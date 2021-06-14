Vergi cennetlerinin sonu

Vergi cennetlerinin ortadan kaldırılması, hem G-7’lerin hem de OECD’nin ana gündem konusu oldu, çok uluslular için vergi ödeme dönemi başlayacak.

Vergi cennetleri, özellikle çok uluslu şirketlerin vergi vermemek adına yarattıkları hayali merkezlere verilen ad. Şirketler bu ülkelerde üretim yapmıyor, ancak yönetim merkezi olarak bu ülkeyi gösteriyor. İngiltere’ye ait Ceyman Adaları ve Bermuda, Akdeniz'de Malta ve Kıbrıs

Cumhuriyeti, Avrupa’da Lüksemburg, Asya’da Simgapur gözde vergi cennetleri. Vergi oranları uluslararası kabulün yarısına zor ulaşıyor.

G-7'lerin zirvesinde bu tür cennetlerin en kısa sürede ortadan kaldırılmasına karar verildi. Şimdi önce OECD, sonra da buna “evet” diyen 138 ülkenin onayından geçtikten sonra uygulama yürürlüğe girecek. Büyük bir olasılıkla, düşük oran uygulayan ülkelere de “40 katır mı? 40 satır mı?” yaptırımları uygulanacak. Dünya genelinde bir “kurumlar vergisi” oranı oluşmasının zemini yaratılacak. Konu bugünün konusu değil... OECD Bakanlar Kurulu’nun 2019 Mayıs’ında aldığı bir karar doğrultusunda, OECD bu konuda yetkili kılındı, teknik bir kurul program içinde yol alıyor. Ancak Biden yönetimi daha 21 Ocak'ta “top başı” yapmadan, ABD Hazine Bakanı Yallen bu konuyu dillendirdi. Başkan Biden, saydam cümlelerle bu çıkışı destekledi. Konu ivme kazandı... Bir kez daha

iktisat politikalarında siyasetin “güçlü eli”nin ne denli önemli olduğunun tanığı olduk.

Kuşkusuz bu dünya gündemine bir yeni başlık için çağrı yaptı: Garantilenmiş asgari gelir... Bu konu önce “teorik” bir konuydu, yoğunca tartışılıyordu. ABD başkan adaylarından biri bunu bir seçim vaadi yaptı. İsviçre konuyu referandum konusu yaptı, ancak red edildi. Şimdi COVID salgınının dünya genelinde yarattığı fakirleşme bu konuyu daha canlı ve anlamlı kıldı. Dünya genelinde tek tip bir kurumlar vergisi uygulaması, öncelikle kamu gelirlerini artıracağı için kamunun elini güçlendirecek. En önemlisi vergi cennetlerine sığınan çok uluslu şirketlere yükümlülükleriyle yeni bir döneme geçiş yaptıracak. Vergi cennetlerinin ortadan kalkması, global iktisat siyaseti yürütme anlamında yeni bir köşe taşı olacak, burası kesin.

GÜNÜN NOTU:

ABD’de enflasyonun hızla tırmanması, devlet tahvillerinide faizin %2‘ye dayanması, gelşmekte olan ülkelere fon akışı gderek zorlaşıyor....