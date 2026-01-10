Venezuela’da “Trump Doktrini”

ABD Dışişleri Bakanlığı eski Politika Planlama Direktörü Richard Haass

Nicolás Maduro artık Venezuela’nın eski başkanı ve ABD’nin gözetiminde bir mahkûm. Ancak ABD Özel Kuvvetleri tarafından devrilmesi, sonun başlangıcı değil, başlangıcın sonu olarak daha iyi anlaşılabilir. Doğrusu, Venezuela’da ya da dünyanın herhangi bir yerinde Maduro’nun devrilmesine çok az kişi üzülecektir. O, seçimleri hileyle kazanan, halkını baskı altına alan, muazzam petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen ülkesinin ekonomisini batıran ve uyuşturucu ticareti yapan bir otokrattı.

Ancak bu, bu askeri operasyonun haklı veya akıllıca olduğu anlamına gelmez. Aslında, yasallığı tartışmalıydı. Stratejik değeri de tartışmalıydı: Maduro, ABD için yakın bir tehdit oluşturmuyordu. Şunu açıkça belirtelim: Bu, zorunluluktan değil, tercihten kaynaklanan bir askeri operasyondu.

Bu operasyon ile Başkan George H. W. Bush’un 1989’da Panama’nın güçlü lideri Manuel Noriega’yı iktidardan uzaklaştırmak için başlattığı operasyon arasında yüzeysel bazı benzerlikler var. Ancak Noriega aleyhinde daha güçlü bir hukuki dava vardı; bu dava sadece uyuşturucuyla ilgili değil, aynı zamanda bir ABD askerinin öldürülmesiyle de ilgiliydi. Ayrıca Panama’da konuşlanmış diğer ABD askeri personelinin güvenliği ve Panama Kanalı’nın güvenliği konusunda da meşru endişeler vardı.

Başkan Donald Trump’ın Venezuela’yı hedef alma kararı, onun motivasyonunu açıkça ortaya koyuyor. Trump, operasyondan sonra düzenlediği basın toplantısında, asıl önceliğin dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Venezuela’ya Amerikan erişimi olduğunu belirtti. İkincil hedefler arasında ise Venezuela’nın uyuşturucu ticaretine karışmasının sona erdirilmesi, ülkeyi terk edenlerin evlerine dönmelerine yardımcı olunması ve yaptırımlar altındaki, zor durumdaki ekonomisini desteklemek için büyük ölçüde sübvansiyonlu Venezuela petrolüne bağımlı olan Küba üzerindeki baskının artırılması yer alıyordu.

Ancak operasyonun başarılı olduğunu ilan etmek son derece erken olur. Bir bireyi iktidardan uzaklaştırmak başka bir şeydir; bir rejimi devirip yerine daha iyi huylu ve kalıcı bir şey getirmek ise tamamen farklı ve daha zor bir iştir. Venezuela söz konusu olduğunda, eski Dışişleri Bakanı Colin Powell’ın “Pottery Barn kuralı” geçerlidir: Onu yıktık, bu yüzden artık bizim.

Trump, ABD’nin “Venezuela’yı yöneteceğini” ilan etti. Ayrıntılar az ve bunun için işgalci bir ordu gerekip gerekmeyeceği belirsiz. En azından şimdilik bir şey açık: Trump yönetimi, muhalefeti güçlendirmek yerine mevcut rejimin kalıntılarıyla çalışmayı tercih ediyor (şu anda hükümetin başında bulunan Maduro’nun başkan yardımcısıyla bir anlaşmaya varmış gibi görünüyor). Bu, demokrasiyi teşvik etme ve insan haklarını koruma arzusundan ziyade ticari kazanç beklentisiyle motive edilen bir politikayla örtüşüyor.

Olası tüm sorunları göz ardı edebiliriz ancak en önemlisi — düzenin bozulması — açıkça kabul edilmelidir. Rejim yanlısı unsurlar aktif olacak ve muhalefet birlik içinde olmaktan çok uzak; dışlanmaya direnebilir. Bu tür belirsizlikler, gelişmelerin kontrolden çıkması durumunda ABD’nin zorlu politika seçimlerini gündeme getirebilir.

Operasyon, Trump’ın dış politikasının özünü yansıtıyor. Özünde tek taraflıydı. Hukuka veya uluslararası kamuoyuna pek aldırış etmedi. Avrupa, Hint-Pasifik veya Orta Doğu yerine Batı Yarımküre’ye odaklandı. Amaç, bu durumda petrol rezervlerine erişim gibi ticari kazanç sağlamak, ayrıca uyuşturucu ve göçmenlik endişelerini yansıtan iç güvenliği güçlendirmekti. Askeri güç kullanıldı, ancak sınırlı şekillerde.

Venezuela operasyonunun en büyük olumsuz yanı, büyük güçlerin kendi arka bahçelerinde, gayrimeşru veya tehdit olarak gördükleri liderlere müdahale etme hakkını teyit eden bir emsal oluşturması olabilir. Ukrayna’nın “Nazilerden arındırılmasını” ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin görevden alınmasını savunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de buna onay verdiğini hayal etmek zor değil.

Trump’ın Venezuela’daki askeri operasyonu, Rusya-Ukrayna savaşının müzakere yoluyla sona ermesini zaten olduğundan daha da uzak bir ihtimal hâline getiriyor. Tayvan’ı ayrılıkçı bir eyalet ve hükümetini gayrimeşru olarak gören Çin’de de benzer bir tepki olması muhtemel. Bu, Başkan Xi Jinping’in Tayvan’a yönelik emellerini aniden hayata geçireceği anlamına gelmiyor; ancak Venezuela’daki olaylar, adayı işgal etmesi, kuşatması veya başka bir şekilde baskı altına alması durumunda başarılı olacağına dair güvenini artırabilir.

Maduro’yu devirme operasyonu, yakın zamanda yayımlanan ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin ciddiye alınması gerektiğini ve Trump yönetiminin Batı Yarımküre’yi ABD çıkarlarının öncelikli olduğu bir bölge olarak gördüğünü açıkça ortaya koyuyor. Rusya ve Çin bunu, Trump’ın dünyanın etki alanlarına bölünmüş, Moskova ve Pekin hükümetlerinin sırasıyla Avrupa ve Hint-Pasifik’te üstünlüğe sahip olduğu bir dünya vizyonunu paylaştığının bir işareti olarak karşılayacak. 80 yıldır süregelen küresel düzen, muhtemelen düzenli veya özgür olmaktan çok uzak üç bölgesel düzenle değiştirilmek üzere.