla artışın ekonomi, maliye ve vergi alanında yaşanması dikkat çekti. 2019 yılında bu alanda 1568 olan başvuru sayısı 2020 yılında 72 bin 418’e ulaştı ve toplam başvuruların yüzde 80’ini oluşturdu. Ekonomi, maliye ve vergi alanında yaşanan artışta, salgın döneminde verilen destek kredi talepleri hakkında yapılan başvuralar etkili oldu. Kuruma 2020 yılında yapılan toplam 90 bin 209 adet şikayet başvurusunun 70 bin 440’ının, salgın kapsamında verilen destek kredileriyle ilgili bankacılık işlemlerinde yaşanan sorunlara ilişkin olduğu öğrenildi. Söz konusu başvuruların 70 bin 187’si ise sonuçlandırıldı.

Kamu personel rejiminde 2019 yılında 4656 olan başvuru sayısı 3703, adalet, milli savunma ve güvenlik alanında 2019’da 3250 olan başvuru 2020 de 3032 oldu. 2020 yılında yapılan toplam 90 bin 209 şikayet başvurusunu idareler bazında değerlendirildiğinde ise en fazla başvuru yüzde 76.25’lik oranla banka ve finans kurumlarına yönelik gerçekleşirken, bunu yüzde 2.42 ile Adalet Bakanlığı, yüzde 2.22 ile mahalli idareler, yüzde 2.06 ile üniversite ve fakülteler, yüzde 1.91 ile Sağlık Bakanlığı, yüzde 1.40 ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve yüzde 1.26 ile Milli Eğitim Bakanlığı izledi.

EN FAZLA BAŞVURUYU 25-34 YAŞ ARASI YAPTI

Yaş grubu dağılımına bakıldığında ise, en fazla başvuruyu 32 bin 232 bin dilekçeyle 25-34 yaş aralığının yaptığı görülüyor. 28 bin 273 başvuru ile Marmara Bölgesi ilk sırada yer alırken, İç Anadolu Bölgesi 15 bin 549 başvuru ile ikinci sırada yer aldı. Vatandaşlar kuruma başvurularını elektronik ortamda yapmayı tercih ettiler. Yüzde 95.48’i e-başvuru olarak gerçekleşirken, posta ile yapılan başvuruların oranı yüzde 3.63’de kaldı.