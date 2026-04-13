Vergi Denetim Kurulu’ndan 36 bin şirkete uyarı mektubu

Bugünlerde 36 bin şirkete Kurumlar Vergi­si beyanı öncesi yazılar geliyor. VDK, risk analiz sisteminin vergi kaybı riski olduğu­nu tespit ettiği konularda 36 bin şirkete uya­rı yazısı gönderdi. Şirketler kurumlar vergisi beyanlarını vermeden VDK’nın risk ve sorun gördüğü konuları beyanlarında düzeltmezler­se vergi incelemesi ile karşı karşıya kalacaklar.

VDK vergi incelemesini tek araç olarak kul­lanmama gayretinde. Gönüllü uyumu sağla­maya dönük yeni araç ve yöntemler geliştiri­yor. Elindeki bilgiler ve bu bilgilerden hareket­le mükellef uygulamaları konusunda oluşan şüphelerini mükelleflerle açıkça paylaşıp, ver­gi incelemesi öncesi bir yol sunmaya çalışıyor.

Böylelikle vergi inceleme gücünü uyumsuz­lukta direndiğini düşündüğü mükellef grupla­rına yöneltmek istiyor.

Kurgan; izaha davet, beyana davet, yüksek gelir grupları gözetim ve uyum programı

Tüm bunlar Mali İdare’nin ardı ardına uygu­ladığı gönüllü uyum araçları. VDK yıllık faali­yet raporu verilerine göre oldukça da başarılı sonuçlar alınmış.

Bu uyarıları dikkate almak zorunda değilsi­niz. Ancak ciddiye alın. Gelen uyarı yazısında işaret edilen konuda bir şey yapmayınca ertesi gün kapınızın çalınmamış olması çalınmaya­cağı anlamına gelmiyor.

Yazı geldiyse mutlaka ciddi bir hazırlık yapın

Gelen yazılar ve yazılarda bahsi geçen ko­nular Mali İdare’nin sizi riskli mükellef olarak gördüğü anlamına gelebilir. Bu nedenle yazıda bahsi geçen konunun danışman ve avukatları­nızla birlikte, geçmiş ve mevcut yıla olası -çok yıllı kümülatif- etkisi ile birlikte değerlendiril­mesinde fayda var.

Risk tutarının çok yıllı kümülatif etkisinin büyüklüğü çerçevesinde yönetim kurulunun da konudan haberdar edilmesi gerekir.

Düzeltilecek bir husus yoksa dosyası hazır olsun

Yaptığınız değerlendirmeler neticesinde Mali İdare’nin risk algısına katılmıyor olabi­lirsiniz. Bu durumda, mutlaka olası vergi ince­lemesi, hatta yargı sürecine bir ön hazırlık gibi, dosya oluşturmakta fayda var.

Bu hazırlık süreci yaptığınız risk değerlen­dirmesinin ne derece sağlıklı ve sağlam olduğu konusunda da size fikir verecek, daha sağlıklı ve soğukkanlı karar alınabilmesine yardımcı olacaktır.

Sahte belge konusuna aman dikkat

Mali İdare, sahte belge kullanımına dönük çalışmaları ve hazırlıklarını sürdürüyor. Olay artık nokta atışı operasyon şeklinde sürdürü­lecek gibi duruyor.

2025 beyanını vermeden önce varsa bu tür belgeleri kayıtlarınızdan çıkarın, beyana dahil etmeyin. Ortada bir vergi affı da yok.

Yüksek gelir grupları gözetim programı incelemeye dönüşebilir

Geçen sene kendisine mektup gelip ikna edi­ci cevap vermeyenler ve henüz inceleme olma­yanlar büyük ihtimalle incelenecekler.

Bu zor bir inceleme. Mali İdare inceleme so­nucunda, vergilenmemiş gelirleri, bir gelir un­suru ile ilişkilendirerek ortaya koymak zorun­da. Bunun için şirketler varsa mutlaka o şir­ketler de incelenecektir.

Gelen yazılarda mükelleflerin ortağı olduğu şirketi cebi gibi kullanmasının önüne geçilme­ye çalışılıyor.

* Kredi kartı harcamalarının şirkete ödetil­mesi,

* Şirket kredi kartlarının özel harcamalar için kullanılıp şirkete gider yazılması,

* Şirketten ortağa sürekli çeşitli hesaplara kaydedilerek para çıkışlarının olması,

* Ortağın sürekli şirketten alacaklı olması,

* Kasa hesabının yüksekliği,

dikkat çeken hususlar.

Ortağınıza kar dağıtın, yönetim kurulu üye­si ise huzur hakkı verin, ortaklar cari hesabı ve kasa hesaplarınızı süratle normalleştirin.

VDK bizi nasıl görüyor?

VDK çok ilginç bir proje üzerinde çalışıyor ve yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyormuş.

Proje bittiğinde tüm kurumlar, kendi hesap­larına girip, VDK’nın onları nasıl gördüğünü, hangi alanlarda VDK’nın gözünde riskli görül­düklerini görebileceklermiş.