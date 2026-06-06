Venezuela elitleri ve Trump arasındaki bağlar…

Venezuela Eski Planlama Bakanı RICARDO HAUSMANN

Venezuela Devlet Başkanı Ni­colás Maduro’nun yakalan­masından kısa bir süre sonra, ABD Başkanı Donald Trump ülkenin yeni yöneticilerini övdü. Trump’ın açıklamalarına bakılırsa, Vene­zuela’nın ekonomik olarak çok iyi durumda olması gerekiyor. Çün­kü Trump’ın en sevdiği ölçüt olan petrolde gözle görülür yükseliş var. 2025 sonlarındaki günlük 908 bin varilden Nisan ayında 1 milyonu aşan varil adedi söz konusu.

Teori­de, Venezuela’nın dolarlara boğul­ması gerekiyor, ama gerçekten öyle mi? Makroekonomik veriler, Cara­cas ve Washington’dan gelen zafer anlatısından tamamen farklı bir tablo ortaya koyuyor. Maduro’nun görevden alınmasından bu yana, resmi döviz kuru yüzde 70’ten faz­la değer kaybetti. Halbuki petrol patlaması böyle görünmez. Ülke­ler ihracat gelirlerinde bir artış ya­şadığında, döviz girişi olur ve para birimleri istikrar kazanır veya de­ğer kazanır. Venezuela ise tam ter­si yönde ilerliyor; para birimi hızla değer kaybediyor, enflasyon hızla­nıyor, ekonomik faaliyet zayıflıyor ve dolar kıtlaşıyor.

Rantlar etrafinda örgütlü siyasi sistem

Venezuela'nın petrol sektö­rünün operasyonel kontrolü, Trump’ın yeni kurduğu Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi’nin ro­lüyle Beyaz Saray’da yoğunlaşmış gibi görünüyor. Sadece isminden bile yönetimin öncelikleri açıkça anlaşılıyor: Venezuela, demokratik bir yeniden yapılanma projesi ola­rak değil, Amerikan gücünün hiz­metinde stratejik bir hidrokarbon varlığı olarak görülüyor. Rantlar etrafında örgütlenmiş siyasi sis­temlerde, şeffaflık eksikliğinin bir kusur değil, bir özellik olma gelene­ği ise devam ediyor.

Gizlilik, teşvikleri yeniden şe­killendirir. Şeffaf sistemler takdir yetkisini kısıtlarken, şeffaf olma­yan sistemler siyasi iç çevrelerin ve ayrıcalıklı aracıların rant elde etmesine olanak tanır. Trump’ın yakın çevresindekilerin, kendile­ri için avantajlı üretim paylaşım anlaşmaları sağladığına dair söy­lentiler zaten mevcut. Aynı man­tık, Venezuela’nın yaklaşan borç yeniden yapılandırmasını da yön­lendiriyor. Devlet borçlarının ye­niden yapılandırılması genellikle IMF’nin bir ülkenin büyüme ve is­tikrarı yeniden sağlarken gerçekçi olarak ne kadar borcu ödeyebilece­ğini belirlemek için bir sürdürüle­bilirlik analizi yapmasıyla başlar.

Şu anda Venezuela'nın en bü­yük alacaklıları arasında yer alan akbaba fonları, bu sürece kar­şı çıkıyor çünkü bu süreç genel­likle daha büyük kayıplar ve da­ha sıkı denetim gerektiriyor. IMF çerçevesinin dışında bir yeniden yapılandırmayı tercih ediyorlar; bu yaklaşım, Trump yetkililerinin çok taraflı kurumlardan önce tahvil sa­hipleriyle anlaşmayı tercih etme­siyle giderek daha fazla destek bulu­yor gibi görünüyor.

Bu arada, rejimin baskısı azalma belirtisi göstermiyor. İnsan hakla­rı grubu olan Foro Penal’e göre, 473 siyasi tutuklu hâlâ parmaklıklar ardında. Maduro’nun 3 Ocak’ta yakalanmasından bu yana, 80’den fazla kişinin siyasi nedenlerle gö­zaltına alındığı bildiriliyor. Her­hangi bir açıklama yapılmıyor ve kimse yargılanmıyor. Venezuelalı­ların birçoğu, ülkenin seçimlerin, kurumsal yeniden yapılanmanın ve demokratik reformun süresiz olarak ertelendiği yeni bir dengeye doğru sürüklendiğinden korkuyor.

Venezuela’nın iktidardaki elit­leri için şeffaflık eksikliği hayatta kalmayı garanti ederken, Ameri­kalı muadilleri için iş fırsatları ya­ratıyor. Sonuç, çıkarların çarpıcı bir şekilde örtüşmesi: Venezuelalı kleptokratlar siyasi bir can simidi ve uluslararası koruma elde eder­ken, ABD’deki iyi bağlantılara sa­hip aktörler petrol varlıklarına ve kârlı finansal düzenlemelere ayrı­calıklı erişim sağlıyor. Trump yan­daşları ve Maduro sadıkları zen­ginleşirken, ülkenin para birimi Bolivar çöküyor, fiyatlar yükseliyor ve sıradan Venezuelalılar her iki grubun da ülkelerini nasıl bölüştü­ğünü izlemek zorunda kalıyor.