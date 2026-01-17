Venezuela dosyası ve yeni küresel denge
Venezuela krizi artık yalnızca bir ülkenin ekonomik çöküşü ya da siyasal meşruiyet tartışması değildir. Bugün Venezuela, küresel sistemin nasıl çalıştığını ve nereye evrildiğini gösteren rakamsal bir vaka haline gelmiştir. Petrol rezervleri, yaptırımların etkisi, büyük güçlerin pozisyonları ve alternatif ittifak arayışları, dünya siyasetinin yeni parametrelerini açık biçimde ortaya koymaktadır.
Bu tabloyu doğru okumak, Türkiye gibi orta ölçekli ama jeopolitik ağırlığı yüksek ülkeler için hayati önemdedir.
Rakamlar ne söylüyor?
Venezuela, yaklaşık 300 milyar varillik kanıtlanmış petrol rezerviyle dünyada ilk sıradadır. Bu rakam, Suudi Arabistan ve Kanada’nın önündedir. Buna rağmen ülkenin petrol üretimi, yaptırımlar ve yatırım eksikliği nedeniyle dramatik biçimde düşmüştür:
● 2012: yaklaşık 2,5 milyon varil/gün
● 2020: 400–500 bin varil/gün
● 2024–2025: Yaptırımların kısmi gevşemesiyle 800 bin – 1 milyon varil/gün
Bu düşüş, Venezuela’nın küresel enerji piyasasındaki ağırlığını azaltmış ancak stratejik değerini ortadan kaldırmamıştır. Aksine, arz kısıtlarının yaşandığı bir dünyada Venezuela, pazarlık gücü yüksek bir enerji kartı haline gelmiştir.
ABD: Yaptırımların maliyet–fayda hesabı
ABD açısından Venezuela politikası, artık ideolojik değil maliyet temelli bir dosyadır. ABD’nin uyguladığı yaptırımlar sonucunda:
● Venezuela ekonomisi 2013– 2021 arasında yaklaşık yüzde 75 küçülmüştür.
● Petrol gelirleri dramatik biçimde düşmüş, hiperenflasyon yaşanmıştır.
Ancak bu yaptırımların ABD açısından da bir bedeli olmuştur. Rusya–Ukrayna savaşı sonrası enerji fiyatlarının yükselmesi, ABD’yi Venezuela petrolünü tamamen sistem dışına itmenin küresel enflasyonist etkileriyle yüz yüze bırakmıştır. Bu nedenle Washington, son iki yılda yaptırımları tam kaldırmadan esnetme yoluna gitmiştir.
Bu tutum, ABD’nin artık Venezuela’da “rejim değişikliği” değil, kontrollü uyum ve pazarlık aradığını göstermektedir.
Rusya ve Çin: Rakamlarla alternatif blok
Venezuela, Batı dışı aktörler için sembolik olduğu kadar ekonomik bir yatırım alanıdır.
● Çin, Venezuela’ya son 15 yılda 50 milyar doların üzerinde kredi ve yatırım sağlamıştır. Bu kredilerin önemli bölümü petrol geri ödemesiyle yapılandırılmıştır.
● Rusya, Venezuela’nın enerji ve savunma sektörlerinde aktif olmuş; askeri iş birlikleriyle ABD’ye jeopolitik mesaj vermiştir.
Bu iki aktör açısından Venezuela, sadece bir ülke değil; Batı yaptırımlarına rağmen ayakta kalabilen alternatif düzenin vitrinidir.
Avrupa: İlkeler ve enerji arasında sıkışma
Avrupa Birliği, Venezuela konusunda ABD kadar sert değildir. Bunun nedeni ideolojik yumuşaklık değil; enerji ve göç gerçekleridir. Avrupa, Rus gazına bağımlılığını azaltmaya çalışırken, enerji arzını daraltacak her adımın enflasyon ve sanayi maliyetleri olarak geri döneceğini bilmektedir.
Bu nedenle Avrupa’nın Venezuela politikasında şu eğilim belirgindir: Sert söylem – yumuşak uygulama.
