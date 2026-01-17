Venezuela dosyası ve yeni küresel denge

Venezuela krizi artık yalnızca bir ülkenin ekonomik çöküşü ya da siyasal meşruiyet tartışması değildir. Bugün Venezuela, küre­sel sistemin nasıl çalıştığını ve ne­reye evrildiğini gösteren rakamsal bir vaka haline gelmiştir. Petrol re­zervleri, yaptırımların etkisi, bü­yük güçlerin pozisyonları ve alter­natif ittifak arayışları, dünya siya­setinin yeni parametrelerini açık biçimde ortaya koymaktadır.

Bu tabloyu doğru okumak, Tür­kiye gibi orta ölçekli ama jeopoli­tik ağırlığı yüksek ülkeler için ha­yati önemdedir.

Rakamlar ne söylüyor?

Venezuela, yaklaşık 300 mil­yar varillik kanıtlanmış petrol re­zerviyle dünyada ilk sıradadır. Bu rakam, Suudi Arabistan ve Kana­da’nın önündedir. Buna rağmen ülkenin petrol üretimi, yaptırım­lar ve yatırım eksikliği nedeniyle dramatik biçimde düşmüştür:

● 2012: yaklaşık 2,5 milyon va­ril/gün

● 2020: 400–500 bin varil/gün

● 2024–2025: Yaptırımların kısmi gevşemesiyle 800 bin – 1 milyon varil/gün

Bu düşüş, Venezuela’nın küre­sel enerji piyasasındaki ağırlığı­nı azaltmış ancak stratejik değe­rini ortadan kaldırmamıştır. Ak­sine, arz kısıtlarının yaşandığı bir dünyada Venezuela, pazarlık gücü yüksek bir enerji kartı haline gel­miştir.

ABD: Yaptırımların maliyet–fayda hesabı

ABD açısından Venezuela poli­tikası, artık ideolojik değil maliyet temelli bir dosyadır. ABD’nin uy­guladığı yaptırımlar sonucunda:

● Venezuela ekonomisi 2013– 2021 arasında yaklaşık yüzde 75 küçülmüştür.

● Petrol gelirleri dramatik bi­çimde düşmüş, hiperenflasyon ya­şanmıştır.

Ancak bu yaptırımların ABD açısından da bir bedeli olmuş­tur. Rusya–Ukrayna savaşı sonra­sı enerji fiyatlarının yükselmesi, ABD’yi Venezuela petrolünü ta­mamen sistem dışına itmenin kü­resel enflasyonist etkileriyle yüz yüze bırakmıştır. Bu nedenle Was­hington, son iki yılda yaptırımları tam kaldırmadan esnetme yoluna gitmiştir.

Bu tutum, ABD’nin artık Vene­zuela’da “rejim değişikliği” değil, kontrollü uyum ve pazarlık aradı­ğını göstermektedir.

Rusya ve Çin: Rakamlarla alternatif blok

Venezuela, Batı dışı aktörler için sembolik olduğu kadar ekonomik bir yatırım alanıdır.

● Çin, Venezuela’ya son 15 yılda 50 milyar doların üzerinde kredi ve yatırım sağlamıştır. Bu kredile­rin önemli bölümü petrol geri öde­mesiyle yapılandırılmıştır.

● Rusya, Venezuela’nın enerji ve savunma sektörlerinde aktif ol­muş; askeri iş birlikleriyle ABD’ye jeopolitik mesaj vermiştir.

Bu iki aktör açısından Venezue­la, sadece bir ülke değil; Batı yaptı­rımlarına rağmen ayakta kalabilen alternatif düzenin vitrinidir.

Avrupa: İlkeler ve enerji arasında sıkışma

Avrupa Birliği, Venezuela konu­sunda ABD kadar sert değildir. Bu­nun nedeni ideolojik yumuşaklık değil; enerji ve göç gerçekleridir. Avrupa, Rus gazına bağımlılığını azaltmaya çalışırken, enerji arzını daraltacak her adımın enflasyon ve sanayi maliyetleri olarak geri döneceğini bilmektedir.

Bu nedenle Avrupa’nın Venezu­ela politikasında şu eğilim belir­gindir: Sert söylem – yumuşak uy­gulama.

