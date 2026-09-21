Vergi denetiminde dijitalleşmenin görünmeyen kazancı

Vergi denetimi denildiğinde akla genellik­le vergi kayıp ve kaçağıyla mücadele, ka­yıt dışı ekonomi ve kamu gelirlerinin korun­ması geliyor. Oysa Vergi Denetim Kurulu’nun yayımladığı 2025 Faaliyet Raporu, son yıllar­da vergi denetiminde yaşanan dijital dönü­şümün ulaştığı noktayı göstermesi bakımın­dan önemli bir tablo ortaya koyuyor. Bu tab­loya biraz farklı bir açıdan bakmak gerekiyor. Çünkü dijitalleşmenin vergi denetimine kat­kısı yalnızca hız, verimlilik ve denetim ka­pasitesinin artmasıyla sınırlı değil. Daha az kâğıt, daha az fiziki belge, daha az seyahat ve daha az zaman kaybı; aynı zamanda daha dü­şük karbon ayak izi anlamına geliyor.Burada ayrıca VDK yönetiminin son yıllarda ortaya koyduğu vizyoner yaklaşımın da önemli ol­duğunu düşünüyorum. Denetimin geleceği­nin yalnızca daha fazla fiziki inceleme ile de­ğil; verinin daha etkin kullanıldığı, teknoloji­nin sürecin merkezine alındığı ve mükellefin de bu dönüşümden fayda sağladığı bir anla­yışla şekilleneceğinin öngörülmesi, bugün gelinen noktada önemli bir rol oynuyor.

2025 Faaliyet Raporu ve dijital denetimin yeni aşaması

VDK’nın 2025 Faaliyet Raporu’nu yalnızca bir yıllık faaliyetlerin özeti olarak değil, Ku­rulun dijital dönüşüm yolculuğunda geldiği noktayı gösteren önemli bir kilometre taşı olarak görmek gerekiyor. KURGAN, VEDAS, e-İnceleme ve e-Tutanak gibi uygulamalar, denetim süreçlerinin giderek daha fazla veri ve teknoloji ekseninde yürütüldüğünü gös­teriyor. Özellikle KURGAN ile risklerin iş­lem düzeyinde analiz edilmesi ve erken uyarı mekanizmalarının kullanılması, vergi dene­timinde reaktif yaklaşımdan proaktif yakla­şıma geçiş açısından önemli bir adım. Riskin ortaya çıkmasını beklemek yerine, veriyi kul­lanarak riski önceden görebilmek hem dene­timin etkinliğini hem de gönüllü uyumu güç­lendirebilir. Bu yaklaşım, daha yenilikçi ve dayanıklı altyapıları destekleyen SKA 9 ile de örtüşüyor. Kâğıt ve fiziksel arşiv ihtiyacının azalması ise kaynakların daha verimli kulla­nılmasına dayanan SKA 12 açısından anlamlı bir sonuç ortaya çıkarıyor.

Mükellef açısından zaman, maliyet ve karbon

Dijitalleşmenin belki de en somut sonuç­larından biri mükellef açısından ortaya çıkı­yor. e-İnceleme sayesinde bilgi ve belgelerin elektronik ortamda paylaşılması, özellikle farklı şehirlerde şubeleri veya üretim tesis­leri bulunan işletmeler açısından ciddi bir kolaylık sağlıyor.Eskiden bir inceleme için hazırlanan dosyaların taşınması, belgelerin çoğaltılması, arşivlenmesi ve zaman zaman fiziki görüşmeler için yapılan yolculuklar düşünüldüğünde, dijital ortamın sağladığı ta­sarrufun yalnızca zamansal ve mali olmadı­ğı görülüyor. Yapılmayan her gereksiz yolcu­luk, mükellef açısından bir maliyetin; çevre açısından ise ulaşım kaynaklı bir emisyonun azalması anlamına geliyor. Bu yönüyle dijital vergi denetimi, doğrudan bir iklim politikası olmamasına rağmen SKA 13 – İklim Eylemi açısından da dolaylı bir katkı sunuyor. e-Tu­tanak uygulamasıyla fiziki kâğıt ve imza sü­reçlerinin elektronik ortama taşınması da bu dönüşümün başka bir örneğini oluşturuyor.

COP31 yolunda VDK’nın dijital dönüşüm katkısı

Bu yıl Türkiye açısından önemli başlıklar­dan biri de COP31’in 9-20 Kasım 2026 tarih­lerinde Antalya’da yapılacak olması. İklim mücadelesinde kamu kurumlarının her kat­kısının doğrudan görünür olması gerekmi­yor. Vergi Denetim Kurulu’nun dijital dönü­şüm çalışmaları da bu açıdan önemli. Daha az kâğıt ve fiziki belge, daha az seyahat ve zaman kaybı üzerinden sürdürülebilirliğe katkı sağ­lıyor. KURGAN gibi sistemlerle risklerin da­ha erken görülmesi ve gönüllü uyumun art­ması, gelecekte gereksiz denetim ve fiziki sü­reçlerin de azalmasına yardımcı olabilir. Bu da dolaylı olarak karbon ayak izinin düşme­sine katkı sunar. SKA 16 açısından bakıldı­ğında güçlü kurum olmak, sadece daha fazla denetim yapmak değil; riski önceden gören, uyumu teşvik eden ve teknolojiyi etkin kulla­nan bir yapı kurabilmek demek. Dijital dönü­şümün belki de en önemli kazanımlarından biri, henüz tam olarak ölçemediğimiz bu gö­rünmeyen katkı.