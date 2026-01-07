Venezuela: Jeopolitik ve jeoekonomik
Yeni yıl uluslararası hukukun yok sayıldığı bir operasyon ile başladı. Trump, ‘Venezuela’yı yeniden muhteşem yapacağız’ dedi. Bir tür MVGA (Make Venezuala Great Again) projesi sanki. Bir ülkenin bir diğerinin iç işlerine müdahil olması kabul edilemez.
Görünen o ki, ABD’nin bu gözdağına, devletlerin kınama mesajları ile sınırlı tepki vereceği bir olay yaşanıyor. En azından şimdilik daha fazlası gerçekleşmiyor. Öte yandan, Venezuela’nın bugün yaşadığı siyasi kırılganlıkta elini güçsüz bırakan, yıllara yayılan yoksullaşma, üretim yapısında tek kaynağa bağımlılık ve teknoloji yatırımlarının ihmal edilmesi nedenli kurumsal kapasitenin zayıflaması olarak görülebilir.
Yüksek enflasyon ve halkın sefaleti
Venezuela ekonomisi son 10 yılda sadece birkaç makroekonomik göstergenin bozulmasını değil halkın yaşam standardında da derin bir çöküşü yaşıyor. IMF ve Dünya Bankası verilerine göre Venezuela’da enflasyon 2018 yılında yüz binlerle ifade edilen seviyelere ulaşırken, 2021 sonrası teknik olarak gerilese de 2023–2024 döneminde yaklaşık %190 seviyelerinde açıklanmış.
Bazı raporlar, Nisan 2025 itibarıyla yıllık enflasyonun %170’ler civarında seyrettiğini, yaşam maliyeti bazlı hesaplamaların ise bu oranın fiilen çok daha yüksek olabileceğine işaret ettiğini göstermekte. IMF’nin 2026 yılı enflasyon tahmini Venezuela için %270 düzeyindedir. Aynı dönemde Latin Amerika bölgesinde enflasyon 2024 yılı için ortalama %4,1 olarak gerçekleşmiş.
IMF ve Dünya Bankası, verilerde aşırı sapma yaratması nedeniyle Venezuela’yı bölge ortalaması hesaplarına dahil etmiyor. Yüksek enflasyonun satın alma gücü üzerindeki yıkıcı etkisi, 2025 itibarıyla aylık 3–4 ABD doları seviyesinde kalan asgari ücrette de açıkça görülmektedir. Birleşmiş Milletler verileri, bu ekonomik çöküşün Venezuela’dan milyonlarca kişinin göç etmesine yol açtığını ortaya koymaktadır. Bu rakamın yaklaşık 8 milyon kişi olduğu ve toplam nüfusun dörtte bir oranında azaldığı raporlara yansımış.
Zenginliğini kullanamayan ülke
Venezuela, esasen petrol zengini. Yaklaşık 303,2 milyar varillik ham petrol rezerviyle dünyada birinci sırada yer alıyor. Bu rakam, Suudi Arabistan’da 267 milyar varil, İran’da 209 milyar varil olarak gerçekleşirken, ABD’de bu rakam 45 milyar varil. Ancak bu ülke yer altındaki bu hazinesini ekonomik değere dönüştürmekte beceri gösteremiyor. 1990’ların sonunda günlük 3,5 milyon varile ulaşan üretim kapasitesi, 2020 yılında tarihi bir çöküşle günlük 392 bin varile kadar gerilemiş.
2025 yılı günlük 1,2 milyon varillik üretim hedefine ulaştığı açıklansa da, dünya üretim sıralamasında reserv şampiyonluğunu koruyamamış. Küresel raporlar Venezuela topraklarının sadece petrol için değil, doğalgaz, altın, demir ve elmas rezervleri açısından da önemine işaret ediyor. İş bununla da kalmıyor, elektrikli araç, rüzgar türbinleri, savunma sanayi, yarı iletkenler ve yapay zeka gibi son birkaç yılın en önemli iş alanlarının sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip nadir toprak elementlerine (NTE) de sahip olan bir ülke olduğu ifade ediliyor.
ABD kazandı mı? Risk mi aldı?
ABD bir gecede Madura’yı aldı, götürdü. Kimseden korkusu olmayan Trump, hem Venezuela’yı hem de petrolünü yöneteceğinin altını çizdi. Venezuela’nın sorunu kaynak eksikliği değil, kaynağı dönüştürecek kurumsal kapasite ve teknolojik olanakların yokluğu. ABD’nin iştahını kabartan da tam olarak bu boşluk oldu. Nitekim Wall Street Journal, operasyonun olduğu gün yatırımcıların Venezuela’ya yöneleceğini yazdı. Bu çerçevede ABD’nin, bu ele geçirmeyi klasik bir jeopolitik riskten ziyade yüksek getirili bir jeoekonomik fırsat olarak okuduğu ortada.
Petrol arzının hızla artırılabileceği, kritik minerallerin ABD teknolojisiyle devreye alınabileceği ve bunun küresel enerji fiyatları ile ABD enflasyonu üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabileceği bir senaryo masada. Daha da önemlisi, bu hamle ABD’nin Çin bağımlılığını azaltma hedefiyle de örtüşüyor. Bu koşullar ABD için olumlu bir senaryo gibi algılansa da, uzun vadede ülkelerin meşruiyet ve güven aşınmasına yol açabilecek bir risk barındırmakta.
|Borsa
|12.023,78
|2,75 %
|Dolar
|43,0288
|0,00 %
|Euro
|50,3186
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1686
|-0,01 %
|Altın (GR)
|6.216,84
|0,00 %
|Altın (ONS)
|4.496,60
|0,06 %
|Brent
|61,5500
|-0,24 %