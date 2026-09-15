Ver oyu, kap 5000 doları

Donald Trump’ın “Cumhuriyetçi Par­ti Ara Dönem Kongresi”nde taptığı son açıklamalar ABD’de yeniden “Anayasa ve se­çim süreçleri ihlal mi ediliyor?” gündemini oluşturdu. Trump, ara dönem kongresinin açılış gecesinde yaptığı konuşmada, Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin ABD Kongresi’nin iki kanadını da kazanması ha­linde, her yetişkin Amerikalıya 5.000 dolar verileceği sözünü verdi. Trump’ın bu vaadi tabii ki ABD anayasasında seçimlerde para karşılığı oy alma konusunu gündeme getirdi. Ancak olay ne bu kadar basit ne de hukuki olarak benim kanaatimce o kadar da net un­surlar barındırmıyor.

Konuyu biraz açalım. Anayasa gayet net: “para karşılığı oy alınmaz”. Ancak Trump 5.000 doları sadece kendine oy verenlere değil, ABD’de yaşayan ve vatandaşlık hak­kına sahip olan tüm yetişkinlere vermeyi vaat ediyor. Trump’ın yaptığı açıklamalar kendisine sorulduğunda; oy için ya da halkı sandığa götürmek için değil, ABD’nin son dönemde gümrük vergilerinden kazandığı büyük geliri yine halka vermek için böyle bir söylemde bulunduğunu ifade etti. Baş­kan Yardımcısı Vance de artan gümrük vergisi gelirlerinin halkla paylaşılması ge­rektiğini savundu.

1,3 trilyon dolarlık vaat

İşin hukuki tarafı tartışılsın dursun, bu­rada aslında bambaşka bir mesele daha var. Trump’ın verdiği bu vaat, ABD ekonomi­sine yaklaşık 1,3 trilyon dolara mal olacak. ABD’nin Trump’ın politikalarından kaynak­lı artan gümrük gelirleri 195 milyar dolar ile rekor kırmış durumda. Ama unutmamak ge­rekiyor, 2025 yılının mali bütçesinde bah­sedilen “rekor kıran gümrük gelirleri” ifa­de ettiğim gibi sadece 195 milyar dolar. Oysa ki Trump’ın vaadinin hayata geçmesi duru­munda, bunun ABD ekonomisine maliyeti yine ifade ettiğim gibi 1,3 trilyon dolar. Yani gelir, neredeyse vaadin 7’de biri.

İşin ekonomik tarafına bakıldığında, bu ekonomik vaadin hayata geçmesini ben ola­sı bulmuyorum. Birincisi, bu Trump’a kal­mış bir şey değil. Trump istese bile, böyle bir bütçe hareketinde ABD Kongresi’nin eksik­siz ve istisnasız desteği lazım, yani kararın büyük kısmı ABD Kongresi’nde. Temsilciler Meclisi ile Senato’nun ikisi de Cumhuriyet­çi olsa dahi, müthiş hiperenflasyon yarata­cak bir piyasaya para pompalama sürecine ABD Kongresi girmez.

İşin hukuki tarafında olay Yüksek Mahke­me’ye azil davası olarak taşınsa bile sonuç çıkmaz, çünkü arkasına sığınılabilecek çok ciddi anayasal haklar var. Dolayısıyla huku­ki olarak da Trump’a bir sıkıntı doğuracağı­nı düşünmüyorum. Gel gelelim beni en çok ilgilendiren meseleye, bu vaadin halktaki karşılığı. Yani bu vaat seçimleri gerçekten etkileyebilir mi? Bence hayır, çünkü Trump daha önce birçok kez bu tarz halka nakit ödeme yapma vaatlerinde bulundu ve bir ke­re dışında bunların hiçbiri olmadı. O da ha­tırlarsınız ki pandemi döneminde halka ve­rilen ekonomik destekti. Onun dışında he­men hemen hiçbir parasal geri ödeme vaadi hayata geçmedi. Belki de bu yüzden toplum­da inandırıcılığı çok kalmamış bir vaat ola­rak görülebilir. Ama bunun dışında bu açık­lamanın yapıldığı sıradaki tepkilere baktım. Ne büyük bir tezahürat ne de düşünüldüğü gibi büyük bir patlayıcı destek etkisi vardı. Rutin bir vaat gibi geldi geçti.

ABD’de işler iyi gitmiyor

Bir konuyu net bir şekilde ifade etmemiz lazım. ABD ekonomisi gerçekten iyi değil. Bunu sadece bir uzman olarak, piyasaları ve ABD siyasetini takip eden biri olarak söyle­miyorum. Bunu rutin olarak Amerika’da ge­rek meslektaşlarım gerek arkadaşlarım ile konuşan ve piyasayı net bir şekilde gören biri olarak söylüyorum, ki işler iyi gitmiyor. Bu ekonomik verilerle ve Trump’ın mevcut halk destek oranlarıyla gidilen bir ara seçi­min neticesi, en az Temsilciler Meclisi’nin elden çıkmasıyla sonuçlanır.

Burada esas mesele, Başkan Trump’ın partisine karşı azalan desteği görmesiyle birlikte, gitgide elinde olan olmayan bütün kozları oynama çabası. Ama belki daha da mühimi, bu çabanın giderek sonuçsuz kal­ması. Seçimlere bir buçuk ay gibi bir süre kaldı, ama Kasım seçimlerinde çıkacak ne­tice sadece Trump, ABD, Cumhuriyetçiler ya da Demokratlar için değil; bütün dünya­nın gidişatına doğru ivmelenecek yeni po­litikaların gelişimi açısından çok büyük önem taşıyor.