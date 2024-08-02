Verbund, Sabancı’da sattı Ankaralı Kinesis’ten aldı
Sabancı Holding’e ait Enerjisa’daki yüzde 50’lik hissesini 2012 yılında Alman şirketi E.ON’a satan Avusturyalı Verbund, Ankara merkezli Kinesis’in İtalya’daki operasyonlarını devralmaya hazırlanıyor. Anlaşma sağlandığında Verbund, Türk şirkete ait Orta İtalya bölgesinde yer alan Lazio’daki 110 MWp’lik güneş santrali ağını satın alacak.
Avusturya’nın en büyük enerji şirketi Verbund, Türkiye’nin yakından tanıdığı bir dev. 10 milyar euronun üzerindeki cirosu, 20 milyar euroya yakın varlıklarıyla Avusturya’nın elektrik ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Verbund, uzun süre önce Türkiye’ye Sabancı Holding ile girmişti.
Sabancı’ya ait Enerjisa’ya 2007 yılında yüzde 50’lik hisse alarak ortak olan Verbund’un Türkiye’ye yatırım planı milyar eurolar ile ölçülüyordu. O dönem Türkiye’den gitti-gidecek söylentileri çıksa da Verbund ve Sabancı “Biz Katolik nikahı kıydık, ayrılmak yok” mesajı vererek, Türkiye’ye olan kalıcılığını simgelemişti. Ancak küresel kriz ve enerji sektöründeki durgunluk, Avusturyalı Verbund’un nikahı 2012 yılında bozmasına neden oldu.
Avusturyalı Verbund, Enerjisa’daki payını bir başka Avrupalı dev olan Alman enerji şirketi E.ON’a bıraktı. Enerjisa’daki payını ise Verbund’un 1.8 milyar dolar değerleme üzerinden 900 milyon dolara sattığı gündeme gelmişti.
200 milyon dolara satın alacak
Türkiye’den çekilen Verbund’un rotası ise daha çok AB üyesi ülkeler oldu. Bu ülkelerden biri de İtalya. Daha önce İtalya’daki Sorgenia’yı alan Verbund, bu kez güneş işine odaklanmış durumda. Aldığı proje ise bir Türk şirketine ait.
Ankara merkezli Kinesis ile masaya oturan Verbund, Türk şirketin İtalya’daki operasyonlarını devralmaya hazırlanıyor. Anlaşma sağlandığında Verbund, Türk şirkete ait Orta İtalya bölgesinde yer alan Lazio’daki 110 MWp’lik güneş santrali ağını satın alacak. Edindiğim bilgilere göre Avusturyalı dev, Türk şirketin varlıkları için 200 milyon dolar yani bugünkü kurla 6.6 milyar liralık bir alım gerçekleştirecek.
Hatırlayacağınız üzere 2020 yılında DÜNYA Gazetesi’nde Kinesis’in hem İtalya hem de İspanya’daki projelerini sizlere duyurmuştuk.
O günkü haberimizde ilk kez bir Türk şirketinin Avrupa’nın en batısında yer alan İspanya’da enerji yatırımı yapmak için düğmeye bastığını, Alman ABO Wind’in projesini satın aldığını sizlerle paylaşmıştık. İspanya’nın Leon kentinde yer alan 50 MW’lık Andella Rüzgar Enerjisi Santrali projesinin tamamını bünyesine katan Ankaralı Kinesis, bunun için de Madrid’de Ke-Reninvestment adlı bir şirket kurmuştu.
Verbund’a olan İtalya’daki satış ise işte bu şirket üzerinden gerçekleşti. 2008’deki kuruluşundan bu yana 102 MW yenilenebilir enerji santralini yapan Kinesis’in İtalya’daki projelerini alan Verbund’un hedefi ise 2030 yılına kadar güneş ve rüzgara odaklanma. 2030 yılına kadar Verbund, toplam elektriğinin yaklaşık yüzde 25’i fotovoltaik sistemler ve karadaki rüzgar enerjisi santralleri tarafından üretmeyi planlıyor.