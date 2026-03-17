Vergi artışı bütçeye fazla verdirdi

Bütçe harcamalarının yüzde 28,6 artışla 1 trilyon 329,2 milyar lira olduğu şubatta, gelirler yüzde 87,1 artarak 1 trilyon 353,6 milyar lira ile bunun üzerine çıktı. Merkezi yönetim bütçesi şubat ayında 24,4 milyar TL fazla verdi; ilk iki ay itibarıyla kümülatif açık 190,2 milyar liraya geriledi.

Merkezi yönetim büt­çesi şubat ayında özellikle vergi tahsi­latı ve teşebbüs ve mülkiyet ge­lirleri ile cezalardaki hızlı ar­tışlara bağlı olarak fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlı­ğı’nın açıkladığı verilere göre, bütçe harcamalarının geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 28,6 artışla 1 trilyon 329,2 mil­yar lira olduğu şubat ayında, bütçe gelirleri ise yüzde 87,1 artışla 1 trilyon 353,6 milyar liraya ulaşarak bunun üzeri­ne çıktı. Böylece aylık bazda 24,4 milyar lira tutarında bir bütçe fazlası oluştu. Geçen yıl şubatta yüzde 70 olan bütçe gelirlerinin toplam giderleri karşılama oranı bu yıl aynı dö­nemde yüzde 101,8’e çıktı.

Vergi gelirinde dikkat çeken artış

Gelirler cephesindeki artı­şın ana kaynağını vergi tah­silatı oluşturdu. Şubatta ver­gi geliri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,8 artışla 1 tril­yon 122 milyar liraya ulaştı. Bu kapsamda büyük bölümü ücret ve maaşlardan tevkifat olmak üzere Gelir Vergisi yüz­de 67,5 artışla 220,2 milyar li­ra olurken, Kurumlar Vergi­sinde geçen yıl şubatta sadece 10,9 milyar lira olan tahsilat bu yıl rekor bir artışla 376,3 milyar liraya ulaştı. Veraset İntikal, Motorlu Taşıt, Değerli Konut gibi mülkiyetten alınan vergilerde aylık tahsilat da bir kattan fazla artarak 14,2 mil­yar liraya yükseldi. Böylece söz konusu “doğrudan” vergi­lerde toplam aylık tahsilat ge­çen yıla göre dört kattan faz­la artarak 610,7 milyar liraya ulaştı ve toplam vergi geliri­nin yüzde 54,4’ünü oluşturdu.

KDV, ÖTV, Gümrük Vergisi, Damga Vergisi, Şans Oyunla­rı, Özel İletişim, Banka ve Si­gorta Muameleleri Vergileri ile harçlar gibi “dolaylı” vergi­lerde toplam tahsilat ise yüz­de 17,4’lük bir artış 511,3 mil­yar lira olarak gerçekleşti.

Şubatta teşebbüs ve mülki­yet gelirleri de yüzde 572,2 ile hızlı bir artışla 62,4 milyar TL oldu. Bunun da 50,9 milyar li­ra ile en büyük bölümünü KİT ve kamu bankaları gelirlerin­den yapılan aktarmalar oluş­turdu. Bu tutarın ise 50,1 mil­yarı Hazine portföyü ve işti­rak geliri olarak kaydedildi.

Faiz, pay ve cezalarda şu­bat ayı tahsilatı yüzde 73,2 ar­tışla 104,7 milyar liraya ulaş­tı. Bunun 38,2 milyarını ge­çen yılın aynı ayına göre yüzde 209,8 artış kaydeden faiz ge­lirleri, 37,8 milyarını ise yüzde 44,9 artan kişi ve kurumlar­dan alınan paylar oluşturdu. Özel bütçeli idareler, düzenle­yici ve denetleyici kurumlar­dan aktarma, kaynak kullanı­mını destekleme kesintisi gibi kalemlerden elde edilen diğer paylar yüzde 47,4 artışla 35,9 milyar TL; yargı, idari, vergi, trafik gibi para cezalarından sağlanan gelirler yüzde 22,4 artışla 21,9 milyar, diğer çe­şitli gelirler de 6,8 milyar TL oldu. Alınan bağış ve yardım­lar ise yüzde 32,4 azalarak 10,1 milyar liraya geriledi.

Faiz ödemeleri şubatta hız kesti

Ocak-şubat dönemindeki bütçe giderlerinin 2 trilyon 324,9 milyar lirasını faiz dışı harcamalar oluşturdu. Büyük bölümünü cari transferler ve personel giderlerinin oluşturduğu söz konusu harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 arttı.

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 180 artışla 456,4 milyar lira ile rekor bir düzeyde gerçekleşen faiz ödemeleri ise şubat ayları itibarıyla yüzde 31,5’lik bir artışla 183,7 milyar lira oldu. Böylece iki aylık faiz ödemesi yüzde 111,5 artarak 640,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl şubatta 170,4 milyar, ilk iki ay toplamında 146,6 milyar lira faiz dışı açık verilirken, bu yıl şubatta 208,1 milyar, ilk iki ayda 449,9 milyar liralık faiz dışı fazla elde edildi.

İki aylık açık 190,2 milyar TL

Yılın ilk iki ayındaki toplam bütçe harcaması geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,9 artışla 2 trilyon 965 milyar, bütçe gelirleri ise yüzde 69,1 artışla 2 trilyon 774,8 milyar lira oldu. Ocak ayında verilen 214,5 milyar liralık açıktan sonra şubatta elde edilen fazla ile iki aylık kümülatif bazda bütçe açığı 190,2 milyar lira ile geçen yılın aynı dönemindekinin yüzde 57,7 altında kaldı. Bütçe gelirlerinin geçen yıl ocak-şubat döneminde yüzde 78,5 olan bütçe giderlerini karşılama oranı, bu yıl aynı dönemde yüzde 93,6’ya çıktı. Bütçe gelirleri kapsamında iki aylık vergi tahsilatı geçen yılın eş dönemine göre yüzde 67,2 artışla 2 trilyon 303,1 milyar liraya ulaştı. Ocak-şubat döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri yüzde 372,5’lik rekor bir artışla 133,3 milyar, genel bütçe kapsamındaki diğer gelirler yüzde 49,4 artışla 258,5 milyar, özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 52,3 milyar, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan sağlanan gelirler de 27,6 milyar lira oldu.