Ver oyu, kap 5000 doları
Donald Trump’ın “Cumhuriyetçi Parti Ara Dönem Kongresi”nde taptığı son açıklamalar ABD’de yeniden “Anayasa ve seçim süreçleri ihlal mi ediliyor?” gündemini oluşturdu. Trump, ara dönem kongresinin açılış gecesinde yaptığı konuşmada, Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin ABD Kongresi’nin iki kanadını da kazanması halinde, her yetişkin Amerikalıya 5.000 dolar verileceği sözünü verdi. Trump’ın bu vaadi tabii ki ABD anayasasında seçimlerde para karşılığı oy alma konusunu gündeme getirdi. Ancak olay ne bu kadar basit ne de hukuki olarak benim kanaatimce o kadar da net unsurlar barındırmıyor.
Konuyu biraz açalım. Anayasa gayet net: “para karşılığı oy alınmaz”. Ancak Trump 5.000 doları sadece kendine oy verenlere değil, ABD’de yaşayan ve vatandaşlık hakkına sahip olan tüm yetişkinlere vermeyi vaat ediyor. Trump’ın yaptığı açıklamalar kendisine sorulduğunda; oy için ya da halkı sandığa götürmek için değil, ABD’nin son dönemde gümrük vergilerinden kazandığı büyük geliri yine halka vermek için böyle bir söylemde bulunduğunu ifade etti. Başkan Yardımcısı Vance de artan gümrük vergisi gelirlerinin halkla paylaşılması gerektiğini savundu.
1,3 trilyon dolarlık vaat
İşin hukuki tarafı tartışılsın dursun, burada aslında bambaşka bir mesele daha var. Trump’ın verdiği bu vaat, ABD ekonomisine yaklaşık 1,3 trilyon dolara mal olacak. ABD’nin Trump’ın politikalarından kaynaklı artan gümrük gelirleri 195 milyar dolar ile rekor kırmış durumda. Ama unutmamak gerekiyor, 2025 yılının mali bütçesinde bahsedilen “rekor kıran gümrük gelirleri” ifade ettiğim gibi sadece 195 milyar dolar. Oysa ki Trump’ın vaadinin hayata geçmesi durumunda, bunun ABD ekonomisine maliyeti yine ifade ettiğim gibi 1,3 trilyon dolar. Yani gelir, neredeyse vaadin 7’de biri.
İşin ekonomik tarafına bakıldığında, bu ekonomik vaadin hayata geçmesini ben olası bulmuyorum. Birincisi, bu Trump’a kalmış bir şey değil. Trump istese bile, böyle bir bütçe hareketinde ABD Kongresi’nin eksiksiz ve istisnasız desteği lazım, yani kararın büyük kısmı ABD Kongresi’nde. Temsilciler Meclisi ile Senato’nun ikisi de Cumhuriyetçi olsa dahi, müthiş hiperenflasyon yaratacak bir piyasaya para pompalama sürecine ABD Kongresi girmez.
İşin hukuki tarafında olay Yüksek Mahkeme’ye azil davası olarak taşınsa bile sonuç çıkmaz, çünkü arkasına sığınılabilecek çok ciddi anayasal haklar var. Dolayısıyla hukuki olarak da Trump’a bir sıkıntı doğuracağını düşünmüyorum. Gel gelelim beni en çok ilgilendiren meseleye, bu vaadin halktaki karşılığı. Yani bu vaat seçimleri gerçekten etkileyebilir mi? Bence hayır, çünkü Trump daha önce birçok kez bu tarz halka nakit ödeme yapma vaatlerinde bulundu ve bir kere dışında bunların hiçbiri olmadı. O da hatırlarsınız ki pandemi döneminde halka verilen ekonomik destekti. Onun dışında hemen hemen hiçbir parasal geri ödeme vaadi hayata geçmedi. Belki de bu yüzden toplumda inandırıcılığı çok kalmamış bir vaat olarak görülebilir. Ama bunun dışında bu açıklamanın yapıldığı sıradaki tepkilere baktım. Ne büyük bir tezahürat ne de düşünüldüğü gibi büyük bir patlayıcı destek etkisi vardı. Rutin bir vaat gibi geldi geçti.
ABD’de işler iyi gitmiyor
Bir konuyu net bir şekilde ifade etmemiz lazım. ABD ekonomisi gerçekten iyi değil. Bunu sadece bir uzman olarak, piyasaları ve ABD siyasetini takip eden biri olarak söylemiyorum. Bunu rutin olarak Amerika’da gerek meslektaşlarım gerek arkadaşlarım ile konuşan ve piyasayı net bir şekilde gören biri olarak söylüyorum, ki işler iyi gitmiyor. Bu ekonomik verilerle ve Trump’ın mevcut halk destek oranlarıyla gidilen bir ara seçimin neticesi, en az Temsilciler Meclisi’nin elden çıkmasıyla sonuçlanır.
Burada esas mesele, Başkan Trump’ın partisine karşı azalan desteği görmesiyle birlikte, gitgide elinde olan olmayan bütün kozları oynama çabası. Ama belki daha da mühimi, bu çabanın giderek sonuçsuz kalması. Seçimlere bir buçuk ay gibi bir süre kaldı, ama Kasım seçimlerinde çıkacak netice sadece Trump, ABD, Cumhuriyetçiler ya da Demokratlar için değil; bütün dünyanın gidişatına doğru ivmelenecek yeni politikaların gelişimi açısından çok büyük önem taşıyor.
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