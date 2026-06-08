Vatandaşın birikimleri altın ve yatırım fonuna akıyor
Gerçek kişilere ait finansal varlıkların toplam hacmi mart sonu itibarıyla yıllık yüzde 37,3 artışla 25,9 trilyon liraya ulaştı. Varlıklar içinde hala en büyük bölümü oluşturan TL mevduatta yıllık artış yüzde 19’da kalırken, altında yüzde 132,9, yatırım fonlarında yüzde 68,9 artış yaşandı.
Hane halklarının finansal araçlara yaptıkları yatırımlarda TL mevduat hala en büyük paya sahip olmaya devam ederken, tercih giderek altın ve yatırım fonlarına kayıyor.
Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Emeklilik Gözetim Merkezi gibi ekonomi ile ilgili kurumların verileri gerçek kişilerin geleneksel finansal yatırım aracı olan TL mevduattaki artışın hız kestiği, buna karşılık kıymetli maden depo hesapları ile emeklilik ve menkul kıymet yatırım fonlarında rekor sayılacak artışlar yaşandığını gösteriyor.
Merkez Bankası’nın en son yayımladığı yılın ilk çeyreğine ait Finansal İstikrar Raporu’nda yer alan bir hesaba göre hane halkı finansal varlıklarının toplam hacmi geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüze 37,3 artış kaydederek 25 trilyon 898 milyar liraya ulaştı. Bu hacim, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hafta başında açıkladığı büyüme verilerine göre mart itibarıyla son bir yılda cari fiyatlarla 67 trilyon 497,1 milyar lira olarak gerçekleşen gayri safi hasılanın (GSYH) yüzde 38,4’ü oranında bir büyüklük oluşturdu. Hane halkı finansal varlıklarının parasal sıkılaştırmanın henüz başlamadığı 2023’ün ilk çeyrek sonu itibarıyla yüzde 41,8 olan GSYH’ye oranı, 2024’ün aynı çeyreğinde yüzde 42,3’e kadar çıkmış, ancak 2025 ilk çeyrek sonunda yüzde 39,3’e inmişti. 2026’da da devam eden düşüşte, cari fiyatla milli gelirin finansal varlıklardan daha hızlı büyümesi etkili oldu.
Üçte biri TL mevduat
Hane halkı finansal varlık hacmi içinde mart sonu itibarıyla en büyük bölümü 8 trilyon 38 milyar lira ile gerçek kişilere ait TL cinsi mevduatlar oluşturuyor. Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin yurt dışı şubelerdeki de dahil söz konusu TL mevduat hacminde son bir yılda yüzde 19’la enflasyonun çok altında bir cari artış yaşandı. Tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre mart sonu itibarıyla yüzde 30,87 olan yıllık enflasyondan arındırıldığında, TL mevduat hacminde son bir yılda reel bazda yüzde 7,1 daralma olduğu görülüyor.
Önceki ekonomi yönetimi döneminde kur şoku kaygısı ile vatandaşların dövize yönelişini kırmak için 2021 sonunda ihdas edilen kur korumalı mevduat (KKM) ile 2022 yılında başlatılan dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat (DDM) uygulamasında kamuya gelen aşırı yükler nedeniyle hesap açma ve yenileme işlemleri Ağustos 2023’te yeni yönetimce sonlandırılmıştı. İki türdeki mevduatın 2024 ilk çeyrek sonunda 1,6 trilyonu aşan hacmi, 2025 ilk çeyrek sonunda 652 milyara, bu yıl aynı tarih itibarıyla ise 2 milyar lira dolayına kadar düştü. Bu hesapların toplam varlıklar içinde 2023 çeyrekte yüzde 17,5 olan payı neredeyse sıfıra indi.
Gerçek kişilere ait dolar, Euro gibi yabancı para cinsi mevduat hesaplarının toplam hacmi ise yıllık bazda dolar cinsinden yüzde 11 daralırken, bunun TL karşılığı kur artışı ile birlikte sadece yüzde 4,5’lik bir artışla 2 trilyon 740 milyar lira oldu. Söz konusu hesapların hane halkı toplam finansal varlıkları içinde 2023 ilk çeyrek sonu itibarıyla yüzde 9,1 olan payı bu yıl aynı tarihte yüzde 4,1’e kadar indi.
Altın hesaplarında rekor büyüme
Bankalardaki gerçek kişilere ait ve ağırlıkla altından oluşan kıymetli maden depo hesaplarının hacmi ise son bir yılda yüzde 132,9’la rekor bir büyüme kaydederek 3 trilyon 947 milyar liraya ulaştı. Söz konusu hesapların toplam hane halkı finansal varlıkları içinde önceki yıllarda yüzde 8’lerde bulunan payı bu yıl ilk çeyrek itibarıyla yüzde 15’i aştı. Kıymetli maden hesaplarının hane halkı varlıkları içindeki payının büyümesinde yatırımcı tercihi yanında, değerli metal fiyatlarında son dönemde gözlenen hızlı artışlar daha da fazla etkili oldu.
