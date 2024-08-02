Verbund, Sabancı’da sattı Ankaralı Kinesis’ten aldı

Sabancı Holding’e ait Enerjisa’daki yüzde 50’lik hissesini 2012 yılında Alman şirketi E.ON’a satan Avusturyalı Verbund, Ankara merkezli Kinesis’in İtalya’daki operasyonlarını devralmaya hazırlanıyor. Anlaşma sağlandığında Verbund, Türk şirkete ait Orta İtalya bölgesinde yer alan Lazio’daki 110 MWp’lik güneş santrali ağını satın alacak.

Avusturya’nın en büyük enerji şirketi Verbund, Türkiye’nin yakın­dan tanıdığı bir dev. 10 milyar euronun üzerindeki cirosu, 20 milyar euroya yakın varlıkla­rıyla Avusturya’nın elektrik ihtiyacının yüzde 40’ını kar­şılayan Verbund, uzun sü­re önce Türkiye’ye Sabancı Holding ile girmişti.

Saban­cı’ya ait Enerjisa’ya 2007 yı­lında yüzde 50’lik hisse ala­rak ortak olan Verbund’un Türkiye’ye yatırım planı mil­yar eurolar ile ölçülüyordu. O dönem Türkiye’den gitti-gi­decek söylentileri çıksa da Verbund ve Sabancı “Biz Ka­tolik nikahı kıydık, ayrılmak yok” mesajı vererek, Türki­ye’ye olan kalıcılığını simge­lemişti. Ancak küresel kriz ve enerji sektöründeki durgun­luk, Avusturyalı Verbund’un nikahı 2012 yılında bozma­sına neden oldu.

Avusturyalı Verbund, Enerjisa’daki payı­nı bir başka Avrupalı dev olan Alman enerji şirketi E.ON’a bıraktı. Enerjisa’daki payını ise Verbund’un 1.8 milyar do­lar değerleme üzerinden 900 milyon dolara sattığı günde­me gelmişti.

200 milyon dolara satın alacak

Türkiye’den çekilen Ver­bund’un rotası ise daha çok AB üyesi ülkeler oldu. Bu ülkeler­den biri de İtalya. Daha önce İtalya’daki Sorgenia’yı alan Verbund, bu kez güneş işine odaklanmış durumda. Aldığı proje ise bir Türk şirketine ait.

Ankara merkezli Kinesis ile masaya oturan Verbund, Türk şirketin İtalya’daki ope­rasyonlarını devralmaya ha­zırlanıyor. Anlaşma sağlandı­ğında Verbund, Türk şirkete ait Orta İtalya bölgesinde yer alan Lazio’daki 110 MWp’lik güneş santrali ağını satın ala­cak. Edindiğim bilgilere göre Avusturyalı dev, Türk şirketin varlıkları için 200 milyon do­lar yani bugünkü kurla 6.6 mil­yar liralık bir alım gerçekleş­tirecek.

Hatırlayacağınız üzere 2020 yılında DÜNYA Gazete­si’nde Kinesis’in hem İtalya hem de İspanya’daki projele­rini sizlere duyurmuştuk.

O günkü haberimizde ilk kez bir Türk şirketinin Avrupa’nın en batısında yer alan İspan­ya’da enerji yatırımı yapmak için düğmeye bastığını, Al­man ABO Wind’in projesini satın aldığını sizlerle paylaş­mıştık. İspanya’nın Leon ken­tinde yer alan 50 MW’lık An­della Rüzgar Enerjisi Santrali projesinin tamamını bünyesi­ne katan Ankaralı Kinesis, bu­nun için de Madrid’de Ke-Re­ninvestment adlı bir şirket kurmuştu.

Verbund’a olan İtalya’daki satış ise işte bu şirket üzerinden gerçekleş­ti. 2008’deki kuruluşundan bu yana 102 MW yenilenebi­lir enerji santralini yapan Ki­nesis’in İtalya’daki projele­rini alan Verbund’un hede­fi ise 2030 yılına kadar güneş ve rüzgara odaklanma. 2030 yılına kadar Verbund, toplam elektriğinin yaklaşık yüzde 25’i fotovoltaik sistemler ve karadaki rüzgar enerjisi sant­ralleri tarafından üretmeyi planlıyor.