Küresel sistemde ortaya çıkan üç net eğilim

Venezuela örneği üzerinden dünya siyasetinin gidişatını üç başlıkta özetlemek mümkündür:

1 Yaptırımlar artık rejim değil, blok değiştiriyor: Yaptırımlar, hedef ülkeleri sistem dışına itmekten çok, alternatif itti­faklara zorlamaktadır. Venezuela, Rusya ve Çin’le derinleşen ilişkile­riyle bunun somut örneğidir.

2 Enerji, yeniden sert güç unsuru haline geldi: Ener­ji arzı, sadece ekonomik değil je­opolitik bir silah olarak kullanıl­maktadır. Venezuela gibi rezerv sahibi ülkeler bu nedenle stratejik değerini kaybetmemektedir.

3 Çok kutupluluk rakam­larla güçleniyor: Bugün dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 40’ı Batı dışı ülkeler arasında ger­çekleşmektedir. Bu oran 20 yıl ön­ce yüzde 20’nin altındaydı. Vene­zuela gibi ülkeler bu dönüşümün doğal parçasıdır.

Türkiye’nin pozisyonu

Türkiye, Venezuela krizinde doğrudan taraf değildir ancak do­laylı etkilenme kapasitesi yüksek­tir. Bunun üç temel nedeni vardır:

1 Çok yönlü dış politika ger­çeği: Türkiye, NATO üyesi ol­masına rağmen Rusya, Çin ve küre­sel Güney ile ilişkilerini sürdüren dengeci bir aktördür. Venezuela ör­neği, bu denge politikasının küresel sistemde giderek daha normal hale geldiğini göstermektedir.

2 Yaptırım deneyimi ve al­ternatif kanallar: Türkiye, son yıllarda yaptırımların ticaret, finans ve enerji üzerindeki etkile­rini bizzat yaşamıştır. Bu nedenle Venezuela gibi ülkelerle ilişkiler, teorik değil pratik bir deneyim ala­nı olarak görülmektedir.

3 Enerji ve jeoekonomi: Türkiye’nin yıllık enerji it­halat faturası 50–60 milyar dolar bandındadır. Küresel enerji fiyat­larını etkileyen her gelişme, doğ­rudan cari denge ve enflasyon ka­nalıyla Türkiye’yi etkilemektedir. Venezuela arzının küresel piyasa­ya dönmesi, Türkiye için dolaylı bir rahatlama anlamına gelir.

Olasi senaryolar ve Türkiye’ye etkiler

Senaryo 1: Kontrollü normalleşme

● Venezuela petrol arzı artar

● Küresel enerji fiyatları baskı­lanır

● Türkiye için cari denge ve enf­lasyon açısından olumlu

Senaryo 2: Statükonun sürmesi

● Yaptırımlar kısmen devam eder

● Venezuela düşük üretimle sis­temde kalır

● Etki sınırlı ama belirsizlik yüksek

Senaryo 3: Jeopolitik sertleşme

● Venezuela, ABD–Rusya–Çin geriliminde ileri cephe olur

● Enerji fiyatları ve küresel risk primi yükselir

● Türkiye için finansman ve enerji maliyetleri olumsuz

Venezuela’ya bakarken Türkiye’yi okumak

Venezuela krizi, bir ülkenin çö­küş hikâyesi değildir, küresel düze­nin nasıl değiştiğinin rakamsal ve politik özetidir. Yaptırımların sınır­ları, enerji jeopolitiğinin geri dönü­şü ve çok kutuplu dünyanın kalıcılı­ğı bu dosyada açıkça görülmektedir.

Türkiye açısından Venezuela, doğrudan bir dış politika önceliği olmayabilir. Ancak bu kriz, Türki­ye’nin içinde bulunduğu jeopolitik ortamı net biçimde anlatmaktadır:

Tek kutuplu dünyada değiliz. Tek yönlü politika alanı da yok.

Bu nedenle Venezuela dosyası­nı okurken asıl sorulması gereken soru şudur:

Türkiye, çok kutuplu dünyada yalnızca denge kuran mı olacak, yoksa dengeyi şekillendiren aktör­lerden biri mi?

