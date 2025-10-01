Vergi davasından vazgeçenlere indirim var

Vergi/ceza ihbarnamesi­ne karşı açılan davalarda, mükelleflerin yargılama süre­cinin sonuçlanmasını bekle­meksizin istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde, “ka­nun yolundan vazgeçme” uy­gulamasıyla idareye başvur­maları halinde vergi ve cezala­rında indirim söz konusu.

Bu uygulamayla, vergi/ceza ih­barnamesine karşı süresinde açı­lan davalarda mükelleflerin is­tinaf veya temyiz başvuru süre­si içerisinde “kanun yolundan vazgeçmeleri” hâlinde, İdarece de ihtilaflar sürdürülmeyecek, verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalar indirimli olarak tahakkuk edecektir. Bu şekilde tahakkuk eden vergilerin ve/veya cezaların vergiye ilişkin gecikme faiziyle süresinde ödenmesi hâlinde ay­rıca indirim uygulanacaktır.

Yasal dayanak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ge­lir İdaresi Başkanlığı tarafından 20 Şubat 2020 tarih ve 31045 Sa­yılı Resmi Gazete’de yayımlanan 517 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu genel Tebliğiyle yürürlüğe giren “kanun yolundan vazgeçme” uygulamasına ilişkin “infogra­fik” duyuru 26 Eylül 2025 tari­hinde GİB’in internet sayfasında yayımlanarak mükelleflerin hiz­metine sunulmuş bulunuyor.

Vergi sistemimizde re’sen, ik­malen ve idarece yapılan vergi tarhiyatları ile kesilen vergi ceza­larına ilişkin ihbarnamelerin teb­liğ edilmesini müteakip mükellef­ler sahip oldukları yasal hakları çerçevesinde çeşitli mekanizma­ları kullanabilmektedir. Bunlar­dan, uzlaşma ve cezada indirim müesseseleri yargılama sürecine gerek kalmaksızın durumun çö­zümlenmesini sağlayan idari me­kanizmalar iken mükellefler bu tarhiyat ve cezalara dava açmak suretiyle ihtilafın yargı birimle­rince çözümlenmesi yoluna da gi­debilmektedir.

Şartlar ve süreç

İstinaf veya temyiz başvuru sü­resi içerisinde, kanun yolundan vazgeçildiğine dair dilekçenin vergi dairesine verilmesi, kanun yolunun kullanılmasından vaz­geçilen kararın mükellefe tebliğ edildiği tarihi gösteren belgeyle birlikte verilen karar örneğinin bu dilekçeye eklenmesi, verilen dilekçede dava konusu vergi ve/ veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiği­nin beyan edilmesi ge­rekiyor.

Vergi ve/veya ceza ih­barnamesi düzenlen­miş ve mükellefe tebliğ edilmiş olması, tebliğ­den itibaren 30 gün içe­risinde dava açılmış ol­ması, vergi mahkemesi tarafından istinaf veya Bölge idare Mahkeme­sine temyiz yolu açık ol­mak üzere karar verilmiş olması, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kanun yolundan vazgeçme başvurusu yapılmış olması gerekiyor. Bu şartların so­nucu olarak, indirimli tahakkuk fişi düzenlenmesi ve tahakkuk üzerinden ayrıca indirim yapıl­ması gerekiyor.

Kapsam ve avantajlar

Uygulamanın kapsamı; vergi/ ceza ihbarnamesine karşı süre­sinde açılan dava sonucu verilen karar olmalı, Vergi mahkemesin­ce verilen karara karşı istinaf ve­ya bölge idare mahkemesince ve­rilen karara karşı temyiz yolu açık olmalı. Karar, Danıştay’ın boz­ma kararı üzerine verilmemiş olmalı.

Uygulamayla; vergi ihtilafları­nın daha kısa sürede sonlandırıl­ması, vergi ve/veya cezaların in­dirimli olarak tahakkuk etmesi, tahakkuk eden vergi ve/veya ce­zalar üzerinden ayrıca indirim uygulanması, kararlarda hükme­dilen yargılama giderleri, avukat­lık ücretleri ve fer’ileri karşılıklı olarak talep edilmemesi ve bu ala­caklar için icra takibi yapılmama­sı gibi avantajları bulunmakta­dır.

Vergi ve cezalar hangi oranda tahakkuk ve terkin edilir?

Tahakkuk edecek vergi/cezala­rın hesaplanmasında istinaf ve­ya temiz yolu kullanılmayan yar­gı kararına göre (danıştayın boz­ma kararı üzerine verilen kararlar hariç)

a) Kaldırılması durumunda

Konusu sadece vergi olan dava­larda vergi aslının; Tahakkuk ede­cek tutar %60, Terkin edilecek tutar %40

Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının; Tahakkuk edecek tuta­rı verginin %60’ı, Terkin edilecek tutar verginin %60’ı ya da vergi zi­yaı cezasının %100’ü

Vergi aslı dava konusu yapıl­mayan veya kaçaklığa iştirak ne­deniyle kesilen vergi ziyaı cezala­rı ile usulsüzlük ve özel usulsüz­lük cezalarının; Tahakkuk edecek tutar %25, Terkin edilecek tutar %75

b) Tasdik edilmesi durumunda

Konusu sadece vergi olan dava­larda vergi aslının; Tahakkuk ede­cek tutar %100, Terkin edilecek tutar yoktur.

Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının; Tahakkuk edecek tu­tarı verginin %100’ü, Vergi Ziyaı Cezasının %75’i, Terkin edilecek tutar vergi ziyaı cezasının %25’i.

Vergi aslı dava konusu yapıl­mayan veya kaçaklığa iştirak ne­deniyle kesilen vergi ziyaı cezala­rı ile usulsüzlük ve özel usulsüz­lük cezalarının; Tahakkuk edecek tutar %75, Terkin edilecek tutar %25

Bir örnek

Mükellefe vergi incelemesi so­nucu düzenlenen rapora göre, 200.000 TL vergi tarh edilmiş ve 200.000 TL de vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Vergi/ceza ihbarna­mesine yasal süre içerisinde dava açılmıştır. Mahkeme Kararına İs­tinaden Kanun Yolundan Vazgeç­me Uygulaması Kapsamında Öde­me Durumu:

Vergi mahkemesi veya bölge idare mahkemesi tarafından kal­dırılması halinde

Vergi Aslı; ödemede 120.000 TL (200.000X%60), indirimli öde­mede 96.000 TL (120.000X%80)

Vergiye Bağlı Vergi Ziyaı; öde­me yoktur, indirimli ödeme yok­tur.

b) Vergi mahkemesi veya bölge idare mahkemesi tarafından tas­dik edilmesi halinde

Vergi Aslı; ödemede 200.000 TL, indirimli ödeme yoktur

Vergiye Bağlı Vergi Ziyaı; öde­mede 150.000 TL (200.000X%75), indirimli ödeme 120.000 TL (150.000X%80)

Görüldüğü üzere, kanun yo­lundan vazgeçme uygulamasıy­la; vergi/ceza ihbarnamesine kar­şı açılan davalarda, mükelleflerin yargılama sürecinin sonuçlan­masını beklemeksizin istinaf ve­ya temyiz başvuru süresi içerisin­de İdareye başvurmaları halinde uyuşmazlıkların çözümlenme­sini sağlayan uygulama yürürlük­tedir.