Venezuela elitleri ve Trump arasındaki bağlar…
Venezuela Eski Planlama Bakanı RICARDO HAUSMANN
Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yakalanmasından kısa bir süre sonra, ABD Başkanı Donald Trump ülkenin yeni yöneticilerini övdü. Trump’ın açıklamalarına bakılırsa, Venezuela’nın ekonomik olarak çok iyi durumda olması gerekiyor. Çünkü Trump’ın en sevdiği ölçüt olan petrolde gözle görülür yükseliş var. 2025 sonlarındaki günlük 908 bin varilden Nisan ayında 1 milyonu aşan varil adedi söz konusu.
Teoride, Venezuela’nın dolarlara boğulması gerekiyor, ama gerçekten öyle mi? Makroekonomik veriler, Caracas ve Washington’dan gelen zafer anlatısından tamamen farklı bir tablo ortaya koyuyor. Maduro’nun görevden alınmasından bu yana, resmi döviz kuru yüzde 70’ten fazla değer kaybetti. Halbuki petrol patlaması böyle görünmez. Ülkeler ihracat gelirlerinde bir artış yaşadığında, döviz girişi olur ve para birimleri istikrar kazanır veya değer kazanır. Venezuela ise tam tersi yönde ilerliyor; para birimi hızla değer kaybediyor, enflasyon hızlanıyor, ekonomik faaliyet zayıflıyor ve dolar kıtlaşıyor.
Rantlar etrafinda örgütlü siyasi sistem
Venezuela'nın petrol sektörünün operasyonel kontrolü, Trump’ın yeni kurduğu Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi’nin rolüyle Beyaz Saray’da yoğunlaşmış gibi görünüyor. Sadece isminden bile yönetimin öncelikleri açıkça anlaşılıyor: Venezuela, demokratik bir yeniden yapılanma projesi olarak değil, Amerikan gücünün hizmetinde stratejik bir hidrokarbon varlığı olarak görülüyor. Rantlar etrafında örgütlenmiş siyasi sistemlerde, şeffaflık eksikliğinin bir kusur değil, bir özellik olma geleneği ise devam ediyor.
Gizlilik, teşvikleri yeniden şekillendirir. Şeffaf sistemler takdir yetkisini kısıtlarken, şeffaf olmayan sistemler siyasi iç çevrelerin ve ayrıcalıklı aracıların rant elde etmesine olanak tanır. Trump’ın yakın çevresindekilerin, kendileri için avantajlı üretim paylaşım anlaşmaları sağladığına dair söylentiler zaten mevcut. Aynı mantık, Venezuela’nın yaklaşan borç yeniden yapılandırmasını da yönlendiriyor. Devlet borçlarının yeniden yapılandırılması genellikle IMF’nin bir ülkenin büyüme ve istikrarı yeniden sağlarken gerçekçi olarak ne kadar borcu ödeyebileceğini belirlemek için bir sürdürülebilirlik analizi yapmasıyla başlar.
Şu anda Venezuela'nın en büyük alacaklıları arasında yer alan akbaba fonları, bu sürece karşı çıkıyor çünkü bu süreç genellikle daha büyük kayıplar ve daha sıkı denetim gerektiriyor. IMF çerçevesinin dışında bir yeniden yapılandırmayı tercih ediyorlar; bu yaklaşım, Trump yetkililerinin çok taraflı kurumlardan önce tahvil sahipleriyle anlaşmayı tercih etmesiyle giderek daha fazla destek buluyor gibi görünüyor.
Bu arada, rejimin baskısı azalma belirtisi göstermiyor. İnsan hakları grubu olan Foro Penal’e göre, 473 siyasi tutuklu hâlâ parmaklıklar ardında. Maduro’nun 3 Ocak’ta yakalanmasından bu yana, 80’den fazla kişinin siyasi nedenlerle gözaltına alındığı bildiriliyor. Herhangi bir açıklama yapılmıyor ve kimse yargılanmıyor. Venezuelalıların birçoğu, ülkenin seçimlerin, kurumsal yeniden yapılanmanın ve demokratik reformun süresiz olarak ertelendiği yeni bir dengeye doğru sürüklendiğinden korkuyor.
Venezuela’nın iktidardaki elitleri için şeffaflık eksikliği hayatta kalmayı garanti ederken, Amerikalı muadilleri için iş fırsatları yaratıyor. Sonuç, çıkarların çarpıcı bir şekilde örtüşmesi: Venezuelalı kleptokratlar siyasi bir can simidi ve uluslararası koruma elde ederken, ABD’deki iyi bağlantılara sahip aktörler petrol varlıklarına ve kârlı finansal düzenlemelere ayrıcalıklı erişim sağlıyor. Trump yandaşları ve Maduro sadıkları zenginleşirken, ülkenin para birimi Bolivar çöküyor, fiyatlar yükseliyor ve sıradan Venezuelalılar her iki grubun da ülkelerini nasıl bölüştüğünü izlemek zorunda kalıyor.
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