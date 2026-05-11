“Vergi affı” isteyenlere “tecil” fırsatı!

Tahakkuk edilen vergide, tahsilat ora­nı artarken:

Vergi ve prim borcunu ödemeyenler ve/veya ödeyemeyenler af/yapılandırma beklentisini dillendiriyor…

***

Vergi ve/veya prim borcunu ödemeyen­lerin de;

Verimsizlik gibi nedenlerle ödeyeme­yenlerin de;

“Af” ile ödüllendirildiği dönemler yaşa­dık…

***

Kısacası:

Devlete olan yükümlülüklerini zama­nında ve eksiksiz yerine getirenlerin ih­tiyacı olan/olabilecek (kıt) finansal kay­nağı;

Yükümlülüklerini yerine getirme­yenleri mutlu etmek, “bu alışkanlıkla­rını/hastalıklarını kronikleştirmek”, “yaptığını yanına kar bırakmak” ve/ veya yüzdürmek için harcadık…

***

Bu açıdan bakarsak:

Çabasıyla “milli servet” yaratan/arttı­ranlara;

Ve devlete olan yükümlülüklerini za­manında ve eksiksiz yerine getirenlere (ödül gerekirken) mağduriyet yaşattık…

***

En son:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfede­rasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, es­nafın vergi ve prim borcunu ödeyemedi­ğini belirterek yapılandırma kanunu ta­lep etti…

VELHASIL

Yaşadıklarımız:

Vergi afının “ticari ahlakı zayıfla­tan”, “haksız rekabete yol açan” araç­ların başında geldiğini kanıtlıyor…

İşini iyi yapan, yükümlülüklerini yeri­ne getirenleri (dolaylı/doğrudan) zorda/ darda bırakıyor, üretimden uzaklaştırı­yor…

***

Bütçe açığının yanısıra bu nedenlerle de vergi ve prim borçları için af kanunu çıkması beklenmiyor…

Ama…

Vergi ve prim borcu olanlara yapılandırma kanunu yerine tecil (36 aydan 72 aya taksit) kolaylığı getirili­yor. ..

***

Aftan farkı mı?

Tecil hükmünden yararlanabilmek için “borcun vadesinde ödenmesinin veya haczin tatbikinin veya haczolunmuş mal­ların paraya çevrilmesinin borçluyu çok zor duruma düşürme” koşulu ve temi­nat göstermek gerekiyor…