Küresel sistemde ortaya çıkan üç net eğilim
Venezuela örneği üzerinden dünya siyasetinin gidişatını üç başlıkta özetlemek mümkündür:
1 Yaptırımlar artık rejim değil, blok değiştiriyor: Yaptırımlar, hedef ülkeleri sistem dışına itmekten çok, alternatif ittifaklara zorlamaktadır. Venezuela, Rusya ve Çin’le derinleşen ilişkileriyle bunun somut örneğidir.
2 Enerji, yeniden sert güç unsuru haline geldi: Enerji arzı, sadece ekonomik değil jeopolitik bir silah olarak kullanılmaktadır. Venezuela gibi rezerv sahibi ülkeler bu nedenle stratejik değerini kaybetmemektedir.
3 Çok kutupluluk rakamlarla güçleniyor: Bugün dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 40’ı Batı dışı ülkeler arasında gerçekleşmektedir. Bu oran 20 yıl önce yüzde 20’nin altındaydı. Venezuela gibi ülkeler bu dönüşümün doğal parçasıdır.
Türkiye’nin pozisyonu
Türkiye, Venezuela krizinde doğrudan taraf değildir ancak dolaylı etkilenme kapasitesi yüksektir. Bunun üç temel nedeni vardır:
1 Çok yönlü dış politika gerçeği: Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen Rusya, Çin ve küresel Güney ile ilişkilerini sürdüren dengeci bir aktördür. Venezuela örneği, bu denge politikasının küresel sistemde giderek daha normal hale geldiğini göstermektedir.
2 Yaptırım deneyimi ve alternatif kanallar: Türkiye, son yıllarda yaptırımların ticaret, finans ve enerji üzerindeki etkilerini bizzat yaşamıştır. Bu nedenle Venezuela gibi ülkelerle ilişkiler, teorik değil pratik bir deneyim alanı olarak görülmektedir.
3 Enerji ve jeoekonomi: Türkiye’nin yıllık enerji ithalat faturası 50–60 milyar dolar bandındadır. Küresel enerji fiyatlarını etkileyen her gelişme, doğrudan cari denge ve enflasyon kanalıyla Türkiye’yi etkilemektedir. Venezuela arzının küresel piyasaya dönmesi, Türkiye için dolaylı bir rahatlama anlamına gelir.
Olasi senaryolar ve Türkiye’ye etkiler
Senaryo 1: Kontrollü normalleşme
● Venezuela petrol arzı artar
● Küresel enerji fiyatları baskılanır
● Türkiye için cari denge ve enflasyon açısından olumlu
Senaryo 2: Statükonun sürmesi
● Yaptırımlar kısmen devam eder
● Venezuela düşük üretimle sistemde kalır
● Etki sınırlı ama belirsizlik yüksek
Senaryo 3: Jeopolitik sertleşme
● Venezuela, ABD–Rusya–Çin geriliminde ileri cephe olur
● Enerji fiyatları ve küresel risk primi yükselir
● Türkiye için finansman ve enerji maliyetleri olumsuz
Venezuela’ya bakarken Türkiye’yi okumak
Venezuela krizi, bir ülkenin çöküş hikâyesi değildir, küresel düzenin nasıl değiştiğinin rakamsal ve politik özetidir. Yaptırımların sınırları, enerji jeopolitiğinin geri dönüşü ve çok kutuplu dünyanın kalıcılığı bu dosyada açıkça görülmektedir.
Türkiye açısından Venezuela, doğrudan bir dış politika önceliği olmayabilir. Ancak bu kriz, Türkiye’nin içinde bulunduğu jeopolitik ortamı net biçimde anlatmaktadır:
Tek kutuplu dünyada değiliz. Tek yönlü politika alanı da yok.
Bu nedenle Venezuela dosyasını okurken asıl sorulması gereken soru şudur:
Türkiye, çok kutuplu dünyada yalnızca denge kuran mı olacak, yoksa dengeyi şekillendiren aktörlerden biri mi?
Son sözler:
