Veee 2021 enflasyonu….

Uzun zamandır merakla beklenen aralık ayı enflasyon verileri bu sabah 10’da açıklanıyor. Maalesef artık tartışmalı bir veri olduğu için hem beklentiler arasında bir konsensüs yok; hem de beklentiler ve gerçekleşmeler arasında bir ıraksama görüyoruz. Öyle ki yıllık enflasyona yönelik tahminler ve anket sonuçları yüzde 23 ile 40 arasında değişiyor. En iyimser beklentiler gerçekleşmiş olsa dahi sonuç 2003’en sonraki en yüksek oran olacak.

Son bir haftadır ülke gündemini meşgul eden konulardan biri kurlardaki gerileme ile perakende fiyatlarının düşüp düşmeyeceği oldu. Dolar kuru 18’den 11- 13 bandına gerileyince, marketler başta olmak üzere çok sayıda ticaret erbabına karşı yönelik bu konuda (farklı üsluplarda) beklentiler dile getirildi. Ancak bu beklentilerin gerçekleşmesi, kısıtlı sayıda sektörde, az sayıda üründe ve kurda yaşanan gerilemeden çok daha düşük oranlarda gerçekleşebilir. Bu konuyu başka bir yazının gündemi olarak bırakıp, enflasyon verisine geri dönelim.

Ayın son 10 gününde kurlarda gerçekleşen gerilemenin enflasyona etkisi son derece sınırlı olacaktır. Bunun bir nedeni az önce değindiğim gibi çok az sayıda üründe küçük indirimler yapılmış olması, bir nedeni de TÜİK’in verileri hesaplarken, bazı ürünlerin fiyatlarını ayda iki kez, bazılarını ayda dört kez, bazılarını ise günlük olarak takip etmesi. Kurumun kendi ifadesi ile durum şöyle: “Taze sebze ve meyveler, futbol maçına giriş ücreti, LPG, tüp gaz ve seçilmiş 16 gıda ürünü haftada bir kez ve diğer ürünler ayda iki kez derlenmektedir. Sigara, mücevher (altın), benzin ve mazot fiyatları ise günlük olarak takip edilmektedir.”

Bu hafta ilgi çekici olacak verilerden biri de aralık ayı dış ticaret verileri olacak. Sonuçlar Sayın Cumhurbaşkanı’nın da katılacağı bir toplantıda açıklanacak.“Rekabetçi” kurun ihracatı destekleyip desteklemediğini, beklendiği gibi ithalatta bir duraksama olup olmadığını aralık verisinde göreceğiz. Sanıldığının aksine TL’deki değer kaybının ihracat üzerinde artırıcı etkisi hem düşük hem de geçicidir. TL’deki hızlı değer kaybının asıl etkisi ithalat üzerinde düşürücü yönde olabilir. O da fiyat esnekliği yüksek olan ve ithalatı zorunlu olmayan mallarda görülebilir. Aralık verisinden bağımsız olarak ihracat verilerinde yıllık bazda her durumda güzel sonuçlar göreceğiz. Ama sakın bunun yüksek kurdan kaynaklandığını düşünmeyin. İhracatımızdaki güçlü performansın üç ana sebebi hedef pazarlarımızdaki büyüme, küresel mal fiyatlarındaki artış ve geçen yıldan gelen baz etkisi. 2021’de pek çok ülkenin ihracatı bu üç nedenden ötürü yüksek artışlar gösterdi.

Önemli bir diğer veri ise yine bu sabah İSO tarafından ilan edilecek olacak aralık ayı PMI göstergesi. Hazirandan bu yana 50’nin üzerinde seyreden endeks, kasım ayında 52 puan düzeyinde idi. Güçlü ihracat ve sanayi üretimine rağmen, aralıkta para piyasalarında yaşanan volatilitenin PMI’yı nasıl etkilediğini göreceğiz.