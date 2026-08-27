Vergi cezalarında indirim hakkı var

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Mükellefler, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalara ilişkin olarak düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma yoluna başvurabilir. Ayrıca yargı yoluna gitmeden cezalara ilişkin olarak uzlaşma talebinde bulunma veya cezada indirim uygulamasından yararlanma haklarına da sahiptirler.

Bu uygulama; mükellefler veya vergi sorumluları adına düzenlenmiş olan ve vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında belli bir oranda indirim yapılmak suretiyle kalan tutarın ödenmesine imkân sağlayan bir kolaylıktır.

İndirim uygulamasından yararlanma şartları ve indirim oranı Cezalarda indirim uygulamasından; İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine başvurulması,

İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkının ve indirimden kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının vadesinde veya 6183 sayılı Kanun'da belirtilen türden teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödenmesi, İhbarnamenin dava konusu yapılmamış olması, şartıyla yararlanılabilir.

Cezalarda indirim oranlarında; vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısı (%50) indirilir. Ancak mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa cezalarda indirimden yararlanamaz.

Dava açan mükellef indirimden yararlanabilir mi?

Vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ üzerine dava açılmasına rağmen cezalarda indirimden yararlanmak için belirlenen otuz günlük başvuru süresi dolmadan ve vergi mahkemesi karar vermeden önce vergi davasından vazgeçilmesi hâlinde cezalarda indirimden yararlanılması mümkündür.

İhbarnamenin tebliğinden itibaren otuz günlük başvuru süresinin sona ermesinden sonra davadan vazgeçilmesi hâlinde ise cezalarda indirimden yararlanılması mümkün değildir. Ancak mükellef veya vergi sorumlusu, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük başvuru süresi geçmeden cezalarda indirim talebinden vazgeçerek dava açabilir.

Uzlaşma talebinde bulunan mükellef indirim uygulamasından yararlanabilir mi?

Mükellef veya vergi sorumlusunun, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük başvuru süresi geçmeden veya uzlaşma talebinde bulunmuş olmasına rağmen uzlaşma tutanağı imzalanmadan uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan etmesi hâlinde cezalarda indirim uygulamasından yararlanması mümkündür. Mükellef vergi ziyaına kaçakçılık sayılan fiillerle sebebiyet verirse bu ceza için ceza indirimi hükümlerinden yararlanabilir; ancak uzlaşma hükümlerinden yararlanamaz.

İndirim sonrasında tahakkuk eden tutarın ödemesi ne zaman yapılır?

Tarh edilen vergi ile indirim uygulaması sonrasında tahakkuk eden ceza tutarının vadesinde (tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde) veya 6183 sayılı Kanun'da belirtilen türden teminat gösterilmesi durumunda vadesinin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödenmesi gerekir.

Uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, uzlaşma tutanağı ödeme zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse ödeme süreleri geçmiş olanların uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir.

Cezalarda indirim şartlarına uyulmaması hâlinde ne yapılır?

Cezalarda indirim talebi üzerine tahakkuk ettirilen vergi ile indirimden arta kalan cezanın süresinde ödenmediğinin tespit edilmesi hâlinde cezalarda indirim uygulaması ihlal edilmiş sayılır. İndirilen ceza tutarı tekrar tahakkuk ettirilerek ceza eski hâline döner. Cezalarda indirim uygulamasından yararlanabilmek için vergi aslı ve indirimden sonra arta kalan cezanın ödenmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca teminat gösterilmesi nedeniyle verilen üç aylık sürede ödeme yapılmamış ise verilen süre normal vadeye dönüştürülür ve mükellefin göstermiş olduğu teminat paraya çevrilir.

Görüldüğü üzere, vergi cezalarına karşı dava açmadan önce iki kere düşünmek lazım. Açacağınız davada çok haklıysanız veya kendinize güveniyorsanız dava açın; aksi hâlde ciddi bir avantaj olan ceza indiriminden yararlanmak çok daha kârlı olabilir.