Vergi Denetim Kurulu’ndan 36 bin şirkete uyarı mektubu
Bugünlerde 36 bin şirkete Kurumlar Vergisi beyanı öncesi yazılar geliyor. VDK, risk analiz sisteminin vergi kaybı riski olduğunu tespit ettiği konularda 36 bin şirkete uyarı yazısı gönderdi. Şirketler kurumlar vergisi beyanlarını vermeden VDK’nın risk ve sorun gördüğü konuları beyanlarında düzeltmezlerse vergi incelemesi ile karşı karşıya kalacaklar.
VDK vergi incelemesini tek araç olarak kullanmama gayretinde. Gönüllü uyumu sağlamaya dönük yeni araç ve yöntemler geliştiriyor. Elindeki bilgiler ve bu bilgilerden hareketle mükellef uygulamaları konusunda oluşan şüphelerini mükelleflerle açıkça paylaşıp, vergi incelemesi öncesi bir yol sunmaya çalışıyor.
Böylelikle vergi inceleme gücünü uyumsuzlukta direndiğini düşündüğü mükellef gruplarına yöneltmek istiyor.
Kurgan; izaha davet, beyana davet, yüksek gelir grupları gözetim ve uyum programı
Tüm bunlar Mali İdare’nin ardı ardına uyguladığı gönüllü uyum araçları. VDK yıllık faaliyet raporu verilerine göre oldukça da başarılı sonuçlar alınmış.
Bu uyarıları dikkate almak zorunda değilsiniz. Ancak ciddiye alın. Gelen uyarı yazısında işaret edilen konuda bir şey yapmayınca ertesi gün kapınızın çalınmamış olması çalınmayacağı anlamına gelmiyor.
Yazı geldiyse mutlaka ciddi bir hazırlık yapın
Gelen yazılar ve yazılarda bahsi geçen konular Mali İdare’nin sizi riskli mükellef olarak gördüğü anlamına gelebilir. Bu nedenle yazıda bahsi geçen konunun danışman ve avukatlarınızla birlikte, geçmiş ve mevcut yıla olası -çok yıllı kümülatif- etkisi ile birlikte değerlendirilmesinde fayda var.
Risk tutarının çok yıllı kümülatif etkisinin büyüklüğü çerçevesinde yönetim kurulunun da konudan haberdar edilmesi gerekir.
Düzeltilecek bir husus yoksa dosyası hazır olsun
Yaptığınız değerlendirmeler neticesinde Mali İdare’nin risk algısına katılmıyor olabilirsiniz. Bu durumda, mutlaka olası vergi incelemesi, hatta yargı sürecine bir ön hazırlık gibi, dosya oluşturmakta fayda var.
Bu hazırlık süreci yaptığınız risk değerlendirmesinin ne derece sağlıklı ve sağlam olduğu konusunda da size fikir verecek, daha sağlıklı ve soğukkanlı karar alınabilmesine yardımcı olacaktır.
Sahte belge konusuna aman dikkat
Mali İdare, sahte belge kullanımına dönük çalışmaları ve hazırlıklarını sürdürüyor. Olay artık nokta atışı operasyon şeklinde sürdürülecek gibi duruyor.
2025 beyanını vermeden önce varsa bu tür belgeleri kayıtlarınızdan çıkarın, beyana dahil etmeyin. Ortada bir vergi affı da yok.
Yüksek gelir grupları gözetim programı incelemeye dönüşebilir
Geçen sene kendisine mektup gelip ikna edici cevap vermeyenler ve henüz inceleme olmayanlar büyük ihtimalle incelenecekler.
Bu zor bir inceleme. Mali İdare inceleme sonucunda, vergilenmemiş gelirleri, bir gelir unsuru ile ilişkilendirerek ortaya koymak zorunda. Bunun için şirketler varsa mutlaka o şirketler de incelenecektir.
Gelen yazılarda mükelleflerin ortağı olduğu şirketi cebi gibi kullanmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.
* Kredi kartı harcamalarının şirkete ödetilmesi,
* Şirket kredi kartlarının özel harcamalar için kullanılıp şirkete gider yazılması,
* Şirketten ortağa sürekli çeşitli hesaplara kaydedilerek para çıkışlarının olması,
* Ortağın sürekli şirketten alacaklı olması,
* Kasa hesabının yüksekliği,
dikkat çeken hususlar.
Ortağınıza kar dağıtın, yönetim kurulu üyesi ise huzur hakkı verin, ortaklar cari hesabı ve kasa hesaplarınızı süratle normalleştirin.
VDK bizi nasıl görüyor?
VDK çok ilginç bir proje üzerinde çalışıyor ve yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyormuş.
Proje bittiğinde tüm kurumlar, kendi hesaplarına girip, VDK’nın onları nasıl gördüğünü, hangi alanlarda VDK’nın gözünde riskli görüldüklerini görebileceklermiş.
