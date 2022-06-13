Veloz Cupra

Seat’ın modifiyeli araçlarını hazırlayan ve hatta yarışlarda tozu dumana katan Cupra Racing, dört yıl önce ayrı bir markaya dönüştürülmüştü. Cupra’nın tümüyle kendine at ilk modeli de sportif CrossOver olarak Formentor olmuştu. Üretimi 200 bine ulaşan Cupra, 2018'de 430 milyon Euro olan cirosunu 2021 sonunda 2,2 milyar Euro'ya yükselterek, tahminlerin ötesinde bir başarıya ulaştı. Bu yılı da satış, ciro ve global Cupra Masters ile Cupra City Garages ağlarını iki katına çıkararak tamamlamayı planlıyorlar. 2025 yılına kadar da; Terramar, Tavascan ve UrbanRebel isimlerinde 3 yeni modelle yepyeni bir dönem başlatmak isteyen Cupra, yılda 500 bin adet satışla global olarak yeni pazarlarda büyümeyi hedefliyor.

Fakat, geçen hafta düzenlenen, Volkswagen Grubu en üst düzey yöneticiler ile Porsche ve Piech ailelerinin katıldığı, Cupra’nın doğum yeri olarak kabul edilen Sitges Terramar’daki “Unstoppable Impulse” etkinliğinde geleceğe yönelik planlar açıklanırken, çok ilginç örtülü mesajları da not aldık.

Volkswagen Grup yönetimi, sanki, fiyatı Skoda ve VW modellerinin üzerinde olmasına rağmen, Cupra’yı Seat’ın önünde görmek istiyor gibiydi…

Hatta, Formentor’un yanına Leon modelinin de, sadece Cupra logolu olarak sunulacağı sinyalleri veriliyordu. Yani 2024’ün Leon’unun, ekonomik Seat’ın C-segment iddiası olma yerine, Audi’nin hemen altında premium ve sportif bir konumlandırma kazanacağına dair cümleler kuruluyordu.

Seat’lardan daha pahalı Cupra’ların, VW Grubu için daha kârlı olacağının öngörülmesi, Seat markasının önemini yitirmesine ve sadece gelişmekte olan pazarlar için düşük bütçeli ekonomi markası haline gelmesine neden olabilir.

Ki, Ateca’ların Cupra versiyonu olacak Terramar’ın lansmanında Katalanlar, hızlıca ve haffiçe gizleyerek elektrikli Born’un da güncellenecek şeklinin yanında “facelift” Formentor ile birlikte Leon, Leon SP’nin yeni versiyonlarını tümüyle Cupra tasarım detaylarıyla görmemizi sağladılar.

Yani, Seat ve Cupra'nın giderek artan ayrımı, diğer Cupra modellerine çok daha fazla benzeyen ve bu nedenle Seat'ı pek anımsatmayan bir yüze kavuşacak yeni Leon ile artık çok net!

Seat baştasarımcısı Jorge Díez, Cupra’lar için tanımlayıcı ortak görsel noktalarının farlardaki karakteristik üçgen grafikler ve elektrikliler gibi içten yanmalılar için de radyatör ızgarası yerine kapalı bir panjurun altından hava girişi için derin trim şeridinin olacağını anlatıyordu. Formentor, nasıl çok farklı görünüyorsa, Audi ile birlikte hazırlanan fakat tümüyle farklı dizayn edilmiş Terramar konseptinin çizgisinde geleceğin tüm Cupra’ları, normal Seat’lardan çok daha fazla uzaklaşacaklar…

Volkswagen Grubu'nun yeni küçük elektriklilerinin piyasaya sürülmesine üç yıl kala sahneye çıkan ikinci UrbanRebel çalışması da, ID.1 ve ID.2 ile küçük Skoda elektriklisinin bu "MEB Small" veya "MEB Short" platformunu geliştirme görevinin Cupra’ya verildiğine işaret ediyor.

Cupra’nın ikinci özgün model olacak olan elektrikli spor-SUV-Coupe model Tavascan’ı da hesaba katan Seat Grubu Ar-Ge’den sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Werner Tietz de, gelecekte Cupra’ları Seat’lardan daha fazla üreteceklerini söylüyordu. İspanya’ya elektrikli mobilite kapsamında yapılacak 10 milyar Euro’luk Future: Fast Forward endüstriyel yatırım projesinin merkezine de Cupra konulmuş.

Özetle; boynuz kulağı geçiyor!..