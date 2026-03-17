Vergi artışı bütçeye fazla verdirdi
Bütçe harcamalarının yüzde 28,6 artışla 1 trilyon 329,2 milyar lira olduğu şubatta, gelirler yüzde 87,1 artarak 1 trilyon 353,6 milyar lira ile bunun üzerine çıktı. Merkezi yönetim bütçesi şubat ayında 24,4 milyar TL fazla verdi; ilk iki ay itibarıyla kümülatif açık 190,2 milyar liraya geriledi.
Merkezi yönetim bütçesi şubat ayında özellikle vergi tahsilatı ve teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ile cezalardaki hızlı artışlara bağlı olarak fazla verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, bütçe harcamalarının geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 28,6 artışla 1 trilyon 329,2 milyar lira olduğu şubat ayında, bütçe gelirleri ise yüzde 87,1 artışla 1 trilyon 353,6 milyar liraya ulaşarak bunun üzerine çıktı. Böylece aylık bazda 24,4 milyar lira tutarında bir bütçe fazlası oluştu. Geçen yıl şubatta yüzde 70 olan bütçe gelirlerinin toplam giderleri karşılama oranı bu yıl aynı dönemde yüzde 101,8’e çıktı.
Vergi gelirinde dikkat çeken artış
Gelirler cephesindeki artışın ana kaynağını vergi tahsilatı oluşturdu. Şubatta vergi geliri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,8 artışla 1 trilyon 122 milyar liraya ulaştı. Bu kapsamda büyük bölümü ücret ve maaşlardan tevkifat olmak üzere Gelir Vergisi yüzde 67,5 artışla 220,2 milyar lira olurken, Kurumlar Vergisinde geçen yıl şubatta sadece 10,9 milyar lira olan tahsilat bu yıl rekor bir artışla 376,3 milyar liraya ulaştı. Veraset İntikal, Motorlu Taşıt, Değerli Konut gibi mülkiyetten alınan vergilerde aylık tahsilat da bir kattan fazla artarak 14,2 milyar liraya yükseldi. Böylece söz konusu “doğrudan” vergilerde toplam aylık tahsilat geçen yıla göre dört kattan fazla artarak 610,7 milyar liraya ulaştı ve toplam vergi gelirinin yüzde 54,4’ünü oluşturdu.
KDV, ÖTV, Gümrük Vergisi, Damga Vergisi, Şans Oyunları, Özel İletişim, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergileri ile harçlar gibi “dolaylı” vergilerde toplam tahsilat ise yüzde 17,4’lük bir artış 511,3 milyar lira olarak gerçekleşti.
Şubatta teşebbüs ve mülkiyet gelirleri de yüzde 572,2 ile hızlı bir artışla 62,4 milyar TL oldu. Bunun da 50,9 milyar lira ile en büyük bölümünü KİT ve kamu bankaları gelirlerinden yapılan aktarmalar oluşturdu. Bu tutarın ise 50,1 milyarı Hazine portföyü ve iştirak geliri olarak kaydedildi.
Faiz, pay ve cezalarda şubat ayı tahsilatı yüzde 73,2 artışla 104,7 milyar liraya ulaştı. Bunun 38,2 milyarını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209,8 artış kaydeden faiz gelirleri, 37,8 milyarını ise yüzde 44,9 artan kişi ve kurumlardan alınan paylar oluşturdu. Özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan aktarma, kaynak kullanımını destekleme kesintisi gibi kalemlerden elde edilen diğer paylar yüzde 47,4 artışla 35,9 milyar TL; yargı, idari, vergi, trafik gibi para cezalarından sağlanan gelirler yüzde 22,4 artışla 21,9 milyar, diğer çeşitli gelirler de 6,8 milyar TL oldu. Alınan bağış ve yardımlar ise yüzde 32,4 azalarak 10,1 milyar liraya geriledi.
Faiz ödemeleri şubatta hız kesti
Ocak-şubat dönemindeki bütçe giderlerinin 2 trilyon 324,9 milyar lirasını faiz dışı harcamalar oluşturdu. Büyük bölümünü cari transferler ve personel giderlerinin oluşturduğu söz konusu harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 arttı.
Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 180 artışla 456,4 milyar lira ile rekor bir düzeyde gerçekleşen faiz ödemeleri ise şubat ayları itibarıyla yüzde 31,5’lik bir artışla 183,7 milyar lira oldu. Böylece iki aylık faiz ödemesi yüzde 111,5 artarak 640,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl şubatta 170,4 milyar, ilk iki ay toplamında 146,6 milyar lira faiz dışı açık verilirken, bu yıl şubatta 208,1 milyar, ilk iki ayda 449,9 milyar liralık faiz dışı fazla elde edildi.
İki aylık açık 190,2 milyar TL
Yılın ilk iki ayındaki toplam bütçe harcaması geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,9 artışla 2 trilyon 965 milyar, bütçe gelirleri ise yüzde 69,1 artışla 2 trilyon 774,8 milyar lira oldu. Ocak ayında verilen 214,5 milyar liralık açıktan sonra şubatta elde edilen fazla ile iki aylık kümülatif bazda bütçe açığı 190,2 milyar lira ile geçen yılın aynı dönemindekinin yüzde 57,7 altında kaldı. Bütçe gelirlerinin geçen yıl ocak-şubat döneminde yüzde 78,5 olan bütçe giderlerini karşılama oranı, bu yıl aynı dönemde yüzde 93,6’ya çıktı. Bütçe gelirleri kapsamında iki aylık vergi tahsilatı geçen yılın eş dönemine göre yüzde 67,2 artışla 2 trilyon 303,1 milyar liraya ulaştı. Ocak-şubat döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri yüzde 372,5’lik rekor bir artışla 133,3 milyar, genel bütçe kapsamındaki diğer gelirler yüzde 49,4 artışla 258,5 milyar, özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 52,3 milyar, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan sağlanan gelirler de 27,6 milyar lira oldu.