Kıymetli madenler depo hesapları, sadece bankalarda ve finansal sistem içinde bulunan altın, gümüş, platin vb. kıymetli madenleri kapsıyor. Bunlar kaydî hesaplar olup fiziki altın bankaya teslim edilerek veya bankadan alınarak açılan vadesiz ve vadeli hesapları gösteriyor. Evde, kasada, dolapta veya başka yerlerde fiziki olarak saklanan, bankacılık sistemine girmemiş, yastık altı altınlar ise resmi istatistiklerde görünmüyor.
Fon yatırımları da hızlı büyüdü
Hane halklarının yatırım fonu portföyü son bir yılda yüzde 68,9 artışla 7 trilyon 448 milyar lira ile TL mevduat hacmine yaklaştı. Bunun 2 trilyon 350 milyar liralık bölümünü emeklilik, 5 trilyon 99 milyarını da menkul kıymet yatırım fonları oluşturdu. Yatırım fonlarının toplam hane halkı finansal varlıkları içinde 2023 ilk çeyrek sonu itibarıyla yüzde 12,4 olan, 2024 ilk çeyrekte sonunda yüzde 17,8’e, geçen yıl aynı tarihte yüzde 23,4’e çıkan payı bu yılın aynı döneminde de artmaya devam ederek yüzde 28,8’e kadar yükseldi. Hanelerinin yatırım fonu portföyünün 2023 ilk çeyrek sonunda yüzde 5,2 olan GSYH’ye oranı da yüzde 11’e kadar çıktı.
Bu verilere göre, yatırım fonları dâhil olarak değerlendirildiğinde hane halkı finansal varlıklarının yaklaşık yüzde 60 dolayındaki bir bölümü TL mevduat ve yatırım fonlarında park etmiş durumda.
Portföy çeşitlendirme eğilimi
Merkez Bankası uzmanlarına göre hane halkının portföy çeşitlendirme eğilimi devam ediyor. Finansal İstikrar Raporu’nda yer alan ve 2026 mart ayı itibarıyla durumu analiz eden bir değerlendirmede, Borsa’ya yatırımın zayıf seyrettiği, devlet katkısının düşürülmesinin de emeklilik fonlarına ilgiyi azalttığı vurgulandı.
Raporda, hane halklarının portföy tercihlerindeki değişime ilişkin şu görüşlere yer veriliyor:
“Hane halkının hisse senedi yatırımlarındaki zayıf seyir sürerken, yatırımcı sayısı da 6,4 milyon kişi olmuştur. 2025 yılı sonuna kıyasla hane halkı hisse portföyünün reel endeksinde ise sınırlı büyüme kaydedilmiştir. Öte yandan, uzun süredir ılımlı yükseliş kaydeden hane halkı bireysel emeklilik yatırımları nominal olarak mart ayında gerilemiştir. Emeklilik fonlarında devlet katkısının ocak ayı başından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20’ye düşürülmesinin söz konusu gelişmede etkili olabileceği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı mevcut Rapor döneminde yataya yakın hareket etmiştir. Hane halkının tasarruflarını uzun dönemli araçlarda değerlendirme alışkanlığı kazanmasının finansal istikrara katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Hane halkının elinde bulunan yatırım fonlarında yatırımcı sayısı mart ayında 5,5 milyon kişi olurken, fon büyüklüğü 5,1 trilyon TL’ye ulaşmıştır. 2025 yılı sonuna kıyasla hane halkının yatırım fonu portföyü reel olarak yataya yakın hareket etmiştir.”
Hisse senedinin payı yüzde 10 civarı
Hane halkı finansal varlıkları içinde BIST’ta işlem gören hisse senetlerinin hacmi de son bir yılda yüzde 38,6 artışla 2 trilyon 560 milyar lira oldu. Toplam finansal varlıklar içinde hisse senetleri yüzde 9,9 oranında bir pay aldı. 2023’ün ilk çeyreği sonunda yüzde 12 olan, 2024’ün aynı döneminde yüzde 13,9’a çıkan bu pay, izleyen dönemde düşüşe geçmişti. Gerçek kişilerin portföyündeki tahvil ve bonolar da toplamdaki payı küçük olmakla birlikte son bir yılda yüzde 79,8 gibi yüksek oranlı bir artışla 890 milyar liraya ulaştı. Hane halkı finansal varlıkları içinde mart sonu itibarıyla 47 milyar liralık bir repo hesabı bulunuyor ve toplamda yüzde 0,2 pay alıyor. Aynı tarihte dolaşımdaki para da 226 milyar lira ile yüzde 0,9 paya sahip. Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu’nda “TL mevduat ve para piyasası fonları getirilerinin TCMB fonlama faizi ve likidite yönetimine ilişkin atılan proaktif adımlar ile desteklenmesi hane halkının TL finansal varlıklara yönelik tercihini olumlu etkilemektedir” görüşü dile getirildi.
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