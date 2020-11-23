Vergi borçlarının taksitlendirilmesi

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 2’nci maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı İl Özel İdareleri’ne ve belediyelere bağlı tahsil daireler tarafından takip edilen alacaklardan bu kanunun yayımı tarihi olan 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil);

a) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer-i (asla bağlı ek) amme alacakları yerine 7256 sayılı Kanun’un yayımı tarihine (17 Kasım 2020) kadar Yİ-Ü- FE (Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer-i alacaktan ibaret olması halinde fer-i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın 7256 sayılı Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer-i amme alacakları ile aslı bu Kanun’un yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,

b) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’si ve bu tutara gecikme zammı yerine 17 Kasım 2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece gecikme zammından ibaret olması halinde gecikme zammı Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, 7256 sayılı Kanun’da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi koşuluyla cezaların kalan %50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,

c) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer-i amme alacakları yerine, 17 Kasım 2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, ödenmemiş alacağın sadece fer-i alacaktan ibaret olması halinde fer-i (asıl alacağa bağlı olan) alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaya bağlı fer-ilerin tamamının,

ç) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve yukarıdaki bentlerin dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer-i amme alacakları yerine 7256 sayılı Kanun’un yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, ödenmemiş alacağın sadece fer-i alacaktan ibaret olması halinde feri-i alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, 7256 sayılı Kanun’da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi koşuluyla uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer-i amme alacaklarının tamamının,

d) 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Kanunu’nun (20.02.2008) birinci ve ikinci maddeleri kapsamında ödenmesi halinde, 5736 sayılı Kanun gereğince hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Ayrıca;

Konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil)

- Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer-i (bağlı) alacaklardan ibaret olması halinde fer-i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda öngörülen süre ve şekilde tamamen ödenmesi koşuluyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer-i alacakları ve aslı 7256 sayılı Kanun’un yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

- Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin, 7256 sayılı Kanun’ da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan %50’sinin,

- Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer-i amme alacakları yerine bu kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-Ü- FE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın 7256 sayılı Kanun’da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi koşuluyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer-i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

7256 sayılı Kanun’dan ve ilgili maddelerinden yararlanmak isteyen borçluların;

- 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları,

- Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, İl Özel İdareleri’ne, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31 Ocak 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28 Şubat 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) diğer taksitleri ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri,

gerekmektedir.

Bu kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk günü mesai saati sonunda bitecektir. Bu kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilir.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmaz ve,

Fer-i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’nın tahsilinden vazgeçilir. (Daha fazla bilgi için 7256 sayılı Kanun’un “Ortak Hükümler” başlıklı 3’üncü maddesine bakınız.)