VDK’nın stok gözetim programının anlamı
24 Aralık 2025 tarihli yazımın başlığı, ”İşletmelerde zorunlu elektronik envanter uyarısı: Hazırlanın” şeklindeydi. Yazıma, “Hadi biraz mali astrologluk yapıp 2026 ve sonrasına ilişkin tahminlerde bulunayım. Geçen senelerde ısrarla gelmekte olanı anlatmış, sürekli uyarılarda bulunmuş ve eski alışkanlıklarınızı unutun başka bir dönem geliyor demiştim. 2025’i kapatırken bu sefer stoklar ve üretim maliyetleri için aynı uyarıyı yapayım. Bu sene sonu itibariyle hesaplarınızı toparlayın ve yeni seneye düzgün başlayın. Bu köprüden önce son çıkış olabilir. Elektronik envanter defteri tutma zorunluluğu geldiğinde hazır değilseniz ilk yıldan itibaren izah üstüne izah yapmak zorunda kalır, vergi dairesinden işe gidecek zaman bulamayabilirsiniz” diye başlamıştım.
Daha yazının mürekkebi kurumadan, VDK’nın Risk Analiz Sistemince riskli görülen mükelleflere, VDK’nın, stok bildirimine ilişkin (kurganvari) bilgi isteme yazıları göndermeye başladığını öğrendik. Geçen hafta, DÜNYA’da köşe yazarı Mahmut Bülent Yıldırım’ın (26.2.2026 tarihli ) yazısının başlığı, ”Maliye Stok Denetimine Başlıyor” şeklindeydi. Hem benim yazımı hem de M. Bülent Tiryaki’nin yazısını tekrar okumanızı tavsiye ediyorum. Aynı şeyleri tekrar etmeyeyim.
Bölüm bölüm dijitalleşme süreci
Şunu bilmekte fayda var, e-fatura, e-irsaliye, e-gider makbuzu, e-defter tüm mükellefleri dijital ortamda çok görünür ve şeffaf hale getirdi. Bu nedenle aslında belki farkında değilsiniz ama herkes şu an “kabaca” e-envantere geçti. E -envanter, ayrıntılı stok bildirimleri devreye girdiğinde, Mali İdarenin ayrıntılı olarak mükelleflerin stoklarını izleyebilme dönemi başlamış olacak. VDK öteden beri sahte belge incelemeleriyle meşgul ediliyor olmaktan şikayetçidir. Sahte belge incelemeleri, mali idarenin, işletmelerde maliyet muhasebesi ve stok hesaplarına yeterince zaman verememesi sonucu ve boşluğu yaratmıştı. Vergi incelemelerinde daha ziyade indirimler, istisnalar ve giderlerle meşgul olunur ve esas konuya (stoklar ve maliyet muhasebesine) girilemezdi. Randıman incelemeleri bu konunun etrafında dolaşma denemeleridir. Alt yapının giderek gelişmesi, tüm yönleriyle elektronik kayıt sistemine geçilmesi, mali idareyi envanter ve stokları da denetime alma arayışı noktasına getirdi.
Mükelleflerin bir kısmı, stoklardan maliyetlere aktarması gereken tutarı olması gerekenden daha fazla aktarabiliyor. Doğal olarak, bunu yapan şirketlerde stoklar gerçeği yansıtmıyor. Her vergi affında stoklar için de af talebinde bulunulmasının, kayıtlarda görülmeyen stokların kayda alınması veya kayıtlarda görülüp stoklarda fiilen olmayan stoklarla ilgili beyanda bulunulmasının nedeni tam da budur. Sağlıklı bir maliyet muhasebesi sistemi yoksa maliyetlerin doğru hesaplanabilmesi çok zordur. Bu durum da brüt satış kârını manipülasyonlara hazır hale getirir.
Stok affından yararlanırken stoklarını fazla beyan edip, bu hayali stokları bir sonraki affa kadar maliyetlere aktarıp, böylece vergiyi istedikleri gibi ayarlayanlar varmış. Mali idare, bu nedenle, af sonrası fiili envanter çalışmaları ile hayali stok artırımlarının da peşine düşmeye çalışıyordu. Dijitalleşmenin getirdiği yeni imkânlar, artık VDK’ya, üzerinde yeterince çalışılmamış riskli alanları, mükellefleri tespit edip üzerine gidebilme imkânı veriyor.
Stokları riskli mükellefler nasıl belirlenmiş olabilir?
VDK'nın sitesinde yapılan açıklamalara göre, Risk Analiz Sistemi’nde, mükelleflerle ilgili 1000'den fazla risk testi yapıldığı, çok çeşitli kaynaklardan toplanan bilgiler ve mükellef beyanlarından hareketle çok yönlü analizler yapılarak mükelleflerin risk gruplarına ayrıldığı ve en yüksek riskli sayılan şirketlerle, riskin büyüklüğüne göre inceleme görevlendirmelerinin yapıldığını anlıyoruz.
Doğrudan da inceleme başlatmıyor, ilk etapta mükelleflerden bilgi ve izahat istiyorlar. Gelen bilgi ve açıklamalar şüpheyi teyit ediyorsa, mükellefler incelemeye sevk edilecekler. İncelemeye sevk halinde, vergi müfettişlerine, yapılan risk değerlendirme raporları da gönderilerek inceleme sürecinin de desteklenmesi sağlanmaktadır.
Köprüden önce son çıkış
Önceki yazımın sonuç bölümünü paylaşayım: "Bu sene sonunda stok hesaplarınızı fiili durumla uygun hale getirin. Fazlanız varsa kayda alın, noksanınız varsa yine gerekli kayıtları yapın. 2025 düzeltme yılınız olsun, 2026’ya düzgün başlayın. Kendinizi zorunlu elektronik envanter dönemine şimdiden hazır hale getirin. Demedi demeyin, bana da söylemiştim dedirtmeyin.” VDK’nın göndermeye başladığı stok bildirim yazılarından sonra bu uyarımı tekrar hatırlatma gereği duyuyorum.
DÜNYA 46 yaşında
Türkiye’nin alanında öncü ve köklü gazetesi DÜNYA 46 yaşında. DÜNYA, 46 yıldır her gün ekonominin, işletmelerin nabzını tutup, gündemini takip edip, bilgilendirip, Anadolu’nun sesi olma gayretinde. Son 20 yılının şahidiyim…
|Borsa
|13.717,81
|-1,16 %
|Dolar
|43,9736
|0,09 %
|Euro
|51,7941
|-0,30 %
|Euro/Dolar
|1,1766
|-0,42 %
|Altın (GR)
|7.433,63
|-0,03 %
|Altın (ONS)
|5.263,87
|1,30 %
|Brent
|73,0900
|2,91 %