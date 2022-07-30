Ve karşınızda "Batıbayazıt"

Dosso Dossi Holding denilince hepimizin aklına dünyada ilk kez gerçekleştirdiği turizm ve fuar konseptini uygulayan etkinlik gelir. Her yıl Türkiye’de ve yurtdışında düzenlenen bu etkinliklerde dünyanın en ünlü yüzleri podyuma çıkar. Adriana Lima, Kendall Jenner, Izabel Goulart, Isabeli Fontana, Paris Hilton gibi dünyanın tanıdığı bu isimler podyumda yürür, milyonlarca kişiye ulaşan paylaşımlar Türkiye’yi bir anda dünyanın asıl yıldızı haline getirir. Bu kadar kişiye ulaşan reklamın bedelini ölçmek imkansızdır aslında.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan’a “Devletin desteğini alıyor musunuz?” diye sorduğumda yanıtı, “Hayır, her bir kuruşu kendimiz ödüyoruz” oluyor. Antalya, İstanbul ve Bursa’da çeşitli dönemlerde düzenlenen bu etkinliklere son dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi de katılmış halde. Bunda Hikmet Eraslan’ın özel bir çabası var. Unutulmuş kentleri hatırlamak, umutsuz yüzleri tebessümle buluşturmak, ülkenin her bir bölgesinin eşit olduğunu vurgulamak… Eraslan’a göre bu Ağrı-Doğubayazıtlı olduğu için daha da anlamlı hale geliyor. 2020’de Eraslan ilk Doğu seferine memleketi Doğubayazıt’tan başladı. Türkiye ve dünyanın önde gelen mankenlerini Ağrı Dağı’nın tam da karşısında, Nuh’un Gemisi’nin kalıntılarının olduğu Meşar Köyü’nde yürüttü. Yani İran karakollarına birkaç kilometre ilerideki doğduğu köyde. Ardından defile Ağrı’nın tarihi sembolü İshak Paşa Sarayı’nda devam etti. Bir anda Ağrı deyim yerindeyse magazin dünyasının ilgi odağı oldu.

DİYARBAKIR’DA ÜNLÜLER GEÇİDİ

Eraslan, “Bu etkinliğimizle İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret eden turist sayısı bile değişti” diye özetliyor. Ağrı ile ilgili ikinci çalışma ise sanata düşkünlüğü ile bilinen Erarslan’ın özel koleksiyonuyla gerçekleşti. İş insanı Hikmet Eraslan’ın kişisel koleksiyonunda bulunan ve İtalyan ressamların orijinal eserlerinden oluşan 58 adet yağlı boya tablo, İshak Paşa Sarayı’nda geçtiğimiz yılın temmuz ayında sergilendi.

Eraslan’ın bu iki adımı Diyarbakır ile devam etti ve Doğu’daki ikinci defile bölgenin en büyük kentinde gerçekleşti. Diyarbakır’da deyim yerindeyse bir anda gündem düzenlenen defiledeydi. Aralarında Tülin Şahin, Demet Şener, Zeynep Sever Demirel, Buse İskenderoğlu, Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan, Şira Sahilli, Deren Talu, Derin Talu ve Madelein Sarıkabadayı’nın da olduğu 25 manken, Diyarbakır’ın tarihi ve turistik bölgeleri arasında yer alan On Gözlü Köprü, Cemil Paşa Konağı ve Keçi Burcu’nda gerçekleştirilen defilede boy gösterdi.

Hem Diyarbakır hem de Ağrı için atılan bu iki adım sadece sosyal bir etkinlik değildi elbet. Doğu’nun turizme açılmasına da bir katkıydı. Eraslan bununla da yetinmedi. Bu yıl ise doğduğu Doğubayazıt’ı deyim yerindeyse tarihi bir gece yaşattı.

