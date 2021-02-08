Veee 2020’de işsizlik oranı…

Sakin başlayacak olan bu haftanın ilerleyen günlerinde, işsizlik, sanayi üretimi ve cari açık gibi birbirinden çarpıcı veriler açıklanacak.

Çarşamba sabahı TÜİK, Kasım ayı işgücü verilerini duyuracak. Pandemi döneminde artmayan, hatta tersine düşüş gösterdiği için dikkatleri üzerine çeken işsizlik oranı, son iki aydır yüzde 12,7 düzeyinde. Son aylarda sanayi sektöründeki üretim göstergelerinde ciddi bir canlılık var. Bunun istihdama yansıdığını da biliyoruz. Ancak istihdamın ana kaynağı olan hizmet sektöründe ekonomik faaliyet, salgın nedeniyle hala zayıf seyrediyor. Bu da istihdamda güçlü bir artış görmemizi engelliyor. Şu sıralarda yükselen faiz oranları da tüketimi yavaşlatacağı için hizmet sektörü istihdamının bir süre daha zayıf seyretmesine neden olabilir. Benzer şekilde, inşaat sektöründe yaşanan durgunluk da, bu alandaki istihdamın artmasını engelliyor.

Bu çarşamba öğreneceğimiz kasım sonuçları, 2020 genelinin de işsizlik oranını verecek. Bunun nedeni TÜİK’in veri derleme yöntemi. Şöyle ki; TÜİK eskiden beri yıllık işsizlik oranını Şubat- Mayıs-Ağustos-Kasım dönemlerinin ortalaması ile hesaplıyor. 2020’nin bu aylarında işsizlik oranları sırayla yüzde 13,6, yüzde 12,9 ve yüzde 13,2 idi. Kasım sonucuna göre yıllık işsizliğin yüzde 13,2 civarında gerçekleşme olasılığı yüksek görünüyor.

Çarşamba sabah açıklanacak başka bir veri ise sanayi üretim endeksi. Gösterge son aylarda iyi bir performans gösteriyor. PMI verisi, Aralık ayında yavaşlayarak da olsa sanayide üretimin artmaya devam ettiğini göstermişti. Bu nedenlerle çarşamba sabahı iyi bir sonuç görebiliriz.

Haftanın önemli verilerinden biri cuma sabahı açıklanacak olan TCMB beklenti anketi. Büyüme, enflasyon ve kur ekseninde son beklentilerin ortaya çıkacağı bu veri, yeni ekonomi yönetiminin politikalarının şekillenmesi ve etki ölçümü açısından kilit taşlardan biri. Haftanın son verisinde, yıllık cari açığın ne düzeyde olduğunu göreceğiz. İhracat beklenenden zayıf, ithalat ise beklenenden çok yüksek geldiği için OVP’deki cari denge tahmininden ciddi bir sapma göreceğiz. Ancak artık yıl geride kaldığı için, gelecek verinin piyasalar üzerinde bir etkisi olmayacak.

YURTİÇİ

Çarşamba 10:00 Kasım ayı işgücü istatistikleri

Çarşamba 10:00 4. Çeyrek kamu istihdamı

Cuma 10:00 Aralık ayı Sanayi üretim endeksi

Cuma 10:00 Aralık ayı perakende satış ve ciro endeksleri Cuma 10:00 TCMB Beklenti anketi

Cuma 11:00 Aralık ayı ödemeler dengesi

YURT DIŞI

Çarşamba 10:00 Almanya Ocak enflasyonu

Çarşamba 16:30 ABD Ocak enflasyonu