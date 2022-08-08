Venezia’daki mağaza ciro rekoru kırdı, Vialand dünya markaları için kolları sıvadı

Gürsoy Grup, sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinde özellikle tarihi eser restorasyonu alanlarında uzmanlaşmış, İstanbul’un önemli bina ve yaşam mekanlarına imzasını atan bir grup. Feshane, Miniatürk, 1453 Panorama Müzesi, Süleymaniye Camii, Huber Köşkü, Mısır Konsolosluğu’nun restorasyonu bu projelerden bazıları. Gürsoy Grup, eğlence ve perakende sektörlerinde de Vialand ve Venezia projeleriyle fark yarattı. Vialand, 2013 yılında 280 milyon Euro yatırımla 600 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirildi. Vialand Türkiye’de AVM, tema park, otel ve gösteri merkezini aynı çatı altında toplayan ilk yaşam kompleksi oldu. Sadece AVM’de 2 bin 500 kişi çalışıyor. Kompleksin en önemli bölümlerinden birini Vialand AVM oluşturuyor. İçinden tramvay geçen AVM, hafta içi günde 30 bin, hafta sonu 50 bin civarında ziyaretçi ağırlıyor. 180 mağazanın hizmet verdiği Vialand AVM, pandemiyi en az hasarla atlatan ticari yapılardan biri olarak öne çıkıyor. Özellikle açık konsepti, pandemi sonrasında çok daha fazla tercih edilmesini sağlamış.

Grubun diğer AVM’si Venezia, Venedik konseptinde yapıldı ve 2015 yılında açıldı. Burada da 160 mağaza hizmet veriyor. Outlet olarak faaliyet gösteren ve 2 bin 500 kişinin çalıştığı Venezia, Ortadoğu, Körfez ve Balkan ülkelerinden yoğun ziyaretçi alıyor. Vialand ve Venezia alışveriş merkezlerinin Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü ile yaptığımız sohbette öğrendim ki her iki AVM’de de LC Waikiki, Nike, Adidas, Flo ve US Polo gibi birçok markanın mağazası ciro rekorları kırıyor.

Bu rekorlara değinmeden önce biraz Oğuz Isıgöllü’den söz etmek istiyorum. Isıgöllü, kariyerine otelcilikte başlamış. Kabataş Lisesi’nde okurken inşaat halindeki Çırağan Sarayı’nın önünden geçerken hep orada çalışmayı hayal etmiş. Ve bu hayali gerçek olmuş. Üniversitede okurken otelde staj yapmış ardından orada çalışmaya başlamış. “Alman ekolüyle işe başlamak iyi oldu” diyen Isıgöllü, oradan Dedeman Grubu’na geçmiş. Otel açılış ekibinin başında yer almış ve 10 yılda 22 otel açmış. Otelcilikten AVM yönetimine geçişi Viaport ile olmuş. Venezia’da 6 yıldır yönetimde, bu yıl Vialand’in yönetimini de devralmış. “Amacım turizmin her alanında katkı sağlamaktı. Otel yöneten AVM yönetir ama AVM yöneten otel yönetemez. Benim son otelimin 600 odası vardı. Bu işte her gün o odaları satmanız lazım. AVM’de de satış tarafı çok komplike. Ziyaretçi çekme, ağırlama, mağazalara ciro ürettirmek çok önemli” diyor.

Hedef orta segment markaları getrmek Gelelim Vialand ve Venezia’daki ciro rekortmeni mağazalar konusuna… Venezia’daki 5 bin metrekarelik LC Waikiki mağazası, şirketin yurt içi ve yurtdışında 1.200’ü bulan tüm mağazaları içinde en çok ciro yapan mağaza olmuş. 2019 yılından beri mağazaların ciro rekorları kırdığını anlatan Oğuz Isıgöllü, ekliyor:

“Pandemi süreci zor geçti. Bu süreci atlatamayan veya büyük hasarlar gören AVM’ler ve markalar oldu. Biz yüzde 95 doluluk oranıyla, yönetimsel başarılarımızla süreci en az hasarla süreci atlatan AVM’lerden olduk. Açık konseptimizle daha fazla tercih ediliyoruz. Kapalı AVM’lerin düşük sezona girdiği yaz dönemi, bizim yüksek sezonumuz, bunun da avantajlarını yaşıyoruz. Öte yandan Vialand de Venezia da önemli bir turizm destinasyonu oldu. Vialand’de tema park ve otel, Venezia’da 2 bin konut var. Kentsel dönüşüm müşteri profilini yükseltti. Marka karmamız doğru, ihtiyaca göre marka seçiyoruz. Çok yakın bir zamanda AVM’nin yeme içme alanını yeniledik. Lezzet sokağımızda ünlü markalar yer alıyor ve ziyaretçilerimiz için önemli bir sosyalleşme alanı oluyor. AVM’mizin içerisinde yer alan Jungle, Safari, Zindan, Ters Çatı gibi eğlence alanları ve özellikle nostaljik tramvayımız ziyaretçilerimizden tam not alıyor. Yaşayan bir tesiste hem mevcudu korumak hem de değişen ihtiyaçlara ve taleplere göre yatırım yapmak kaçınılmaz oluyor. Biz de bu konuda sürekli yenilenen ve değişime ayak uyduran dinamik bir yönetim sergiliyoruz. Şimdi hedefimiz orta segment dünya markalarını getirerek başarımızı bir adım öteye taşımak” diyor.

Çin ve Türk Cumhuriyetlerinden yatırım teklifleri geliyor

Oğuz Isıgöllü, başarılı modellerinin yurt dışından büyük ilgi gördüğünü de anlatıyor ve ekliyor: “Son dönemde Çinliler çok arıyor ve yatırım için bilgi istiyorlar. Kazakistan ve diğer Türk Cumhuriyetlerinden bu modeli birlikte yapmayı önerenler var. Şu anda böyle bir düşüncemiz yok ama konjonktür ve şartlar uygun olursa fırsatları değerlendiririz.”

Körfez ve Balkan ülkelerinden ziyaretçi sayısı katlanacak

Oğuz Isıgöllü’ye 2022’nin nasıl geçtiğini soruyorum, şöyle yanıtlıyor: “İnsanlar artık daha fazla ihtiyaç ve alışveriş odaklı olarak AVM’lere gidiyor. Bu sebeple sepet ortalamaları ciddi oranlarda artış gösteriyor. Ayrıca döviz kurlarındaki hareketler sebebiyle turist alışverişlerinde büyük artışlar oluyor. Biz de yoğun turist ağırlayan bir alışveriş merkezi olduğumuz için, cirolarda ve alışveriş sepeti ortalamalarında Türkiye ortalamalarını geçiyoruz. Vialand; “Türkiye’nin en büyük 10 AVM’si arasında yer alan AVM’siyle” Türkiye’nin ilk ve İstanbul’un tek tema parkıyla, otel, sosyalleşme ve yiyecek içecek alanlarıyla, farklı ülkelerden gelen yabancı turistlerin, turların önemli bir destinasyonu. Bu yıl Körfez ülkelerinden ve Balkan ülkelerinden ilginin geçmiş yılların rakamlarının kat kat üzerinde olmasını öngörüyoruz. 2022 yılı sonuna dek 15 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamış olacağız. Ziyaretçilerin yüzde 10’u turistlerden oluşuyor. Ticari anlamda baktığımızda ise yabancıların payı yüzde 50.