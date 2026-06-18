Vergi borçlarına 72 ay taksit kolaylığı
Kamuoyunda “Varlık Barışı” olarak adlandırılan ve vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapan 7582 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 4 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun dikkat çeken maddelerinden biri de kanunun 1. maddesinde yer alan; “kamu alacaklarının” 72 aya kadar tecil ve taksitlendirilmesi ile, taksitlendirme için istenecek teminat tutarına ilişkin düzenlemedir.
13.06.2026 tarihli ve 33279 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 11414 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu alacaklarının tecilinde teminat isteme sınırı 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkarılmıştır. Böylelikle 10 milyon liraya kadar vergi borçları teminat istenilmeden, Vergi İdaresinin değerlendirmeleri neticesinde 72 aya kadar taksit yapılabilecek. Konuya ilişkin Tahsilat Genel Tebliği 16 Haziran tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Tecil taksitlendirme nedir?
Vergi borçlarının vadesinde ödenmesi esas olmakla birlikte, ekonomik güçlükler nedeniyle zaman zaman bu borçlar vadesinde ödenememektedir. Mükelleflerin zor durumda olmaları nedeniyle vergi borçlarını ödeyememeleri halinde 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununun 48. Maddesinde “tecil” müessesesi düzenlenmiştir. Buna göre, kamu borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin uygulanması veya haczolunmuş malların paraya çevrilmesi borçluyu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmesi ve teminat gösterilmesi şartıyla, kamu alacağı 72 ayı geçmemek üzere faiz alınarak tecil edilebilecektir.
Taksitlendirme kapsamına girmeyen vergiler
Özel Tüketim Vergisi, 2026 yılı gelir vergisine mahsup edilecek geçici vergi, 2026 yılı kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergi taksitlendirme kapsamında değil. Ayrıca; bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları, Gecikme faizleri, Gecikme zamları, Beyanname damga vergileri de kapsam dışı.
Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2026
Taksitlendirmeden yararlanmak için 31 Ağustos 2026 (dahil) tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular; GİB internet sistemi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet, Doğrudan Vergi Dairesi, Posta aracılığıyla yapılabilir. Birden fazla vergi dairesine borç varsa her vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapılacak. Başvuru tüm vergi borçları için yapılabilir. İlk taksit ödemesi Eylül 2026’da yapılacak.
10 milyona kadar teminat yok
10 milyon liraya kadar vergi borçları teminat istenilmeden, tecil faizi alınarak 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Borcun 10 milyonu aşması halinde aşan kısmın yarısı kadar teminat istenecek. Taksit sayısı borçlunun likidite oranına göre belirlenecek. Likidite oranının; 0,50 veya 0,50’den büyük olması durumunda 36 eşit taksitte, 0,50’den küçük ve 0,30’dan büyük olması durumunda 48 eşit taksitte, 0,30 veya 0,30’dan küçük olması durumunda 72 eşit taksite bölünebilecektir.
KDV ile BSMV ve bunlara ait gecikme zammı, gecikme faizi ve damga vergisi en fazla 12 taksit yapılabilecektir.
Taksitlendirilmiş borçlar için de başvurulabilir
Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle; taksitlendirilmiş ve düzenli ödenen borçlar için de 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuru yapılması halinde yeni düzenlemeden yararlanılabilir. Bu sürede başvuru yapılması halinde, kalan borçlar için yüzde 29 tecil oranına göre ödeme planı oluşturulacaktır.
Tecil faizi 31 Ağustos’a kadar başvuranlara yüzde 29 uygulanacak
Tebliğ kapsamında taksitlendirilen vergi borçlarına yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanacak. 31 Ağustos sonrası yapılacak başvurularda tecil faizi yüzde 39 olarak uygulanmaya devam edecek.
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