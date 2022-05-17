Gayrimenkul alımı yöntemiyle vatandaşlık kazanma sınırı 400 bin dolara yükseltildi. Ayrıca bireysel emeklilik sistemine 500 bin dolar yatırarak 3 yıl süreyle sistemde kalma şartıyla Türk vatandaşlığı verilmesinin yolu açıldı.

Gayrimenkul ve bireysel emeklilik yoluyla vatandaşlık elde edilmesine ilişkin düzenlemeyi değerlendiren DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, ‘Vatandaşlık ve bireysel emeklilikle döviz ihtiyacı çözülmez’ dedi. Döviz ihtiyacını karşılamanın tek yolunun kalıcı ve doğrudan yatırımları ülkeye çekmek olduğunu kaydeden Çanakçı, “Vatandaşlık, gayrimenkul hileleriyle daha da ucuzluyor” uyarısında da bulundu.

Ekspertiz raporlarını Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’ne (TDUB) üye gayrimenkul değerleme uzmanlarının düzenlediğini hatırlatan Çanakcı “TDUB, bağımsızlığın ortadan kalkmaması ve art niyetli raporların düzenlenmemesi için ekspertiz raporlarının algoritma şeklinde sistematik olarak dağıtılmasını sağlamıştı. Ancak baskılar sonucu algoritma işlemi iptal edildi. Yabancı uyruklu kişilerin gayrimenkul değerleme uzmanı veya şirketi seçmesinin yolu açıldı. Böylece gayrimenkullerin satış bedeli çok daha yüksek gösteriliyor ve vatandaşlık mevzuatta görünenden daha düşük bir fiyata kazanılıyor. Vatandaşlık, bu tür gayrimenkul hileleriyle daha da ucuzluyor. DEVA Partisi olarak konunun bu boyutunun da yakından takipçisi olacağız” dedi.

“Yönetmelik iptal edilene kadar ne kadar zeytinlik yok oldu?"

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Danıştay 8. Dairesi’ tarafından zeytinliklerde madencilik izni veren yönetmeliğin yürütmesi durdurulana kadar geçen sürede zeytinliklerde yapılan kesim ve taşınma işlemlerini TBMM gündemine taşıdı.

1 Mart tarihinde yayımlanan yönetmeliğin Danıştay tarafından 51 gün sonra yürütmesinin durdurulduğuna dikkat çeken Budak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e şu soruları yöneltti: “Bakanlığınız yönetmeliğin yürürlükte kaldığı 51 gün boyunca kaç işletmeye zeytinlik alanlarda faaliyette bulunma izni vermiştir? Faaliyet izni verilen zeytinliklerin toplam alanı kaç dönümdür? İzinler kapsamında kesilen zeytin ağacı sayısı kaçtır? Hangi illerde zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetine izin verilmiştir? İzin alan şirketlerden kaçı mevcut zeytin ağaçlarını taşımayı, kaçı yeni zeytinlik bahçesi tesis edilmesini taahhüt etmiştir? Bu taahhütler yerine getirilmiş midir? Danıştay 8. Daire tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına itiraz edilmiş midir?”