SARAYDA NUH’UN GEMİSİ SERGİSİ

Eraslan’ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği etkinlik iki bölümden oluştu. İlki dünyaca ünlü Türk ressam İsmail Acar’ın İshak Paşa Sarayı’ndaki muhteşem eserlerinden oluşan sergisiydi. Saray belki de 300 yıllık tarihindeki en renkli gününü yaşadı. Toplam 40 eserin bulunduğu sergide İsmail Acar’ın Ağrı Dağı’na atfen yaptığı ‘Nuh’ ismini verdiği dijital art çalışması büyük ilgi gördü. Doğubayazıt’ta büyük ilgi gören İsmail Acar, anlamlı bir atölye çalışması da gerçekleştirdi. 2300 rakımlı Meşar Köyü’nde çocuklar ile buluşan Acar, beraberinde getirdiği resim malzemelerini dağıttı. Hikmet Eraslan ve İsmail Acar ile bir süre sohbet eden çocuklar, daha sonra ‘Nuh’un Gemisi’ efsanesine dair hayallerini resmettiler.

Serginin ardından akşam ise düzenlenen konser tam anlamıyla Doğubayazıt’ı Batıbayazıt’a çevirdi. İstanbul’da pek göremeyeceğiniz bir eğlenceydi aslında yaşanılanlar.

30 bin genci buluşturdu

Doğubayazıt ilçesindeki stadyumda gerçekleştirilen “Ağrı Dağı Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi” etkinliğine tam 30 bin kişi katıldı. Festivalde Çakal, Reckol, Tara Mamedova, Yunus Agıri, Xero Abbas, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş gibi isimler sahne aldı. Bunların birçoğu bırakın Doğu’yu, Ağrı’ya hatta Doğubayazıt’a ilk kez adımını atmıştı. Birçoğu ilk kez bu kadar kalabalık bir kitleye konser veriyordu. Hem de gökyüzünü sık sık aydınlatan havai fi şeklerle birlikte…

Dossi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Mr.Dosso Dossi” imzası ile yaptığı DJ Show ile yine sahnedeydi. Eraslan ile yaptığımız sohbette sadece Doğubayazıt veya Ağrı’dan değil, Erzurum’dan, Kars’tan, Iğdır’dan, Van’dan hatta Muş ve Diyarbakır’dan gelenler olduğunu öğrendik. Eraslan, “Bana gelen bir mesaj beni derinden etkiledi aslında. Yaptığımız işin de özetiydi. 24 yaşında bir kızımız, ‘Hikmet bey, ben Doğubayazıtlıyım. Akşam evden çıkmamız bile zor iken sizin etkinliğiniz için özel izin aldım babamdan. Sağ olsun o da beni kırmadı. Hayatımızın en güzel anlarından birini yaşattınız’ demesi bana verilen en büyük ödül oldu” diye anlatıyor.

Ağrı ve Diyarbakır’a ilk kez 90’lı yılların ikinci yarısında üniversite zamanında yaptığım Doğu turuyla gitmiştim. Belki yazımın konusu değil ama bahsetmeden geçemem de. O dönemde sık sık kimlik kontrolleri nedeniyle huzursuzca gezdiğim kentlerin yerini konserler, defileler alıyor. Roketlerin yerine geceleri hava fi şekler aydınlatıyor. Sokağa çıkma yasaklarıyla hatırladığım sokakların yerini de hınca hınç dolu konserler alıyor. İshak Paşa, Ağrı Dağı’nın etekleri, 2.300 rakımlı Meşar Köyü, Diyarbakır’daki surlar, On Gözlü Köprü, Cemil Paşa Konağı ve Keçi Burcu’nda rengarenk etkinlikler düzenleniyor. Bölgeye yapılan her bir yatırımın bir başka önemi var bizler için, orada yaşayanlar için. Ama Doğu’nun Batı’ya olan hasretini ise bu tür etkinlikler, konserler, ünlü yüzler ve doyumsuz eğlenceler sona erdiriyor. Doğubayazıt bir gece de olsa üstündeki yorgunluğu atıp, eşsiz ayakkabısını giyiyor ve birden Batıbayazıt’a dönüyor. Tıpkı masaldaki gibi…