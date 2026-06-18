Vergi borçlarına 72 ay taksit kolaylığı

Kamuoyunda “Varlık Barışı” olarak adlandırılan ve vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapan 7582 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 4 Haziran 2026 tarihli Res­mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir­di. Kanunun dikkat çeken maddelerinden biri de kanunun 1. maddesinde yer alan; “kamu alacaklarının” 72 aya kadar tecil ve taksitlendirilmesi ile, taksitlendirme için istenecek teminat tutarına ilişkin dü­zenlemedir.

13.06.2026 tarihli ve 33279 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 11414 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu alacaklarının tecilinde teminat isteme sı­nırı 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çı­karılmıştır. Böylelikle 10 milyon liraya kadar vergi borçları teminat istenilme­den, Vergi İdaresinin değerlendirmeleri neticesinde 72 aya kadar taksit yapılabi­lecek. Konuya ilişkin Tahsilat Genel Teb­liği 16 Haziran tarihli Resmi Gazetede ya­yımlandı.

Tecil taksitlendirme nedir?

Vergi borçlarının vadesinde ödenme­si esas olmakla birlikte, ekonomik güç­lükler nedeniyle zaman zaman bu borç­lar vadesinde ödenememektedir. Mükel­leflerin zor durumda olmaları nedeniyle vergi borçlarını ödeyememeleri halinde 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununun 48. Maddesinde “tecil” müessesesi dü­zenlenmiştir. Buna göre, kamu borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin uygu­lanması veya haczolunmuş malların pa­raya çevrilmesi borçluyu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile is­tenmesi ve teminat gösterilmesi şartıyla, kamu alacağı 72 ayı geçmemek üzere faiz alınarak tecil edilebilecektir.

Taksitlendirme kapsamına girmeyen vergiler

Özel Tüketim Vergisi, 2026 yılı gelir vergisine mahsup edilecek geçici vergi, 2026 yılı kurumlar vergisine mahsup edi­lecek geçici vergi taksitlendirme kapsa­mında değil. Ayrıca; bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları, Gecikme faizleri, Gecikme zamları, Beyanname damga vergileri de kapsam dışı.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2026

Taksitlendirmeden yararlanmak için 31 Ağustos 2026 (dahil) tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru­lar; GİB internet sistemi, Dijital Vergi Da­iresi, e-Devlet, Doğrudan Vergi Dairesi, Posta aracılığıyla yapılabilir. Birden fazla vergi dairesine borç varsa her vergi daire­sine ayrı ayrı başvuru yapılacak. Başvuru tüm vergi borçları için yapılabilir. İlk tak­sit ödemesi Eylül 2026’da yapılacak.

10 milyona kadar teminat yok

10 milyon liraya kadar vergi borçları te­minat istenilmeden, tecil faizi alınarak 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Bor­cun 10 milyonu aşması halinde aşan kıs­mın yarısı kadar teminat istenecek. Tak­sit sayısı borçlunun likidite oranına göre belirlenecek. Likidite oranının; 0,50 ve­ya 0,50’den büyük olması durumunda 36 eşit taksitte, 0,50’den küçük ve 0,30’dan büyük olması durumunda 48 eşit taksit­te, 0,30 veya 0,30’dan küçük olması duru­munda 72 eşit taksite bölünebilecektir.

KDV ile BSMV ve bunlara ait gecikme zammı, gecikme faizi ve damga vergisi en fazla 12 taksit yapılabilecektir.

Taksitlendirilmiş borçlar için de başvurulabilir

Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle; taksitlendirilmiş ve düzenli ödenen borç­lar için de 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuru yapılması halinde yeni düzenle­meden yararlanılabilir. Bu sürede başvu­ru yapılması halinde, kalan borçlar için yüzde 29 tecil oranına göre ödeme planı oluşturulacaktır.

Tecil faizi 31 Ağustos’a kadar başvuranlara yüzde 29 uygulanacak

Tebliğ kapsamında taksitlendirilen vergi borçlarına yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanacak. 31 Ağustos sonra­sı yapılacak başvurularda tecil faizi yüzde 39 olarak uygulanmaya devam edecek.